В декабре 2019 в Ухане (Китай) был зафиксирован первый случай заражения неизвестного ранее вируса COVID-19. В Украине первый официальный больной был выявлен 2 марта. Сегодня, 24 декабря 2020, официальная статистика объявила об 1 млн заболевших коронавирусом. Кроме Украины в списке стран-миллионников есть еще 17 государств.
Черта в 1 млн заболевших — грустный повод напомнить кто, когда и где болел, и разобраться, какая реальная смертность в Украине от коронавируса.
Первый заболевший от коронавируса был обнаружен в Черновцах 2 марта — мужчина вернулся с Италии. Через два дня вирус уже официально обнаружили в Киеве, в течение месяца инфицированные были выявлены почти всех областях Украины.
На сегодняшний день самое большое количество заболевших в городах миллионниках: в Киеве — 103 600 человек, в Харькове 45 700, в Одессе — 30 200, в Днепре — 28 200, Львове — 25 300. Но статистически хуже ситуация в небольших городах. Например, в Каневе официально заболело почти 2500 человек. При населении в 23 500 жителей, это 10% от общего числа (для сравнения в Киеве – 2,7%). Также плохая ситуация в Энергодаре (4533 заболевших при 53 300 жителях) и Остроге (968 заболевших при 15 400 жителях).
|Город
|Заболевших
|Население
|Заболевших на 100 000
|Канев
|2498
|23597
|10586.1
|Энергодар
|4533
|53343
|8497.83
|Острог
|968
|15457
|6262.53
|Черновцы
|16704
|267060
|6254.77
|Владимир-Волынский
|2053
|38340
|5354.72
|Ужгород
|5922
|115512
|5126.74
|Дубно
|1905
|37464
|5084.88
|Фастов
|2237
|45393
|4928.07
|Нежин
|3289
|68007
|4836.27
|Ивано-Франковск
|12714
|263359
|4827.63
С начала марта и до конца ноября, в Украине увеличивалось количество выявленных заболевших (среднее недельное). Рекорд был в последнюю неделю ноября (23-27.11), когда в среднем выявляли 11948 заболевших в день (по данным Национальной службы здоровья). После этого тенденция изменилась. За неделю с 14 по 20 декабря, в среднем выявляли 8235 заболевших. Ситуация улучшается? Не факт.
Количество выявленных больных напрямую связано увеличением количества тестирования. Если в июле в среднем делали 16 800 тестов в день, то в ноябре уже 41 800. Но за 23 дня декабря средний показатель тестирования составил 37 600 в день.
"Мы наблюдаем уменьшение количества выявленных новых случаев, но не наблюдаем уменьшение заболеваемости. Коэффициент выявленных случаев в Украине стабильно высок. ВОЗ рекомендует держать этот показатель на уровне 5% (доля положительных тестов от общего количества – ред.), на сегодня мы имеем цифру в 33%. Поэтому говорить, что уменьшение новых случаев на COVID-19 – это положительный тренд – рано. Ведь мы почти не контролируем распространения вируса своей системой тестирования", – говорит Юрий Ганиченко, старший исследователь Киевской школы экономики.
У женщин чаще выявляли коронавирус, чем у мужчин, — в пропорции 60 на 40 (это больше, чем общее гендерное соотношение в Украине). В возрастных группах чаще всего болели украинцы возрастом 50-59 лет — почти 216 000 человек (или 22% от общего количества). Идущая за ними "десятка" люди от 60 до 69 лет болеет существенно реже — 17%.
Официальная статистика говорит о 17 395 погибших от коронавируса в Украине.
И, если количество переболевших женщин больше на 200 000, чем мужчин, то украинские мужчины умирают от коронавируса намного чаще. За время эпидемии погибли 9200 мужчин (смертность 2,3%) и 8138 женщин (1,3%). Как и во всем мире жертвами COVID-19 чаще всего становятся взрослые люди — почти 80% погибших украинцев были старше 60 лет.
Официальная статистика смертей — далеко не все жертвы коронавируса. Детальнее об избыточной смертности в сентябре мы писали тут. В октябре (последние данные, которые дает Госстат) ситуация ожидаемо ухудшилась, за месяц в Украине умерло свыше 59 000 человек. Это годовой рекорд, для сравнения в октябре 2019 в Украине было зафиксировано 50 200 смертей.
Официальный "вклад" коронавируса в октябре — 3905 смертей или 6,6% от общего количества. Однако избыточная смертность в октябре почти в три раза больше — 18,5% по расчетам Академии наук и университета Т.Г. Шевченко.
Избыточная смертность – это показатель, который отображает насколько больше людей умирает в стране, чем могло бы, если не происходило ничего необычного. Если переводить проценты избыточной смертности в абсолютные цифры, то получается, что жертвами чего-то "необычного" в октябре стало 10 915 человек. В сентябре эта цифра составляла порядка 5900 человек. Тогда экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объяснял, что, во-первых, не у всех погибших от COVID-19 диагностируют болезнь и соответственно отображаются в статистике; а во-вторых, коронавирус забирает жизни не только заразившихся. Например, больные с хроническими болезнями, могли не получить необходимую медицинскую помощь из-за перегрузки медсистемы, боязни посещать врачей и запрета МОЗ на плановую госпитализацию и несрочные операции.
В ноябре количество реальных жертв COVID-19 будет еще больше, по официальной статистике за прошлый месяц он стал причиной смерти у 5942 человека, это почти в 1,5 раза больше чем в октябре.
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