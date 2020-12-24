В декабре 2019 в Ухане (Китай) был зафиксирован первый случай заражения неизвестного ранее вируса COVID-19. В Украине первый официальный больной был выявлен 2 марта. Сегодня, 24 декабря 2020, официальная статистика объявила об 1 млн заболевших коронавирусом. Кроме Украины в списке стран-миллионников есть еще 17 государств.

Черта в 1 млн заболевших — грустный повод напомнить кто, когда и где болел, и разобраться, какая реальная смертность в Украине от коронавируса.

Появление и распространение. Где болеют больше

Первый заболевший от коронавируса был обнаружен в Черновцах 2 марта — мужчина вернулся с Италии. Через два дня вирус уже официально обнаружили в Киеве, в течение месяца инфицированные были выявлены почти всех областях Украины.

На сегодняшний день самое большое количество заболевших в городах миллионниках: в Киеве — 103 600 человек, в Харькове 45 700, в Одессе — 30 200, в Днепре — 28 200, Львове — 25 300. Но статистически хуже ситуация в небольших городах. Например, в Каневе официально заболело почти 2500 человек. При населении в 23 500 жителей, это 10% от общего числа (для сравнения в Киеве – 2,7%). Также плохая ситуация в Энергодаре (4533 заболевших при 53 300 жителях) и Остроге (968 заболевших при 15 400 жителях).

Город Заболевших Население Заболевших на 100 000 Канев 2498 23597 10586.1 Энергодар 4533 53343 8497.83 Острог 968 15457 6262.53 Черновцы 16704 267060 6254.77 Владимир-Волынский 2053 38340 5354.72 Ужгород 5922 115512 5126.74 Дубно 1905 37464 5084.88 Фастов 2237 45393 4928.07 Нежин 3289 68007 4836.27 Ивано-Франковск 12714 263359 4827.63

Заболеваемость COVID-19. Правда, что эпидемия пошла на спад

С начала марта и до конца ноября, в Украине увеличивалось количество выявленных заболевших (среднее недельное). Рекорд был в последнюю неделю ноября (23-27.11), когда в среднем выявляли 11948 заболевших в день (по данным Национальной службы здоровья). После этого тенденция изменилась. За неделю с 14 по 20 декабря, в среднем выявляли 8235 заболевших. Ситуация улучшается? Не факт.

Количество выявленных больных напрямую связано увеличением количества тестирования. Если в июле в среднем делали 16 800 тестов в день, то в ноябре уже 41 800. Но за 23 дня декабря средний показатель тестирования составил 37 600 в день.

"Мы наблюдаем уменьшение количества выявленных новых случаев, но не наблюдаем уменьшение заболеваемости. Коэффициент выявленных случаев в Украине стабильно высок. ВОЗ рекомендует держать этот показатель на уровне 5% (доля положительных тестов от общего количества – ред.), на сегодня мы имеем цифру в 33%. Поэтому говорить, что уменьшение новых случаев на COVID-19 – это положительный тренд – рано. Ведь мы почти не контролируем распространения вируса своей системой тестирования", – говорит Юрий Ганиченко, старший исследователь Киевской школы экономики.

Читайте также Степанов обещал бесплатные ПЦР в частных лабораториях. Почему их почти не будет

Кто в Украине болеет на COVID-19

У женщин чаще выявляли коронавирус, чем у мужчин, — в пропорции 60 на 40 (это больше, чем общее гендерное соотношение в Украине). В возрастных группах чаще всего болели украинцы возрастом 50-59 лет — почти 216 000 человек (или 22% от общего количества). Идущая за ними "десятка" люди от 60 до 69 лет болеет существенно реже — 17%.

И умирает

Официальная статистика говорит о 17 395 погибших от коронавируса в Украине.

И, если количество переболевших женщин больше на 200 000, чем мужчин, то украинские мужчины умирают от коронавируса намного чаще. За время эпидемии погибли 9200 мужчин (смертность 2,3%) и 8138 женщин (1,3%). Как и во всем мире жертвами COVID-19 чаще всего становятся взрослые люди — почти 80% погибших украинцев были старше 60 лет.

Избыточная смертность. Сколько COVID-19 забрал жизней на самом деле

Официальная статистика смертей — далеко не все жертвы коронавируса. Детальнее об избыточной смертности в сентябре мы писали тут. В октябре (последние данные, которые дает Госстат) ситуация ожидаемо ухудшилась, за месяц в Украине умерло свыше 59 000 человек. Это годовой рекорд, для сравнения в октябре 2019 в Украине было зафиксировано 50 200 смертей.

Официальный "вклад" коронавируса в октябре — 3905 смертей или 6,6% от общего количества. Однако избыточная смертность в октябре почти в три раза больше — 18,5% по расчетам Академии наук и университета Т.Г. Шевченко.

Избыточная смертность – это показатель, который отображает насколько больше людей умирает в стране, чем могло бы, если не происходило ничего необычного. Если переводить проценты избыточной смертности в абсолютные цифры, то получается, что жертвами чего-то "необычного" в октябре стало 10 915 человек. В сентябре эта цифра составляла порядка 5900 человек. Тогда экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объяснял, что, во-первых, не у всех погибших от COVID-19 диагностируют болезнь и соответственно отображаются в статистике; а во-вторых, коронавирус забирает жизни не только заразившихся. Например, больные с хроническими болезнями, могли не получить необходимую медицинскую помощь из-за перегрузки медсистемы, боязни посещать врачей и запрета МОЗ на плановую госпитализацию и несрочные операции.

В ноябре количество реальных жертв COVID-19 будет еще больше, по официальной статистике за прошлый месяц он стал причиной смерти у 5942 человека, это почти в 1,5 раза больше чем в октябре.

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.