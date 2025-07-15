Все еще спрашиваете, нападет ли Россия на НАТО и будет ли настоящая ядерная эскалация? Просто допустите, что без этого Кремлю не обойтись

Символом веры одного из феодальных кланов в "Игре престолов" была идея, что "то, что мертво, умереть не может". Промышлял этот клан в основном морским грабежом, поэтому и обряд посвящения у них был соответствующий – они топили претендентов, заставляли их захлебнуться, а потом откачивали. Само собой, спасти удавалось не всех, но зато спасенный погибнуть больше не боялся – уже помер, чего бояться-то.

Автор "Игры престолов" Джордж Мартин не скрывал, что слегка переиначил классику – у Говарда Лавкрафта есть известное стихотворение о том, что "мертвое принадлежит вечности, но в вечности и смерть может умереть". "Сумрачному гению" американского хоррора нечасто удавались парадоксы, но этот удался – если все в мире конечно, то и сама эта конечность тоже исчерпаема. Красивая идея.

У России подход к смерти кардинально другой – как и все предыдущие "тысячелетние рейхи", она боится своей конечности как государства, но категорически в нее не верит. Но боится. Отсюда заявления типа "если не станет России, то исчезнет весь мир", угрозы "попасть в рай" и оттуда хохотать над всеми остальными, которые "просто сгинут", ну и все такое прочее.

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