На пороге эпидемии кори. Что происходит и как себя защитить

Почти 12 000 украинцев заболели и шестеро умерли от кори за последний месяц. Министерство здравоохранения не исключает(ССЫЛКА), что придется объявлять эпидемию. Что привело к вспышке кори в Украине и как себя обезопасить - в материале LIGA.net.

Вспышка кори: что происходит

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"Заразность кори очень высокая. Если на первом этаже многоэтажки заболели дети, то заболеет весь подъезд, у кого не было прививок. Фактически 95%", - говорит жительница Львова, врач Людмила Мацко-Звир.

Перед Новым годом корью переболела ее младшая, годовалая дочь. Родители планировали сделать первую прививку 10 января по календарю, но не успели. "Старалась ее оберегать, потому что во Львове эпидемия. Сначала были обычные симптомы вирусной инфекции: вроде чуть заложен нос, вроде слегка покашливает. А потом температура подскочила до 40 градусов", - рассказала она LIGA.net.

На Рождество дочь покрылась характерной сыпью. Корь проходила тяжело: температура не сбивалась ниже 38 градусов даже при правильно рассчитанных дозах жаропонижающего. "Она дремала, только когда мы ее качали. Мы с мужем и качали ее круглосуточно, почти не спали", - говорит Людмила Мацко-Звир. Ее старшие дети, которым были сделаны прививки от кори, не заразились. Хотя они контактировали с сестрой.

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Просто статистика. С 28 декабря по 25 января в Украине заболели корью 11 757 человек. Большая часть заболевших (6 881) - дети, сообщили LIGA.net в центре общественного здоровья МОЗ. Шесть человек умерли от осложнений. Среди них два ребенка: восьмимесячный малыш скончался в областной больнице Винницы - не был привит по возрасту, и двухлетний мальчик из Бердичева.

За весь прошлый год корь унесла 16 жизней, а переболели ею 55 000 жителей страны.

Почему люди болеют и умирают

"От кори не должны умирать в 21 столетии. Почти все, кто заболел, не имели необходимого количества прививок", - объяснил LIGA.net причины этой статистики Владимир Бируля, представитель Центра общественного здоровья.

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Корь протекает очень тяжело, особенно у взрослых, и может вызвать целый ряд осложнений: от слепоты и пневмонии до энцефалита.

От кори, паротита и краснухи (КПК) прививают в два шага: в 1 год и в 6 лет. Это позволяет сформировать коллективный иммунитет. По рекомендациям ВОЗ, условно безопасный охват прививками должен составлять не менее 95% - чтобы не допустить вспышек болезни.

"Когда все вокруг вакцинированы и не переносят инфекцию, мы защищаем тех, кто не может быть привит. Это очень важно. Но за последние 10 лет мы имеем большой провал среди плановых вакцинаций", - отметили в центре общественного здоровья.

В прошлом году после ряда шагов МОЗ удалось выйти на неплохой показатель - порядка 93%. Но в предыдущие годы охват вакцинами КПК не превышал даже 50%. "Мы подошли к той черте, когда пожинаем плоды антивакцинаторской кампании", - сказал Бируля.

Противники вакцинации считают, что вокруг кори специально разгоняют панику.

"Это не паника, все серьезно, - заверил LIGA.net доцент кафедры детский инфекционных болезней и детской имунологии НМАПО Федор Лапий. - Мы давно предупреждали, что будет много больных. Еще в 2017 году было четко понятно, что задача, которая стоит на этот период вспышки кори - минимизировать их количество. В 2017 и 2018 году проделана огромная работа для того, чтобы их не было в разы больше".

Он объясняет: корь пылает там, где самый низкий уровень охвата вакцинацией. Вспышка кори началась с Одесской области, и потом присоединилась Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Тернопольская области, Закарпатье. Там наибольшее количество больных.

В 2017-18 годах проделана большая работа, чтобы их не было в разы больше: закуплены вакцины с запасом, налажена передача излишков между областями. "Можно по-разному воспринимать Уляну Супрун. Но если сравнивать с другими министрами, такой информационной кампании, которая при ней, ни при одном министре не было. И не было поддержки вакцинации лично министром", - считает Федор Лапий.

Как обезопасить себя и детей

Лекарств от кори - нет. "Вакцинация - это единственное, что может остановить корь. Не жертвоприношение, не молитвенные ходы, никакие 21-дневные каратнины, о которых говорят так называемые эксперты. Мне хочется сказать: вы адекватные? У вас нет детей и вы не знаете, что только закончились каникулы в школах? Которые продолжались почти 21 день? Это не тот фактор, который должен рассматриваться для того, чтобы укротить корь. Это неэффективно", - говорит Лапий.

В центре общественного здоровья МОЗ уточняют: вакцин в поликлиниках и сейчас достаточно. В регионах распределены 900 000 доз вакцин производства Бельгии и США. Дети прививаются от кори бесплатно. Также министерсто обозначило группу риска, которая тоже может получить бесплатную прививку: это учителя, военные, студенты.

Платную прививку можно сделать и в частных клиниках. Например, Евролаб берет за вакцинацию КПК 950 грн, Исида - 784 грн, Медиком - 1078 грн.

"Каждому стоит проверить свой вакцинальный статус и сделать необходимое количество вакцинаций. Говоря откровенно, если человек знает, что справка о прививках его ребенка фальшивая (по данным ЮНИСЕФ, таких 30% - ред), он может пойти и сделать документально третье, а на самом деле первое вакцинирование. Это работает, будет стимулировать имунную систему и вырабатывать антитела", - отметил Бируля.

Взрослым, которые не помнят своих прививок, лучше сдать анализы в лаборатории и в случае их отсутствия - сделать.

В течение 72 часов обязательно вакцинироваться и тем, кто контактировал с больными корью - это бесплатно.

"Если вы с ребенком не можете по каким-то причинам прийти в поликлинику на вакцинацию, - работаете, неудбно ехать, далеко, - окей, мы приедем к вам. Для этого формируются выездные бригады, график выездов. Это было решение оперативного штаба при МОЗ", - добавил Лапий.

Умирают от болезни, а не от вакцины, говорит доцент. Если бы вакцинация была настолько опасна, как корь, то украинские госпитали были бы завалены больными с последствиями вакцинации. А они завалены больными корью: пневмониями, энцифалитами, просто с тяжелым течением.

"Мы пожинаем плоды того, что было в предыдущие годы не сделано или даже специально испорчено, - считает Лапий. - Разгрести авгиевы конюшни достаточно сложно. А нам еще предстоит веселый год выборов президента и в парламент, когда вакцинация будет элементом спекуляции".

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