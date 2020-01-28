Не сегодня. Пять страшных эпидемий, которые не смогли уничтожить человечество

Полная изоляция городов, прекращение транспортного сообщения между ними, температурный скрининг в аэропортах по всему миру и даже эвакуация граждан других стран: несмотря на жесткие ограничения, коронавирус нового типа 2019-nCoV вышел за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Европе и Америке. До Украины вирус пока не добрался.

LIGA.net поговорила с доцентом кафедры инфекционных заболеваний киевского медуниверситета Натальей Тимко: "Опасность распространения есть. Но пока у нас все спокойно". Она считает, что сейчас хорошее время для украинских врачей потренироваться, что делать, как надевать противочумные костюмы, какой материал отбирать и куда везти. "Сохраняем спокойствие, - говорит эпидемиолог. - И просто почаще моем руки".

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Все еще паникуете? Тогда вот подборка из пяти эпидемий, которые убили десятки и сотни миллионов людей, но так и не смогли уничтожить человечество.

ЮСТИНИАНОВА ЧУМА. Это первая зарегистрированная в мире пандемия, которая забрала жизни 25-50 миллионов человек (точное количество жертв неизвестно) - порядка 13% живших на тот момент людей. Она началась в 541 году, предположительно, с Египта либо Эфиопии, переносчиками стали зараженные чумной палочкой крысы: они попали на торговые суда и разошлись по странам Средиземноморья. Пандемия охватила Ближний Восток и Европу. По мнению историков, в разгар эпидемии в 544 году только в Константинополе ежедневно умирали до 5000 человек, и город лишился 40% населения. Пандемия названа в честь римского императора Юстиниана I, который тоже заразился чумой, но выжил. На эти годы пришелся только первый пик заболеваемости, всего же период юстиниановой чумы очерчивают периодом в 200 лет.

"ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ". Эта вспышка чумы считается самой масштабной в истории. Пандемия началась в Восточном Китае в 1320-х годах, постепенно охватила Индию, а затем добралась до Европы. На своем пике, в 1346-1353 годах, она уничтожила от 30 до 60% европейского населения. Всего по миру от нее умерли около 70-100 млн человек - четверть живших тогда людей. Повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века.

Разносчиком заболевания стали инфицированные палочкой Yersinia pestis блохи, которых переносили крысы на торговых судах. Из Китая мелких грызунов погнали катаклизмы: засуха и голод, нашествие саранчи, а затем дожди и ураганы. Медицинских способов бороться с чумой не было еще несколько столетий. Но именно тогда страдавшие от чумы европейские города придумали систему карантина: все корабли, прибывавшие к их берегам из других стран, по 40 дней отстаивались на расстоянии, прежде чем разгружать товары.

Сейчас чума успешно лечится. Хотя без лечения коэффициент летальности составляет 30-100%, легочная форма без раннего приема антибиотиков почти всегда приводит к смерти. В 2010-2015 годах, по данным ВОЗ, в мире было чумой заболели 3248 человек, 584 - погибли.

"ИСПАНКА". Пандемия испанского гриппа началась в последние месяцы Первой мировой войны в 1918-1919 годах. Жертвами гриппа, получившего название "испанка" (поскольку Испания первой объявила о вспышке болезни) стали от 50 до 75 миллионов людей, или 2.6-5.2% населения планеты на тот момент. Болезнь молниеносно распространялась между странами по двум причинам: технический прогресс и массовое перемещение войск стран-участниц войны. Всего переболели 400-500 миллионов людей, то есть до трети жителей планеты. Вымирали целые села от Аляски до Южной Африки, часто не хватало кладбищенских мест для похорон, и людей хоронили десятками.

Вирус H1N1 в основном убивал молодых людей 20-40 лет. На поздней стадии болезнь вызывала легочное кровотечение, вследствие которого больные захлебывались кровью. В некоторых странах на годы были закрыты на карантин все публичные места: суды, церкви, театры, кинотеатры. Иногда продавцы запрещали посетителям входить в магазины и продавали товары на улицах.

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ХОЛЕРА. До XIX века это заболевание (возбудитель - Vibrio cholerae), которое приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию и может убить человека всего за несколько часов, локализовалось на юге Азии. Его распространению по всему миру способствовали жара, загрязнение вод и массовое скопление людей у рек. С 1817 по 1860 год по миру прокатились шесть пандемий холеры: через Японию, Сирию, Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Россию и до Европы. К 1830 году холера после российско-турецкой войны холера прошлась по Украине.

Только до 1860 года холера забрала жизни порядка 40 миллионов человек.

Седьмая пандемия началась в 1961 году в Южной Азии и распространилась на Африку и Америку. К ней привел биотип Эль-Тор. Болезнь до сих пор вспыхивает в разных странах: в Нигерии, Сенегале, Афганистане, Западной Африке, Ираке, Пакистане, Гаити. Как говорится на сайте ВОЗ, в 2017 году сообщалось о 1 227 391 случае в 34 странах, 5654 из которых закончились смертельным исходом.

ЧЕРНАЯ ОСПА. Эта острая заразная болезнь уничтожила, пожалуй, наибольшее количество людей в мире. Поначалу была распространена только в арабских и азиатских странах. Эпидемия черной оспы впервые прокатилась по Китаю в IV столетии, в середине VI столетия поразила Корею, в 737 году от оспы вымерло 30% населения Японии. Крестовые походы и арабские завоевания принесли болезнь в Европу.

Лекарств против оспы не было, и треть больных погибала: больные буквально сгнивали заживо. Революцией в борьбе с оспой оказалось открытие в 1796 году вакцины. Но и это не остановило полностью эпидемию. Считается, что даже в XX веке от оспы в общей сложности скончалось 300–500 млн человек. Сейчас оспа побеждена благодаря вакцинации. Последний случай заражения зафиксирован в 1977 году.

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