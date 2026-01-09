После заявлений официальных представителей Кремля о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина стало окончательно понятно: в ближайшее время российские власти не готовы двигаться в сторону реального мира.

В то же время работа над мирным планом продолжается. Зачем?

Сообщения об очередных встречах "коалиции желающих", о новых декларациях и рамочных документах теряются в ленте новостей и почти не вызывают общественного резонанса. А зря. Потому что именно в этих, на первый взгляд, сухих и технократических наработках зарождается образ Украины после войны.

Как бы долго ни длилась горячая фаза боевых действий, рано или поздно наступит либо мир, либо длительное прекращение огня. В этот момент перед украинцами встанет очень сложная и ответственная задача: осуществить технологический, экономический и институциональный скачок. Построить страну-крепость – с мощной системой безопасности, современной армией и высокими стенами сдерживания. Но одновременно – с цветущим садом внутри: экономикой возможностей, свободой, развитием и достойным уровнем жизни.

Как это сделать? При каких условиях? За какие средства? За какой срок? Именно ответы на эти вопросы и составляют суть того мирного плана, над которым сегодня 24/7 работают технократы, дипломаты, чиновники, политики в Европе и за океаном. Работают без иллюзий – осознавая, что быстрого прекращения огня может и не произойти. Но также понимая: когда этот момент наступит, времени на импровизацию не будет. Нужны готовые чертежи, расчеты, сценарии и, конечно, ресурсы.

Принципиально важное условие в этом контексте – гарантии безопасности. "Коалиция решительных", в которую сейчас входят 27 государств, планирует создание координационного центра в Париже и запуск Парижской декларации с красноречивым названием – "Надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине".

Это не абстрактные формулировки, а попытка заложить фундамент системы сдерживания, которая сделает новую войну против Украины слишком дорогой и бесперспективной для агрессора.

Предполагается запуск системы гарантий, в которые будут входить пять компонентов: механизмы мониторинга и верификации прекращения огня при участии ЕС и США; всесторонняя финансовая и технологическая поддержка ВСУ; создание многонациональных сил для поддержки Украины; алгоритм действий "коалиции решительных" в случае будущего нападения; обязательства углублять оборонное сотрудничество с Украиной. Понятно, что главным гарантом безопасности были, есть и будут Силы обороны Украины. Впрочем, помощь союзников не помешает.

Следующий важный блок мирного плана – экономический. Уже сейчас Украина вместе с европейскими и американскими партнерами формирует план экономического прорыва – Ukraine Prosperity Plan. Это совместная программа Украины, США, ЕС и стран G7, рассчитанная на десять лет послевоенного восстановления и роста. Речь идет о привлечении очень значительных средств – до $800 млрд в виде грантов, кредитов и частных инвестиций. Но важно не только "сколько", но и "как": план предусматривает инструменты глубокой экономической трансформации, модернизации, создания новых отраслей и технологических кластеров.

Еще одна опора будущего – членство в Европейском Союзе. По разным оценкам, оно возможно в 2028-2030 годах. Но евроинтеграция – это не дата в календаре, а процесс реформ. Это означает, что уже через несколько лет Украина может получить реформированную экономику и дополнительные инвестиции. То есть стать не только крепостью, но и одним из технологических центров Европы.

Именно поэтому монотонная, часто незаметная работа военно-политического руководства, дипломатов и европейских "бюрократов" имеет крайне важное значение. Все эти "технические нюансы" мирного плана на самом деле являются элементами национального видения будущего. Будущего, в котором будут жить наши дети. Будущего, за которое стоит бороться.

Сейчас время – сражаться и делать все возможное и невозможное для того, чтобы противник потерял способность к ведению активных наступательных действий. Только тогда, постепенно, возникнет почва для политико-дипломатического способа прекращения горячей фазы войны. Возможно, для этого понадобится много месяцев, год или полтора-два года. Но свет в конце тоннеля мы видим.

Проект современной, сильной, развитой, цветущей страны-крепости уже лежит на столе. Наша задача – выстоять, дожать палача-оккупанта и дать будущему "на бумаге" шанс стать реальностью. Слава Украине!

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net