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СПАСИБО, МЫ ЗАПИСАЛИ ОТВЕТЫ.



Теперь расскажем, как именно надо было поступить - подлинную историю Маши.



Когда ей в первый раз стало плохо, девушка вышла на улицу, села на лавочку, выпила воды, и через пять минут ей стало лучше (первый вопрос). Психологи советуют в таких случаях никуда не бежать, присесть и дышать по схеме: медленный вдох в течение пяти секунд - задержка дыхания три секунды - плавный выдох за пять секунд.

После второго приступа Маша решила проверить здоровье и пошла к семейному врачу (второй вопрос). Когда обследование ничего не показало, Маша подумала, что, возможно, причина не в физических, а в психологических проблемах. И призналась врачу в чувстве ужаса (третий вопрос). Тем более от приступов тревоги ей помогают физические упражнения (четвертый вопрос) - уборка, зарядка, активный отдых.

Маша пошла к психотерапевту (пятый вопрос). Он рассказал, что происходит с организмом во время панических атак, и после нескольких сессий ее состояние улучшилось – приступы стали реже и слабее (шестой вопрос). Но главное – теперь Маша знала, что с ними делать. Она перестала жить в страхе.



Теперь и вы знаете, что делать. Сможете помочь Маше, не совершив ни одной ошибки? Мы просим снова ответить на шесть вопросов, чтобы удостовериться, что вы все поняли правильно. Проверьте себя.

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