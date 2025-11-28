Скандал вокруг обыска в доме Андрея Ермака перерастает в политический кризис. В парламенте росло недовольство среди депутатов от партии "Слуга народа" тем, что неизбранный чиновник (а Ермака не избирали на выборах) сосредоточил в своих руках слишком много власти и не пользуется доверием среди украинцев. Расследование НАБУ и САП стало самым разрушительным внутренним ударом по президенту Владимиру Зеленскому за время войны.

Вечером 28 ноября Ермак подал в отставку – спасет ли это позиции Зеленского?