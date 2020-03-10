"Реформа - плохое слово. Модернизация": что ждет медреформу с новым министром

До другого етапу медреформи залишився 21 день. З 1 квітня медичні заклади не будуть отримувати субвенції. Держава більше не платитиме лікарням кошти за ліжко-місця. Оплачуватиме конкретно надані медпослуги через Національну службу здоров’я.

Але Володимир Зеленський вважає, що немає куди так поспішати. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради 4 березня, у день відставки уряду Олексія Гончарука:

"Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медреформи 1 квітня, це правда. [...] Є великі питання до тарифів, медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів. То куди ми поспішаємо? Куди ми летимо? Чи з таким підходом реформа летить у стіну?".

Уточнити позицію нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця - керівника Центру дитячої кардіології та кардіохірургії - не вдалось. Упродовж останнього тижня він не знайшов час надати коментар. Серед лікарів, чиновників, що працюють в медицині, та деяких народних депутатів циркулюють чутки про можливі загрози реформі.

Так що буде з медреформою, чи можливо її зупинити, хто такий новий очільник МОЗ і як він спробує змінити реформу, міністерство і систему? Щоб знайти відповідь, LIGA.net поспілкувався з вісьмома інсайдерами, які були присутні при розмовах за участі нового міністра, спілкувалися з ним до призначення або залучені (були залучені) у медреформу. Вони погодились надати інформацію на умовах повної анонімності.

Зеленський і медреформа

Перші дев'ять місяців Президент не часто згадував медреформу. Однак у лютому Володимир Зеленський запропонував створив робочу групу з "видатних лікарів", щоб оцінити медреформу та визначити її майбутнє. Туди увійшли 13 осіб, серед них: керівник Інституту серця Борис Тодуров та завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Ольга Голубовська. Це давні опоненти команди Уляни Супрун.

Майбутній міністр МОЗ Ілля Ємець теж був членом групи. За словами чотирьох співрозмовників, на жодному засіданні робочої групи він так і не з’явився.

У більшості група підтримала продовження змін з 1 квітня, підготувавши резолюцію з рекомендаціями, що потрібно доопрацювати. "Але у неділю, 1 березня, почалися качелі", - пояснює присутній інсайдер.

Голова робочої групи, очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, не прийшов на засідання групи. Нібито мав зустріч з президентом цього дня. Після того групу не збирали. А за кілька днів призначили нового міністра.

Хто такий Ілля Ємець

Ємець - кваліфікований кардіохірург. Директор держустанови "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України".

Уже був міністром МОЗ п’ять місяців за часів Януковича - у 2010-2011 роках. Автор чув десятки разів від людей, які мали справу з Центром у різні роки, що у Центрі Ємця хабарів за операції НЕ брали.

Співрозмовник LIGA.net, добре знайомий з Ємцем, розповідає: як лікар він - ас, але реформу з ним на чолі "нічого доброго не чекає". Ємець має "армійський" характер і не готовий слухати і чути.

"Як сказав, так має бути, і все", - каже спірозмовник. Мовляв, з таким підходом неможливо впровадити складну реформу, в якій багато стейкхолдерів.

Про те, що у нинішнього міністра немає комплексного розуміння системи охорони здоров’я, кажуть ряд співрозмовників LIGA.net, які спілкувалися з Ємцем або були присутні при його розмовах.

"Якщо говорити про суть реформи чи її видозміну, у нього немає чіткого бачення. Він говорить про якусь модернізацію системи Семашка, потім про страхову медицину, потім заявляє, що НСЗУ має стати як Medicare у США… Сам казав, що слабко орієнтується в законодавстві", - наводить приклад співрозмовник.

Що в голові у нового очільника МОЗ

На запитання, чи запустять другий етап реформи 1 квітня, як заплановано, новопризначений міністр в ефірі "Права на владу" відповів, що система Семашка, яка існує досі, має бути реформована. Це ж він сказав і колективу МОЗ, але натякнув, що нинішній план може бути змінений:

"Всі чомусь кажуть: 1 квітня. Для мене головне не 1 чи 2 квітня, а як німці говорили, що почали реформу в 1949-му році, а продовжують зараз. Є не просто план, а 10-річний досвід, щоб змінити систему Семашко (міністр має на увазі свою роботу в Центрі кардіохірургії. - Ред.).

Найближчим часом, до 1 квітня, я маю пояснити не тільки вам, а й простому люду, щоб пересічний українець зрозумів, що це таке. Наша модель, яка продовжить реформу, не буде руйнувати те прекрасне, що є і залишилось у будь-якій старій системі. Пішли чутки, що Ємець - совкові принципи, це неправда".

Ємець також додав, що 72 млрд гривень, закладені в програму медичних гарантій, є "лише частиною" моделі, яку він запропонує:

"Реформа - це погане слово. Модернізація", - сказав Ємець колективу МОЗ.

В ефірі "Права на владу" новопризначений міністр заявив, що його завдання – зробити "деяку еволюцію в реформі". На його думку, найголовніша частина реформи – спеціалізована меддопомога.

"Ми маємо вирішити перше: страхова медицина", - впевнений міністр.

НСЗУ під ударом

Національну службу здоров’я спробують змінити. Цьому уже є кілька підтверджень.

5 березня в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 Ілля Ємець сказав, що Національну службу здоров’я не скасують, але:

"Національна служба здоров'я - тільки назву і функції поміняти. Це має бути страховий поліс спочатку базового рівня, потім - другого, а далі - третього".

"Не ведіться на чергові заклики адептів "страхової" медицини, які мало що в тому розуміють; реформа, яка зараз імплементується, і є одним із видів державного солідарного медичного страхування на основі універсального доступу до медичних послуг", - відреагував перший очільник НСЗУ Олег Петренко.

На кількох зустрічах Ємець сказав присутнім, що НСЗУ стільки людей не потрібно. Почав розпитувати, скільки людей у службі, що слід переглянути їм зарплати, структуру і так далі, переповідає один з учасників:

"Складається враження, що хоче суто адміністративними методами бити по НСЗУ. Зараз законодавство дозволяє новому міністру впродовж 4 місяців змінити керівництво. Можуть деморалізувати команду, частина піде, і коли НСЗУ ослабне, вся реформа почне валитися".

Іллю Ємця в ефірі "Права на владу" питали, чи скоротять Національну службу здоров’я до 15 людей, бо чутки ходять. Міністр на питання не відповів.

Нова структура МОЗ. Знову

Реформа державної служби привела в МОЗ експертів за конкурсами. Але з приходом до влади "Слуги народу" монобільшість змінила закон, спростивши процедуру звільнень держслужбовців.

Коли міністром стала Зоряна Скалецька, вона змінила структуру МОЗ, її затвердили у лютому. Це юридичний спосіб "вимити" неугодних і встановити свої порядки. Впровадити нову структуру в життя Скалецька не встигла. Її відправили у відставку. Тепер у МОЗ зайшов новий міністр, який хоче зробити те саме.

"Уся структура буде інакшою в МОЗ, є 6 місяців. Основні зами призначені в середу (11 березня - авт.), основні департаменти, як я бачу, будуть визначені. Є згода усна прем’єра, що в МОЗ з’явиться другий перший заступник міністра МОЗ з питань санепідемічного нагляду", - сказав Ємець колективу.

Санепідемслужба повертається

"Що нема СЕС - це нонсенс і катастрофа. Я президента і прем’єра запевнив, що службу треба відновити, і вертикаль", - сказав міністр колективу.

Свого часу СЕС розформували як корупційну структуру, що "доїла бізнес" замість захищати населення від хвороб. Детальніше пояснив ексзаступник міністра МОЗ 2016-2019 років Павло Ковтонюк.

Що буде 1 квітня

Початок реформи 1 квітня відтермінувати чи скасувати - вкрай складно.

На цьому наголошують усі експерти-співрозмовники LIGA.net. Лишилось три тижні. Медзаклади змінили юридичний статус, подали заявки. НСЗУ уже їх контрактує і підписує договори. Щоб залишити все, як є, потрібні зміни до законів та інших документів. Вони мають пройти ряд інстанцій, погоджень тощо. У правовій державі такий варіант був би малоймовірним.

Якщо нинішнє керівництво все ж ризикне і запустить процес гальмування чи скасування реформи, є загроза, що усі медзаклади, крім сімейної медицини, залишаться без коштів уже у квітні, коментує один зі співрозмовників.

Тому, переконують джерела, в керівництва МОЗ майже немає вибору, окрім як продовжити розпочате.

Співрозмовники припускають, що заяви керівництва міністерства та країни про "куди ми спішимо з 1 квітня" - скоріш за все, ознака необізнаності, аніж чіткого плану дій.