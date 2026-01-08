Отношения между США и Россией подверглись новому удару после того, как американская береговая охрана поднялась на борт судна в исландских водах, утверждая, что танкер нарушил санкции против Венесуэлы. Инцидент сразу же вызвал претензии и встречные заявления со стороны США и России.

США утверждают, что действуют правомерно во исполнение ордера, выданного федеральным судом США. Российские официальные лица, тем временем, считают, как сообщает российское агентство ТАСС, что это было явным нарушением морского права, согласно которому "ни одно государство не имеет права применять силу против судов, должным образом зарегистрированных в юрисдикциях других государств". В заявлении утверждается, что судно Bella 1, которое недавно было переименовано в Marinera, получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

