Національна служба здоров’я - один з ключових органів у медреформі. Саме НСЗУ - а не МОЗ - платить кошти сімейним лікарям, за програму "Доступні ліки", а з 1 квітня - ще й швидким та лікарням. Цьогоріч НСЗУ розподілить близько 100 млрд грн - ласий шмат, щоб за нього боротися.

Між новим очільником МОЗ Максимом Степановим і керівництвом НСЗУ палає неприхований конфлікт. Міністр звинувачує керівництво НСЗУ у неправильному розрахунку тарифів на медпослуги у спецвалізованій медицині. Мовляв, це призведе до закриття 332 лікарень та звільнення 50 000 медиків. (LIGA.net перевірила цифри міністра і виявила, що вони необгрунтовані).

В.о голови НСЗУ Оксана Мовчан натомість звинувачує Степанова у маніпуляціях та намаганні поставити на чолі служби лояльну людину.

Спадок від Скалецької та Ємця

Конкурс на голову НСЗУ провели ще в січні. Фіналістами з найбільшою кількістю балів стали топ-менеджери НСЗУ: в.о. голови Оксана Мовчан, заступниця голови Наталія Рябцева та керівник департаменту договорів Андрій Віленський.

Утім, очільники МОЗ - ні Зоряна Скалецька, ні потім Ілля Ємець - не спромоглися провести співбесіду з фіналістами та таки призначити голову.

Так рішення визначити керівника "медичного Мінфіну" перекочувало до Максима Степанова. Він зустрівся з фіналістами 20 травня, майже через два місяці після призначення.

"Було враження, що уже прийняте рішення, розмова - просто формальність", - розповіла одна фіналісток Оксана Мовчан в інтерв'ю LIGA.net. За її словами, співбесіда в кожного з них тривала до 10 хвилин.

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На засіданні уряду, яке відбулось того ж дня, міністр заявив, що відхилив усіх кандидатів, але не пояснив причини.

І заявив про ухвалене розпорядження "про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладання контракту про проходження державної служби згідно з чинним законодавством".

Простіше кажучи, поза конкурсом, як це дозволили робити під час карантину. Ця спрощена процедура не вимагає від претендентів іспитів на знання англійської та законів, представлення стратегії, достатньо тільки співбесіди з міністром.

Це спровокувало гучний скандал. НСЗУ виступила з відкритою заявою і вимогою відкритого і чесного конкурсу. Їх почули. Майже.

Новий конкурс





Через дві доби, у п’ятницю, 22 травня, Національне агенство з питань держслужби вивісило оголошення про новий конкурс.

Одну з вимог навіть теоретично не вдалось би виконати жодному претенденту: досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій не менше трьох років. Але закон про державні фінгарантії - основний закон медреформи - схвалили восени 2017-го. Йому немає трьох років!

Її альтернатива: три роки на посадах державної служби категорії А чи Б або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування.

Перший голова НСЗУ Олег Петренко назвав цей відбір фарсом. І подався на конкурс, щоб показати, що ситуація насправді є спробою рейдерства НСЗУ.

В цілому повторний конкурс на голову Національної служби здоров’я подалося 28 кандидатів. З них - 17 відповідали вимогам оголошення, яке виставило Нацагенство з держслужби. Такі дані LIGA.net отримала у відповідь на запит до НСЗУ.

Хто подався на повторний конкурс

Національна служба здоров’я

Документи масово подало практично усе керівництво НСЗУ (13 кандидатів):

Дмитро Черниш , керівник Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я;

Наталія Рябцева , заступниця голови, на попередній співбесіді не підійшла міністру МОЗ Максиму Степанову як фіналістка конкурсу;

Олександр Жигінас , директор департаменту моніторингу;

Олександра Машкевич , начальниця роботи з управління договорами щодо спеціалізованої меддопоомоги;

Володимир Пляцек , директор Центрального міжрегіонального департаменту

Наталія Будяк , директорка Східного міжрегіонального департаменту;

Мар’яна Возниця , директорка Західного міжрегіонального департаменту

Вікторія Мілютіна , директорка Північного міжрегіонального департаменту;

Дмитро Самофалов , директор Південного міжрегіонального департаменту;

Олександр Рябець, директор Департаменту інформаційних технологій.

Також від НСЗУ подавалися Ігор Костиря, заступник директора департаменту інформаційних технологій НСЗУ, Іван Горох, начальник відділу взаємодії з державними органами, та Андрій Віленський, керівник департаменту договорів. Але їхні заяви відхилили через невідповідність критеріям відбору.

МОЗ

Ірина Немирович (Литовченко), колишня очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОЗ.

Звільнилася практично з усією командою свого директорату наприкінці 2019 року через незгоду з політикою міністерки Зоряни Скалецької. Подалася на конкурс з тієї ж причини, що й Петренко: показати, що конкурс - фікція: "Думаю, за цими абсурдними "вимогами" до вакансії МОЗ відкине всіх кандидатів".

Оксана Сухорукова, очільниця директорату медичних послуг МОЗ.

Теж відкрито виступила разом зі своєю командою проти політики тодішньої міністерки Зоряни Скалецької, зараз відкрито пише про те, з чим незгодна у політиці міністра МОЗ Максима Степанова.

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Лікарі



Костянтин Яриніч, нардеп 8 скликання від Блоку Петра Порошенка, в.о. гендиректора Кіровоградського обласного онкоцентру. За інформацією видання LB, він головний кандидат на посаду.

Критикував НСЗУ і підтримував міністра Максима Степанова. "Треба провести перезавантаження роботи НСЗУ, яка недооцінила можливості практичної медицини в регіонах. Тому встановлені несправедливі тарифи щодо фінансування лікувальних закладів", - казав Яриніч в нещодавньому інтерв’ю.

На посаді планує зберегти дотації "для збереження інфекційних лікарень та психіатричної служби" і заявляє, що треба індивідуально підходити до лікувальних закладів.

З НСЗУ в Яриніча уже були проблеми. Наприкінці квітня пацієнт поскаржився НСЗУ на онкоцентр Яриніча. Людині довелося платити за те, що по контракту онкоцентру з НСЗУ мало б бути безоплатним. Скарга, листи Яриніча та реакція НСЗУ є у розпорядженні LIGA.net.

Олександр з січня 2020 року був пацієнтом лікарні. "Усі надані мені послуги оплачував самостійно. Починаючи з квітня, продовжував платити за всі лікарські призначення. І коли вирішив скористатись можливістю безкоштовних медпослуг, було відмовлено", - йдеться у скарзі.

Олександр отримав направлення сімейного лікаря на МРТ головного мозку, КТ, УЗД судин шиї, для проведення операції. Онколог цього онкоцентру не відмовив, а виписав направлення до ТОВ "Український Центр Томотерапії".

Це - підрядник онкоцентру. Але там людині виставили рахунок.

"Пішли до головного в лікарні Костянтина Яриніча і почули: ніяких коштів немає і не буде, все лягає на наші плечі", - заявляв Олександр.

Далі тривало листування між пацієнтом, Яринічем та НСЗУ (повну історію можна почитати у документах). Суть у тому, що онкоцентр визнав, що послуга не була безоплатною, але виправдовувався, що для виправлення ситуації має ще провести тендер.

Сергій Красюк, заввідділення невідкладної терапії в Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги.

Максим Іонов - екс-керівник департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, до цього він був головним лікарем Броварської станції екстреної медичної допомоги. Його документи не відповідають формальним критеріям оголошення, проаналізували в НСЗУ.

Володимир Бурко, людина з таким ПІБ працює лікарем у мережі приватних клінік Viva як кардіолог, гастроентеролог, терапевт. Там же сказано, що він у 2018 году отримав спеціалізацію з управління охороною здоров’я на базі медуніверситету Богомольця. Його заявка не відповідала вимогам оголошення.

Орест Каракевич, людина з таким ПІБ є лікарем, майданівцем та ветераном війни на Сході. У 2019 році був лікарем-інтерном у Дрогобичі на Львівщині, робив УЗД-діагностику. Теж не пройшов по вимогах оголошення.

Інші кандидати

Михайло Коханій, людина з таким ПІБ значиться начальником відділу Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Тарас Кириченко, людина з таким ПІБ керувала департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради, судячи з декларації 2018-го року.

Анна Дмитренко, єдина доступна інформція - людина з таким ПІБ шукала роботу менеджеркою з персоналу в Кривому Розі. Її документи не відповідають оголошенню на посаду голови НСЗУ.



Гуркіна Ольга Юріївна, хто ця кандидатка, знайти не вдалося. Теж не пройшла по вимогах.

Максим Бекало, уже подавався на конкурс на голову НСЗУ наприкінці 2019 року. В декларації місцем проживання вказані США, працював або досі працює в Голлівуд Пресбітеріан Медікал Центр. Документи не відповідали вимогам оголошення.

Вадим Арістов, теж уже подавався на конкурс на голову НСЗУ. Володіє ТОВ "Медюкейшн медіа", давній противник команди Супрун. Його твердження в одному з ефірів про медреформу перевіряв проект VoxCheck і знайшов повно маніпуляцій. Його заявка теж не відповідала вимогам оголошення.

Олена Рибакова, людина з таким ПІБ працює головним спеціалістом в Одеській облраді. Документи не відповідають оголошенню.

Все попереду



На брифінгу 29 травня міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що шукає людину, яка "у змозі буде ефективно налагодити роботу служби", і тоді МОЗ припинить "бачити звернення лікарень і лікарів з наріканнями на роботу НСЗУ".

Міністр пообіцяв визначити впродовж дня "спосіб і проведення співбесіди, яку я проведу і визначуся з кандидатурою".

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