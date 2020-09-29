9 января 2020 в китайском Ухане был зафиксирован первый летальный случай от неизвестного коронавируса, а 29 сентября от него погиб миллионный человек. К этому времени летальные жертвы от COVID-19 были уже в 185 странах, а вирус Sars-cov-2 – неплохо изучен.

Миллион жизней – это очень печальный, но весомый повод вспомнить, как распространялся опасный вирус, кто от него больше всех пострадал и какие болезни смертоноснее.

Страны

Больше всего смертей от коронавируса в США – 205 000 человек. В Америке также самое большое количество заболевших (7,3 млн человек). После Штатов идут Бразилия (142 000) и Индия (92 000). Но если пересчитать смертность в странах на 100 000 населения в лидерах окажутся совсем другие государства – крошечная Сан-Марино (124 смерти на 100 000 жителей), затем Перу (101 смерти) и Бельгия (87 смертей).

Люди в зоне риска

Пока нет консенсуса, как правильно считать летальность от коронавируса. В начале марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что средняя смертность от COVID-19 в мире – 3,4%. С тех пор, ВООЗ только объяснил, какими методами можно оценивать смертность от коронавируса. Простое сравнение количества погибших и заболевших сейчас приблизительно такое же, как ВООЗ оценивал в марте – 3%.

Какой портрет этого миллиона погибших, сколько им было лет, имели ли они хронические заболевания и т.д.? Агрегированной статистики по миру нет, поэтому мы собрали информацию о четырех странах, у которых разная антикоронавирусная политика: США, Швецию, Корею и Польшу.

Смертность по возрастному цензу в этих странах приблизительно одинаковая: люди старшего возраста чаще всего умирают от коронавируса. До 50 лет умерло менее 3% инфицированных в проанализированных странах.

Что касается хронических болезней, украинский центр общественного здоровья сообщал, что необходимо быть особенно осторожным людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом – у 78% и 21% погибших были такие заболевания соответственно. У центра контроля и профилактики заболеваний США более широкий спектр болезней, которые могут вызывать осложнения при коронавирусе: рак, ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких и хроническое заболевание почек.

От чего умирали люди, помимо COVID-19

Коронавирус – самая медийно раскрученная болезнь в 2020-ом году. Но, куда больше людей умирает от более традиционных болезней – cердечно-сосудистых заболеваний, рака, хронических респираторных заболеваний. Мы не нашли свежих цифр, но в 2017 году в мире от проблем с сердцем каждый день погибало свыше 230 000 человек, от новообразований (рака) – почти 127 000, а от респираторных заболеваний – 49 000 смертей. Даже если за год от коронавируса умрет 2 млн человек, этот показатель не побьет смертность от аварий на дорогах, ВИЧ, туберкулеза, малярии.

Где потенциально еще будут вспышки

Топ-тема – будет ли вторая волна заболевания осенью. За последнюю неделю в Польше, Великобритании, Швеции, Италии и ряде других стран увеличивается ежедневное количество заболевших. К сожалению, жертвы тоже будут.

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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