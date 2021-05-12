В Украине от COVID-19 вакцинировали 865 000 человек (одной дозой, с 24 февраля по 10 мая). За последний месяц в среднем вакцинируют 12 500 человек. Если верить постановлениям Минздрава, то все эти люди — представители приоритетных групп: медики, военные, социальные работники или пожилые люди. Достаточно зайти в Facebook, чтобы убедиться — это не так. Сотни молодых людей каждый день рапортуют о вакцинации. Даже в статистике СНБО есть свыше 37 000 людей, которые отмечены как "другие".

Большинство "не приоритетников" вакцинировались так называемыми "остатками": в упаковке обычно 10 уколов и их надо использовать за несколько часов, иначе — утилизация. Поэтому, когда люди из приоритетных групп отказываются от уколов, врачи могут вакцинировать всех желающих.

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Мы решили помочь всем желающим получить противоядие от COVID-19 и сделали карту и систему поиска по точкам вакцинации. Сразу предупреждаем: единого алгоритма и гарантии получить вакцину нет. Мы обзвонили несколько десятки пунктов вакцинации, опросили больше 15 людей, получивших вакцину, и слышали такие сценария вакцинирования.

Самый надежный способ – обзвонить как можно больше пунктов и попробовать записаться на вакцинацию. Вряд ли вам придется набирать больше трех-четырех номеров. Часто получают вакцину те, кто настоятельно просил своего семейного врача записать в лист ожидания и сообщить, когда и где будет проходить вакцинация (некоторые семейные врачи начинали отговаривать от вакцинации, настаивайте на записи и информировании). Врачи нередко советуют приходить в поликлинику, где идет вакцинация, и ждать "остатков" вакцины — когда кто-то из приоритетных групп не пришел (ниже в таблице вы можете найти больницы вашего города, где есть вакцины). Привести родственников 60+ и напроситься на вакцинацию как опекун. Если в вашей компании есть свыше 50 желающих вакцинироваться, то можно записаться на групповую вакцинацию. Некоторые семейные врачи сами звонили подопечным и приглашали на "остатки".

Где можно вакцинироваться в вашем городе

Наличие вакцин на местных складах, данные СНБО

Здесь вы можете проверить количество вакцин, которые привезли в ваш город. На данный момент самые обеспеченные вакцинами города — Киев (22 490), Харьков (10 443), Львов (9681), Мариуполь (6308), Днипро (4735).

Сколько сегодня есть вакцин в вашем городе, данные СНБО

Disclaimer: Данный материал не призывает нарушать правила и порядок вакцинации, утвержденные Кабинетом министров. Не болейте!

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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