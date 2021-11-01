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Говорят данные | Украина в эпицентре третьей волны коронавируса: насколько хорошо мы готовы. Честный разбор

Цей матеріал також доступний українською
Украина в эпицентре третьей волны коронавируса: насколько хорошо мы готовы. Честный разбор - Фото
Иллюстрация: Дмитрий Шелестинский
01.11.2021, 10:10

На этот раз у правительства было почти полгода, чтобы подготовиться к новой волне эпидемии. Получилось ли?

В Украине третья за полтора года "волна" COVID-19. Каждый день выявляют около 20 000 заболевших, более 500 человек погибает. Две трети "ковидных" коек (67%) в больницах заполнены. С февраля 2021 года COVID-19 — третья по распространенности причина смерти украинцев.

К подобного рода инфекционным вспышкам Украина была абсолютно не готова: в марте 2020 года, в самом начале пандемии, президент собирал крупный бизнес и "раздавал" им области "под ответственность", волонтеры и предприниматели обеспечивали больницы и развозили продуктовые пакеты пожилым людям. Тогда страна отделалась медийным испугом.  К первой реальной волне коронавируса осенью 2020 года государство тоже не успело подготовиться, тогда как минимум Кабмин откладывал введение локдауна и была плохо налажена система тестирования.

Приход третьей волны прогнозировали заблаговременно. О том, что всплеск от вируса "дельта" дойдет до Украины осенью или зимой, министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозировал еще в начале лета. LIGA.net провела аудит, как правительство успело подготовиться к третей волне COVID-19.

Бюджет

В 2021 году правительство запланировало потратить на лечение COVID-19 и вакцинацию 36 млрд грн. Это много или мало? В середине прошлого года, правительство создало отдельный COVID-фонд, первоначальный объем составлял 80 млрд грн. Впрочем, на медицину из этого фонда потратили только 17 млрд грн. А наибольшими статьями затрат оказались строительство дорог и выплаты на соцзащиту.

В 2021 году отдельный COVID-фонд решили не создавать. По словам министра финансов Сергея Марченко, сейчас уже ситуация "прогнозируемая", поэтому из бюджета 2021 года 90% средств на борьбу с ковидом получит Минздрав (лечение и вакцинация), а остальное пойдет на поддержку бизнеса и безработицу.

Траты на борьбу с COVID в 2021 году

За восемь месяцев 2021 года из денег на ковид уже потратили 80% запланированного. Помимо этого, у Минздрава есть обычное финансирование и в 2021 году бюджет составил 200,5 млрд грн, это 4,3% от ВВП. По сравнению с 2020 годом, финансирование министерства увеличили на 21 млрд грн.

Подготовка больниц: койко-места и средства защиты

В начале пандемии Минздрав разработал правила и стандарты, по которым должны лечить от коронавируса. В том числе, там прописали приблизительные расчеты потребностей врачей в средствах индивидуальной защиты (СИЗ): они могут варьироваться от интенсивности работы, условий, количества смен, перерывов и тд. Финальное решение в каждой больнице принимает местная комиссия по инфекционному контролю. Мы взяли эти рекомендации, чтобы приблизительно оценить запасы масок, халатов и защитных щитков.

Еще весной Минздрав ежедневно публиковал данные об обеспечении больниц и их можно было анализировать в динамике. Сейчас это невозможно, в публичном доступе есть лишь данные за предыдущие сутки. Поэтому мы изучим обеспечение врачей средствами защиты в разгар прошлой волны и сравним с нынешней. Мы взяли приблизительно одинаково сложные дни: 17 апреля, когда было почти 15 000 случаев и 440 погибших, а также 20 октября — 18 912 инфицированных и 495 не переживших болезнь.

Как сейчас, так и в апреле больницы сами вносили данные о наличии СИЗ в систему Минздрава. 20 октября отчитались 442 больницы, тогда как 17 апреля — 642. 

Уменьшение можно объяснить сокращением количества коек для лечения больных ковидом, о котором объявил глава Минздрава Виктор Ляшко в июне, после спада количества инфицированных. Министр утверждает, что при необходимости количество коек можно увеличить до 90 000.

Далее мы будем анализировать только отчитавшиеся 442 больницы. У большинства из них за полгода все ключевые показатели снизились. Лучше всего обстоят дела с халатами, ИВЛ и кислородными концентраторами: по этим наименованиям у 170 больниц увеличились запасы за полгода. Меньше всего за полгода было поставок кислородных генераторов, многоразовых масок и систем централизованного снабжения кислородом.

Большинство из тех больниц, которые отчитываются о ежедневных тратах СИЗ, имеют как минимум месячный запас масок, халатов, респираторов и рукавичек (при условии, что ситуация не будет сильно ухудшаться и расход увеличится). Сложно судить лишь о обязательных одноразовых и многоразовых защитных щитках и многоразовых хирургических масок. Меньше 20% больниц отмечают ежедневное использование этих важных элементов защиты от ковида.

На сколько дней больницам хватит запасов средств индивидуальной защиты

Кислородные концентраторы

Для тяжелобольных пациентов в ковидных отделениях необходима кислородная терапия. Один из самых простых способов помочь человеку с низкой сатурацией — подключить его к кислородному концентратору. Их постоянно не хватало на протяжении предыдущих пиков эпидемии, однако на помощь государству и больницам приходили волонтеры. 

По данным Prozorro, с 2020 года украинские больницы закупили свыше 41 000 кислородных концентраторов. Закупки проводили неравномерно — самое большое количество приобретенных концентраторов пришлось на пики заболеваемости — за ноябрь-декабрь 2020 года купили 19 000 штук (за весь 2020 год — 23 000), в мае 2021-го купили 11 000 штук (с начала года — 17 000). С ценами на концентраторы вы можете ознакомиться здесь.

По состоянию на 20 октября в нашей выборке из 442 больниц есть 27 000 концентраторов или в среднем 45 штук на одно медучреждение. Понять, на сколько этого хватит, достаточно сложно: только 11 больниц (2%) отчитывались о ежедневном использовании концентраторов. Исходя из их трат, запасов хватит максимум на неделю. 

Судя по сообщениям волонтеров, концентраторы уже заканчиваются. 24 октября волонтер из Одессы Катерина Ножевникова сообщила, что в ее фонде закончились концентраторы. 25 октября руководитель фонда "Свои" Леся Литвинова сказала, что их концентраторов хватит еще на неделю и объявила сбор средств на новые. На помощь концентраторам может прийти также централизованная система подачи кислорода, 90% больниц отчитались о наличии таковой. По данным СНБО, 94% ковидных койко-мест оборудованы подачей кислорода, тогда как в апреле таких было 87%. 

Вместо выводов

В этом году правительство увеличило бюджет на лечение больных коронавирусом и в целом на медицину, количество коек, подключенных к системе подачи кислорода. С прошлых волн остались концентраторы, а медики обеспечены средствами индивидуальной защиты на уровне прошлой волны заболеваемости. Похоже, этого было недостаточно: новый штамм вируса делает более смертельно опасной нынешнюю волну заболеваемости. При низком уровне вакцинации населения (первую дозу на 27 октября получили 22% украинцев) количество заболевших будет расти. Средняя заполненность коек в украинских больницах — уже 67%, хуже всего в Донецкой (89%) и Запорожской (85%) областях. 

Берегите себя, несмотря на подготовку властей. 

Украина в эпицентре третьей волны коронавируса: насколько хорошо мы готовы. Честный разбор

редактор по роботі з даними, Liga.net
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коронавирус COVID-19 средства защиты загруженность больниц кислородные концентраторы
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