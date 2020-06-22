В Украине 1000 смертей от COVID-19: кто и где погиб, в какие больницы лучше не попадать

Первая жертва от коронавируса в Украине погибла 13 марта, это была 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирской области). 20 июня Украина преодолела грустный рубеж в тысячу смертей от коронавируса.

LIGA.nett собрала и проанализировала все доступные данные о 1000 погибших украинцев от COVID-19. Мы выяснили, как изменилась летальность заболевания за эти три месяца, кто остается в зоне риска и в каких больницах лучше и хуже всего справляются с коронавирусом.

Портрет жертвы

Украина стала 33 страной, в которой COVID-19 унес тысячу и больше жизней. От момента первого до тысячного летального случая в нашей стране прошло ровно 100 дней. Это многое говорит об интенсивности эпидемии и эффективности карантинных мер: Украина хорошо справляется с COVID-19, почти все страны достигли первой тысячи за намного более короткий срок, лучше только Филиппины — 126 дней.

В Украине, как и везде в мире, наибольшая смертность среди пожилых людей: 56% погибших 65+ лет. 41% стали жертвами в возрасте от 40 до 64 лет. Но и молодежи не стоит думать, что для них COVID-19 — легкая простуда. 33 украинцам (3,3% от всех жертв), умершим от COVID-19, было от 18 до 39 лет. Особенно стоит быть осторожным людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом — у 78% и 21% погибших были такие заболевания соответственно.

Для мужчин риск умереть больше, среди погибших их 54%. Учитывая, что женщин в Украине почти на 4 процентных пункта больше, чем мужчин, это довольно серьезный перекос.

Смертность в регионах

Два месяца назад мы анализировали данные о 100 первых погибших, тогда лидерами по количеству жертв были Киевская и Ивано-Франковская области и Киев. Сейчас же в абсолютных числах хуже всего ситуация в Черновицкой (171 смерть) и Львовской (114) областях (Киев с 98 умершими - в тройке). Действительно ли в этих областях смертность (доля погибших среди заболевших) от коронавируса наивысшая в стране? Спойлер — нет.

Какая смертность в мире? Пока нет консенсуса, как считать летальность (заболевших, причины смерти и т.д.) от коронавируса. И соответственно нет какой-то одной цифры. В начале марта Всемирная организация здоровья сообщила, что средняя смертность от COVID-19 в мире — 3,4%. Однако простое сравнение количества погибших и заболевших равно 5,3% (за последние два месяца уменьшилось на один процент).

В Украине летальность составляет 2,9% по данным Центра общественного здоровья при Минздраве. Самый высокий относительный показатель смертности в Кировоградской и Ивано-Франковской областях — 4,8%, а на третьем месте — Полтавская — 4,5%. Если на Прикарпатье этот показатель за последних два месяца упал (с 8%), то в Кировоградской и Полтавской областях наоборот увеличился (с 4,7% и 3,6% соответственно). Для сравнения, в Черновицкой — 4%, Львовской — 3%, Киеве — 2,2%.

Больницы

Мы задались вопросом, в каких больницах наибольшая относительная смертность?

Стоит сразу отметить, что у нас не очень большая выборка. В Украине 36 560 выявленных случаев COVID-19. Трое из четырех заболевших (76%) лечились в домашних условиях (смертность — 0,7%). Только 7 900 человек лечатся в больнице и 4 200 — выписаны.(

10% из попавших в больницу с диагнозом COVID-19 погибли (“больничная” летальность ожидаемо выше — это больные со сложными случаями). LIGA.net выяснила, какая статистика смертности в украинских больницах.

В 502 больницах находились или находятся на амбулаторном лечении больные COVID-19. Хорошая новость: в 315 медучреждениях никто не погиб (суммарно лечится около 1137 больных).

Рекордсмен по количеству больных за весь период пандемии в Украине — Киевская городская больница №4 (325 пациентов, 24 погибших). После нее идет Харьковская областная инфекционная больница (314 пациентов, 37 умерло) и Киевская Александровская больница (305 пациентов, 35 погибших). Только в этих трех больницах лечилось 12% всех госпитализированных.

Относительная смертность в крупнейших больницах около средней: у Харьковской летальность 12%, в Киевской больнице №4 — 7%, Александровской — 11%. Напомним, что средний уровень летальности в больницах по Украине — 10%. Показатель смертности выше среднего в 126 больницах (из 500). Хуже всего обстоят дела (среди больниц, где было от 10 до 20 больных) в Криворожской городской больнице №4 - 12 больных, 5 смертей (41%), Кременчугской больнице - 12 больных, 4 смертей (33%) и в Черниговском областном кардиологическом центре - 15 больных, 5 смертей (33%).

Мы очень надеемся, что у нас не будет повода и данных писать о 2000. Не болейте!

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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