Выгодна ли вам медреформа. Проверьте сколько денег получила бы ваша больница в этом году

Как медреформа меняет финансирование больниц в моем городе?

Министр здравоохранения Максим Степанов собирается отменить второй этап медицинской реформы, которая стартовала 1 апреля. В этом его поддерживает и президент: “... Медреформа неразумна, она не для людей, точно не для врачей, она не для кого. Ее надо пересматривать...”, -сказал Зеленский на пресс-конференции

Основной аргумент президента и министра - реформа приведут к увольнениям 50 000 врачей (каждого четвертого) и закрытию трех сотен больниц из-за нехватки финансирования. Это миф, как он возник ЛИГА писала здесь и здесь.

Если коротко, медреформа меняет принцип финансирования системы здравоохранения: больницы получают деньги за предоставленные пациентам услуги по тарифам, рассчитанным Нацслужбой здоровья (НСЗУ). Степанов обвиняет НСЗУ в том, что тарифы занижены, большинство больниц получат меньше денег, чем годом ранее, а сотни будут вынуждены закрыться. Поэтому реформу надо остановить и вернуть историческое (прошлогоднее) финансирование.

Но тезис о том, что большинство больниц получит меньше не выдерживает проверки цифрами. У LIGA.net есть данные о планируемом на 2020 год финансировании каждого из 1548 медучреждений. Анализ опровергает заявления руководства МОЗ и президента о том, что большинство медучреждений проиграют от медреформы. Все наоборот: новая система предполагает увеличение финансирования для 62% медучреждений. У многих больниц рост составит - сотни процентов.

Но есть и 573 медучреждения, которые получат меньше, чем годом ранее. Ниже вы можете узнать, сколько получили в 2019 и сколько могут получить больницы в 2020 в вашем городе и также увидеть ТОП больниц, которым больше всего сократили или увеличились финансирование.

Сколько медучереждения в моем городе получат финансирования, если медреформа останется в силе?

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