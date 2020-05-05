Зачем нам медреформа, когда есть "воля Божья"

Якщо заговорили про гроші, пропоную послухати також тих, хто має в своєму дипломі рядок, що містить слово "фінанси" або "економіка", і присвятив цій професії своє життя.

Я маю честь представляти команду тих чиновників, які "неправильно" порахували тарифи на підставі "неправильно" заробленого ВВП і "неправильно" сплачених податків.

Та жменя українських health economists, які зібрала під своїм дахом Національна служба здоров'я України, аплодує стоячи заяві про головну помилку медреформи - недостатнє її фінансування, та готова точно до гривні назвати суму недофінансування в залежності від обраного курсу реформи.

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