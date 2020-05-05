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05.05.2020, 20:02

Зачем нам медреформа, когда есть "воля Божья"

Зачем нам медреформа, когда есть "воля Божья"
исполняющая обязанности в Национальной службе здоровья Украины

Аплодируем стоя заявлению о главной ошибке медреформы - недостаточном ее финансировании. Готова точно до гривни назвать сумму недофинансирования (укр)

Якщо заговорили про гроші, пропоную послухати також тих, хто має в своєму дипломі рядок, що містить слово "фінанси" або "економіка", і присвятив цій професії своє життя.

Я маю честь представляти команду тих чиновників, які "неправильно" порахували тарифи на підставі "неправильно" заробленого ВВП і "неправильно" сплачених податків.

Та жменя українських health economists, які зібрала під своїм дахом Національна служба здоров'я України, аплодує стоячи заяві про головну помилку медреформи - недостатнє її фінансування, та готова точно до гривні назвати суму недофінансування в залежності від обраного курсу реформи.

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Курс на історичний бюджет обійдеться нам, платникам податків, в ті ж 72 млрд гривень, але залишить всіх спеціалізованих лікарів і їх пацієнтів в умовах, дефакто, вільних ринкових відносин, як це було до цього (тобто неформальних винагород від пацієнтів).

Я повернуся до економічних категорій – медична послуга – специфічний "товар". Попит на нього не еластичний, тобто не чутливий до зміни ціни. Якщо ви потребуватимете послугу, ви сплатите, не торгуючись.

При цьому, непрозоре ціноутворення ставить пацієнта в невигідну позицію. Комусь назвали одну ціну за операцію, комусь іншу, при чому її результат списувався на "волю Божу". З "волею Божою" НСЗУ не сперечається, проте наполягає на збереженні взаємозв'язку між витраченим ресурсом (оплатою) і результатом (лікуванням).

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Над діючої концепцією фінансування медичних послуг ДВА РОКИ працювали економісти з Всесвітньої організації охорони здоров'я, Національного банку, "Великої четвірки", Світового банку, Гарвардської школи охорони здоров'я. Це унікальна експертиза, рухома ідеєю, щирістю і справедливістю, яку зібрав голод на зміни. Як будь-який подібний порив він чутливий до фальші.

З інших важливих новин - уряд сьогодні опублікував постанову, яка дозволить Національній службі запустити фінансування мережі для лікування пацієнтів з COVID-19.

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Теги: НСЗУ, медична реформа, згортання медичної реформи, Оксана Мовчан
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