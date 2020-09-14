Что не так с уроками физической культуры в Украине и как это изменить

Каждое поколение имеет свои характерные черты, а следовательно - потребности. Чтобы поощрить современных детей к любому занятию, нужно учитывать их особенности и говорить с ними на одном языке. Здесь необходимо подключать изобретательность и постоянно экспериментировать, даже если речь идет о привычных уроках физической культуры. Некоторым учителям-новаторам удается найти ключ к мотивации школьников, однако, к сожалению, пока это остается приятным исключением.

Чтобы глобализировать любовь детей к занятиям спортом в школе и вне ее, неравнодушные организации вводят специальные программы и проводят образовательные мероприятия для педагогов. Среди них - онлайн-конференция "Інновації тіловиховання", которая состоялась 10 сентября. Накануне мероприятия один из спикеров - и. о. руководителя Института модернизации содержания образования Евгений Баженков - рассказал о том, как и зачем менять подход к преподаванию физической культуры в школах.

Что не так с уроками физической культуры в украинских школах?

Сегодня основным препятствием для проведения качественных уроков физической культуры является слабая материально-техническая база - недостаточное количество современного спортивного инвентаря и оборудования или его несоответствие возрастным нормам.

В Украине существуют школы, где вообще отсутствуют спортивные залы, а ученики зимой вынуждены заниматься в коридорах и переоборудованных помещениях.

Стоит обратить внимание и на перегруженность спортивных залов. В городах Украины довольно часто можно наблюдать картину, когда в одном спортивном зале одновременно занимаются два, а иногда три разновозрастных класса. В таких условиях очень сложно обеспечить высокий уровень проведения уроков физической культуры и тем более - мотивировать и поощрять учеников к занятиям спортом.

Очень часто администрация школы не осознает академического статуса уроков физической культуры. Отсюда неудачное расписание и недостаточная поддержка прогрессивных идей учителей-новаторов.

Также к слабым сторонам можно отнести недостаточное использование преподавателями возможностей действующей программы по физической культуре. Сегодня она насчитывает более 30 вариативных модулей, которые учителя могут предлагать ученикам для занятий. Но современные украинские реалии таковы, что около 80–90 % учебных заведений предлагают своим ученикам лишь незначительную их часть.

Актуальной остается и проблема замены специалистов учителями-классоводами, в частности, в младшей школе. Во многих школах для увеличения педагогической нагрузки урок физической культуры ведет учитель-предметник, а не специалист.

Слабая диалогизация, отсутствие творческих задач также являются проблемами современных уроков физической культуры. Ученики довольно часто исполняют роль пассивных исполнителей указаний учителя. К сожалению, подавляющее большинство учителей имеют низкую мотивацию, не умеют/не хотят придумывать и внедрять новые идеи. И очень часто за программами и нормативами мы можем "потерять ребенка", не предоставив ему возможности полюбить спорт, получать удовольствие от физической активности.

В последние годы во всем мире наблюдается тенденция к потере подрастающим поколением интереса к занятиям физическими упражнениями. Очень часто именно родители продуцируют такое отношение: они не считают уроки физической культуры важными, используют любые пути, чтобы дети были отнесены к специальной медицинской группе. В то же время в большинстве школ отдельных занятий с такой категорией детей не ведется из-за финансовых затруднений.

Как проблемы физической культуры влияют на детей?

Главная задача школьной системы физического воспитания - сделать так, чтобы каждый ребенок получал удовольствие от занятий физической культурой, нашел для себя любимый вид спорта и после школы и во взрослой жизни продолжил регулярно заниматься.

К сожалению, указанные выше проблемы, а также недостаточная профессиональная готовность и мотивация учителей могут формировать у детей негативное отношение к урокам физической культуры. Это, в свою очередь, приводит к снижению двигательной активности и нежеланию подрастающего поколения самостоятельно заниматься спортом.

В масштабах страны - это ухудшение физического и репродуктивного здоровья нации, снижение обороноспособности, распространение в социуме вредных привычек, рост уровней заболеваемости, смертности и потеря конкурентоспособности и экономической привлекательности в глобализированном мире.

Влиять на ситуацию важно совместными усилиями, где решающую роль играют, конечно, родители. В моем случае именно они дали толчок к спорту. Еще в детстве меня отдали в секцию плавания. Я очень увлекся этим спортом и каждый раз просто бежал на занятия. С тех пор спорт всегда присутствовал в моей жизни. Уроки физической культуры в школе я также с радостью посещал. У нас все проходило активно, динамично и интересно. Учителю не нужно было как-то дополнительно меня мотивировать, потому что мне нравились занятия спортом.



Родителям нужно просто взять ребенка за руку и привести в спортивную секцию или кружок. А задача учителя - увидеть, распознать и усовершенствовать природные таланты. Дальше - это уже личный выбор каждого: продолжать заниматься профессионально или нет.

Как в Украине модернизируют уроки физической культуры?

Модернизацию уроков физической культуры проводят постоянно, но хотелось бы отметить ключевые моменты.

2000 год. Переход с 5-балльной на 12-балльную систему.

2009 год. Внедрение модульной системы обучения по физической культуре, которая предусматривает возможность выбора видов спорта по желанию. Также - внедрение ориентировочных нормативов, позволяющих учителю оценивать ученика по динамике изменений, а не по абсолютным результатам.

2017 год. Имплементация концепции Новой украинской школы в практику физического воспитания соискателей образования, усиление компетентностного подхода в образовательном процессе.

Также состоялось введение доплат учителям физической культуры за физкультурно-спортивную работу, заведование спортивными залами и весомые результаты (победители областных, всеукраинских, международных соревнований).

Систематически проводятся профессиональные конкурсы среди учителей физической культуры - "Учитель года", номинация "Физическая культура", и "Инновационный урок физической культуры и урок физической культуры с элементами футбола".

На сегодня разработано и апробировано более 30 вариативных модулей по учебной программе по физической культуре. Ее введение - это шаг навстречу детям и учителям, поиск компромисса. Основная цель программы заключается в том, чтобы школьники выбирали интересный им вид спорта и продолжали заниматься им уже вне школы. А это, прежде всего, будет способствовать увеличению двигательной активности школьника и укреплению его здоровья.

Кроме того, существует немало программ для совершенствования системы физического воспитания. Среди них - "Открытые уроки футбола", "Джуниор Z", "Посылка успеха", "Зови друзей - играем вместе!", Shuttle Time, "Детская легкая атлетика", "Олимпийский аистенок" и онлайн-курс "Новая физическая культура". Они помогают заинтересовать детей спортом, сделав занятия более интересными и разнообразными.

Очень важно поддерживать все существующие инновационные проекты, ведь только так можно сделать положительные изменения в школах не исключением, а обычным делом.

Когда уроки физической культуры в школах будут интересны каждому ребенку?

Уроки физической культуры станут интересными тогда, когда молодые талантливые выпускники учебных заведений физическо-культурного профиля захотят пойти работать в школу. Когда у них будет достойная заработная плата, условия для профессиональной самореализации (современная вариативная система повышения квалификации, спортивная база, инвентарь, оборудование), активная жизненная позиция (не просить, а предлагать) и требовательная администрация с неравнодушными родителями, которые сознательно относятся к развитию и здоровью своего ребенка (конструктивная критика и помощь).

На первое место должен выйти авторитет преподавателя. Интересный учитель - интересный урок -- искренний и благодарный ученик! Нужно попытаться найти подход к каждому воспитаннику.

Ребенок должен сам выбирать ту активность, заниматься которой ему действительно интересно. Тогда вопрос нежелания посещать уроки физической культуры вообще стоять не будет. Но, к сожалению, в большинстве школ выбор часто только декларируется, а на самом деле не реализуется.

Кто может ускорить качественные изменения?

Если мы говорим об учителе/тренере, то это должен быть профессиональный и креативный человек, который не боится перемен и действует не по шаблону. Преподаватель должен выйти из зоны комфорта, находить новые подходы, чтобы интересно и современно подавать материал. Он должен быть примером и авторитетом для учеников, постоянно заниматься самообразованием и совершенствовать свой профессиональный уровень.

Директор школы должен осознавать значение академического статуса уроков физической культуры, стремиться улучшить материально-техническое обеспечение своего заведения.

Родители, в свою очередь, должны воспитывать ценностное отношение к предмету, быть примером для своего ребенка; поддерживать его желание самореализации и раскрытия потенциала.

Обязательно сотрудничество треугольника: ребенок - учитель - родители.

Я убежден, что только при условии объединения усилий всех участников образовательного процесса и поддержки государства мы можем изменить современное положение вещей и достичь максимальных результатов.

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