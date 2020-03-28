Хочу купить что-то для медицинского учреждения: как проверить поставщика

В умовах розгортання в Україні епідемії коронавірусу ми залишили будь-які надії отримати адекватну реакцію урядових структур. Забезпечення потреб медичних закладів, як і армії у 2014 році, зараз залежить від місцевої влади, активних громад, об’єднань волонтерів та небайдужого бізнесу.

Вже понад тиждень ми з великою командою благодійного фонду "Пацієнти України" та волонтерами по всій країні координуємо надання допомоги медичним закладам. Процес допомоги складається із декількох ключових етапів: формування потреби (що необхідно, в якій кількості, з якими характеристиками), пошуку підрядника та логістики закупівлі.

Раніше професійні благодійні організації описали процес визначення потреби лікарні.

Тому у цьому матеріалі ви знайдете декілька ключових порад, як у цій ситуації правильно обрати виробника чи постачальника, щоб у результаті отримати саме те, що ви хотіли замовити та не втратити ретельно зібрані кошти через шахраїв.

Необхідні товари можна знайти як за кордоном (що значно збільшує час логістики та ризики поставки), так і в Україні.

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Якщо постачальник або виробник знаходиться в Україні, краще за все використовувати інструмент YouControl. Він підтягує та систематизує інформацію з відкритих реєстрів держави. Альтернативний інструмент - Opendatabot.

Необхідна вхідна інформація - унікальний податковий номер контрагента (юридична особа – код ЄДРПОУ чи фізична особа-підприємець – код платника податку). Знаходимо підприємство у реєстрах, ідентифікуємо його реквізити і перевіряємо, чи сходяться базові дані з реєстру (повне найменування компанії, ПІБ. керівника, юридична адреса, ідентифікаційний код, дата створення і функціонування) з інформацією, що він надіслав для оформлення договору.

Перевіряємо, чи директор не фігурує ще у понад 20 компаніях, адже це може вказувати на його фіктивність. Звертаємо увагу на адресу: реєстрація у зоні ООС та Криму стане перешкодою для будь-яких судових спорів. Часті зміни керівників, видів діяльності та адрес можуть також свідчити про ненадійність.

Далі перевіряємо, чи не перебуває компанія в стані припинення та чи не порушено справу про банкрутство. Дивимося інформацію у графі "Податковий борг". Якщо у підприємства є податковий борг, співпрацювати з ним достатньо небезпечно, оскільки податкова може легко заблокувати його рахунки. Податкова інформація також може вказати про надійність: якщо у контрагента скасоване ПДВ через відсутність за місцезнаходженням, це тривожний знак.

Важливо, щоб «основний вид діяльності» (або в народі – КВЕД) контрагента збігався із діяльністю в сфері медицини, а не був із металургійної галузі, ресторанного бізнесу тощо. Зазирніть в історію, щоб запевнитись у досвіді. Також не критично, але важливо, щоб таких "видів діяльності" було небагато: допускається зазвичай до чотирьох. Якщо їх 8-10-15 – це вже ознака «заширокої спеціалізації», адже ФОП об’єктивно не може робити одночасно в декількох сферах.

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Виняток - підприємства легкої промисловості та ФОП, що займалися пошивом одягу. Такі виробники могли переорієнтуватися на виробництво захисних костюмів, медичних халатів чи масок. У цьому випадку важливо перевіряти, чи дотримуються вони стандартів, визначених Міністерством охорони здоров’я та Міністерство економіки. Обов’язково уточнюйте, чи є у цих підрядників необхідна тканина, яка зараз в Україні у дефіциті, та чи дотримуються вони інших обов’язкових вимог.

Зверніть увагу на статутний капітал підприємства, тобто обсяг їх фінансів, якими можна потенційно покрити "негативний досвід" від співпраці з контрагентом. Також у фінансових даних можна перевірити, чи він взагалі внесений або ж існує тільки на папері. Не завжди статутний фонд є великим, а у ФОП він взагалі відсутній. Його наявність може бути додатковим аргументом на користь постачальника чи виробника.

Далі варто вивчити судові рішення по підприємству. Особливо їх резолютивну частину для розуміння суті проблематики, хто, кому і що у результаті винен.

Не переживайте, якщо таких рішень багато. Їх наявність свідчить про активну господарську діяльність контрагента. Це правило не розповсюджується на кримінальні справи, оскільки вони завжди є додатковим ризиковим чинником при укладанні угоди. Зверніть увагу і на відкриті виконавчі провадження: вони свідчать про невиконання рішення суду.

Не забувайте перевіряти всі необхідні сертифікати та ліцензії, звіряти їх із назвами товарів, які вам пропонуються. Дані ліцензійного реєстру з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами зараз найбільш актуальні. Така інформація важлива для вашого звітування перед благодійниками. У цьому контексті також варто перевірити, чи не знаходиться компанія під санкціями (Ради національної безпеки України або ж міжнародними).

У випадку, якщо таких сертифікатів немає (наприклад, дизайнер почав шити захисні костюми) - лікарня не зможе офіційно прийняти ці товари на баланс та надати вам потрібні бухгалтерські документи. Отже, купівля має здійснюватися за благодійні готівкові кошти, а вашим звітом перед благодійниками може стати лише фотозвіт та розписка лікаря чи керівника відділення.

Кожен із елементів, перерахованих вище, не є самостійним та достатнім для визнання контрагента ненадійним. Вони обов’язково мають аналізуватись у сукупності. До речі, YouControl на час карантину відкрив повний доступ з усіма цими даними ‒ заповнюйте форму для його отримання.

У випадку роботи із іноземним контрагентом, процедура верифікації та поставки значно складніша, про що розповідатимемо у наступній колонці.