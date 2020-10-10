Хорошо, если 20 000: власть говорит – в Украине около 6000 случаев с COVID-19. Это правда

Каков процент выявления инфицированных коронавирусом? Как пример для ответа на этот вопрос, проанализируем статистику страны, лидирующую по количеству тестов в Европе и использующую крутую систему отслеживания контактов – Великобританию.

По оценке Office for National Statistics (Госкомстат по-нашему), за неделю, с 25 сентября по 1 октября, в Британии 120 000 человек были инфицированы коронавирусом. При этом официальное количество зарегистрированных случаев заболевания за тот же период составляет 56 000.

Да, новые случаи, очевидно, регистрировались с какой-то задержкой, если проанализировать данные за семь дней не с 25 сентября, а где-то с 29 сентября, картина особо не меняется, получится около 60 000.

Итого, можно на глаз оценить, что в Британии выявляют одного инфицированного из двух. Очевидно, что в большинстве стран показатели намного хуже.

Для Украины не вижу причин считать, что это может быть лучше, чем один из пяти, учитывая количество тестов, алгоритмы отбора людей для тестов и отсутствие какой-либо системы отслеживания контактов.

Что это все значит?

Ну, во-первых, у нас не 5 000 новых случаев заболевания на коронавирус в день, а хорошо, если 20 000 (я бы ставил на бОльшую цифру).

Во-вторых, полагаться на то, что кто-то там выявлен, как больной, а кто-то нет – ошибка. Потенциально заразны абсолютно все.

Ну, конечно, переболевшие или недавно получившие негативный ПЦР заразны с куда меньшей вероятностью.

В-третьих, относиться к выявленным больным, как к прокаженным, очень не мудро. Возможно, вы сами не менее заразны, но не знаете об этом, поэтому опаснее для общества.

А переболеет, вероятно, большинство из нас, особенно в больших городах. Поэтому важнее всего не потерять свой человеческий облик.

Ну и да, не надо спешить переболеть, лучше дождаться, когда для вас будет свободная койка и пачка дексаметазона, если что.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.