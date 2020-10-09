Почему власти говорят, что для пациентов с COVID-19 хватает коек в больницах, а волонтеры бьют тревогу

С середины августа в Украине растет количество больных коронавирусом и тех, кто нуждается в госпитализации. Власти говорят, что половина выделенных под пациентов с COVID-19 коек свободны, волонтеры и пациенты пишут, что больницы заполнены и не принимают новых больных. Рассказываем, о каких именно койко-местах идет речь, и почему того, что есть, недостаточно.

“Два часа 78-летнего пациента с сатурацией 78 (критически низкое содержание кислорода в крови. – Прим. ред.) не смогли никуда пристроить, скорая обзвонила всех и вернула пациента домой", – написала 7 сентября на своей странице в Facebook руководительница волонтерской группы “Корпорация монстров" Катерина Ножевникова. Она помогает медикам и пациентам с коронавирусом в Одессе. Похожая ситуация и в столице "Если бы мне неделю назад кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил... 15-я клиническая – люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереницы скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких", - написал 8 октября в своем Facebook-аккаунте политолог Александр Кондратенко. Посты о том, что больницы переполнены, появляются каждый день, об этом прямо говорят медики и в Киеве.

Сколько коек уже заняты

8 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране выделены 37 000 коек под больных COVID-19, из них 21 000 уже заняты. То есть около 57%.

По словам заместительницы главы департамента охраны здоровья КГГА Галины Зборомирской, в Киеве для больных коронавирусом выделены 2266 коек в 18 больницах. Из них, по ее данным, заполнено около половины. Если же верить данным МОЗ, то заполняемость больниц в Киеве – выше 70%.

В КГГА не берутся прогнозировать, на какое время хватит существующих резервов в системе здравоохранения. Зборомирская уверяет, что каждый день из больниц выписывают примерно столько же пациентов, сколько и госпитализируют. Если же верить статистике МОЗ, то это не совсем так, точнее совсем не так – каждый день заполняемость больниц увеличивается. Со 2 по 6 октября она выросла с 58,3 до 70%.

Врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин добавляет: койки так быстро заполняются еще и из-за того, что в Украине, и особенно в регионах, происходит неправильная госпитализация:

– Мы не должны госпитализировать тех, кто в этом не нуждается – пациентов с легкой формой коронавируса. Эти койки – для людей, которые задыхаются, средних и тяжелых больных. Есть официальные документы по этому поводу, алгоритм госпитализации. Но никто не отменял понятие “по блату". Те, у кого есть возможности и связи, хотят перестраховаться, звонят и просят положить их в больницу по знакомству. Все это может привести к печальным последствиям, – говорит Александрин.

Когда наступит кризис

В конце августа один из членов правительства на условиях анонимности рассказал журналистам, что рубеж в 3000 новых больных в день – критический для Украины. По расчетам чиновников, при таком уровне заболеваемости выделенные для больных COVID-19 места заполнятся за месяц. Отметку в 3000 Украина преодолела 11 сентября. С тех пор кривая заболеваемости стабильно идет вверх, 9 октября выявили 5804 новых случая.

Медики считают, что кризис наступит, когда 70% коек будут заняты. Это может случиться уже в ноябре, поскольку количество больных растет, и часть из них будут нуждаться в госпитализации.

-70% – условная цифра. Длительность лечения в стационаре – как минимум две недели. И когда кровати будут заполнены на 70%, людей не будут успевать выписывать перед тем, как новые будут нуждаться в госпитализации, – говорит бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

За последний месяц количество свободных кроватей в больницах сократилось почти на 1200. 18 сентября их было 20 745, 9 октября – 19 576. Но нужно учитывать, что в больницах перепрофилируют новые отделения для борьбы с коронавирусом, и общее количество коек увеличивается – только с 30 сентября до 8 октября их стало на 7000 больше.

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– Места, которые выделены под больных коронавирусом сейчас, – меньше 5% существующих в системе здравоохранения коек, – говорит Владимир Курпита. – Есть большие резервы, и их тоже будут подключать. Другой вопрос – что при перепрофилировании больниц нужно обучать персонал работать с такими пациентами, обеспечивать их средствами защиты, оснащать койки теми же кислородными концентраторами.

Медики, у которых нет инструментов для лечения, мало что могут сделать даже при желании. Да и у самих врачей, говорит Андрей Александрин, в последние пару месяцев началось профессиональное выгорание – они устают, разочаровываются и часто увольняются. Тем более, обещанной надбавки в 300% к зарплате за работу в условиях коронавируса почти никто из них не получает.

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Койки без кислородных концентраторов

–37 000 коек по Украине – это просто цифра, – говорит Андрей Александрин. – Чтобы эффективно лечить больных, к каждой койке должен быть проведен кислород. Я знаю больницы, где под больных коронавирусом оборудованы 50 коек, но есть только 10 кислородных концентраторов. То есть при тяжелом течении болезни только у 10 человек из 50 есть шанс выжить.

Владимир Курпита рассказывает, что в Александровской больнице Киева у 30-40% коек есть доступ к кислороду, в больнице №17 – около 80%, в больнице №10 – 50-60%.

– С другой стороны, если человек со средней тяжестью течения коронавируса лежит в стационаре даже на обычной койке без подвода кислорода, врачи смогут вовремя заметить осложнения и перевезти его в место, где есть кислород. К тому же, наличие обычных коек помогает изолировать больных, у которых нет возможности сделать это дома, – например, студентов из общежитий, – говорит Курпита.

В Киеве сейчас 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на кислородной поддержке – 497 больных. Галина Зборомирская уверяет: с ИВЛ в столице проблем нет – в больницах больше 400 аппаратов, а вот кислородных концентраторов на весь город сейчас только 690.

– Это покрывает 34% выделенных под больных коронавирусом коек. Мы планируем закупить еще 258 концентраторов. Уже начата закупка первых 100, – рассказывает Зборомирская.

По официальной статистике, почти во всех областях Украины – дефицит кислородных концентраторов.

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