Хроники чипированного: как я привился от коронавируса в Киеве и на что это похоже

Предыстория вопроса

Вакцинация против коронавируса в Украине началась всего несколько дней назад и пока что идет удручающе медленно. На текущем первом этапе вакцинируют только медиков, подвергающихся особо высокому риску заражения. Казалось бы, врачи должны быть первыми, кто заинтересован в вакцине, но на практике процент отказов среди них огромен.

Парадоксально, но даже при текущих черепашьих темпах, постоянно остаются неиспользованные дозы вакцины, на которые нет желающих среди врачей.

Это проблема, поскольку приехавшая к нам вакцина CoviShield расфасована в упаковки на 10 человек, и если придет число людей, не кратное 10-ти, то лишние дозы остаются неиспользованными, а хранятся они не более шести часов.

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В первые дни из регионов поступали сообщения, что "лишние" дозы просто выбрасывали, что вызвало совершенно справедливую бурю возмущения.

МОЗ оперативно отреагировал на это, но, как обычно, каличным и вопиюще непродуманным образом: был издан приказ, разрешающий вакцинировать оставшимися дозами общественных деятелей и публичных персон – "с целью популяризации вакцинации и повышения доверия к ней".

Все бы хорошо, но:

Кого относить к общественным деятелям, приказ не уточняет.

Кто, как и по какому принципу должен искать желающих среди публичных персон — неизвестно.

Как сами публичные личности могут изъявить желание вакцинироваться — непонятно, никакой системы записи для них не существует в природе.

В общем, все в стиле хаотической бурной деятельности нашего МОЗа: приказ издали, а обеспечением его выполнения совершенно не озаботились.

В некоторых регионах, например в Одессе, местные врачи и медицинские чиновники быстро организовали свою локальную систему записи для публичных персон: это обычная Google-форма, куда все желающие, претендующие на звание известных личностей и лидеров мнений, могут внести свои данные. Однако, в большинстве регионов и в Киеве такой системы пока нет, а централизованно ее никто даже не собирается организовывать (это ж МОЗ, а у них там лапки).

Я несколько раз и в достаточно крепких выражениях сетовал на эту ситуацию и, что называется, дотрынделся: четвертого марта мне позвонили и предложили вакцинироваться оставшейся дозой на камеру для сюжета телевизионного канала. Так что теперь я могу подробно описать как выглядит вакцинация врачей в обычной киевской больнице, почему она сопряжена со сложностями и накладками и чего нам стоит ожидать дальше.

Как это происходит?

Подготовка

Вакцинацией занимаются мобильные бригады, которые выезжают в конкретную больницу и организуют там вакцинацию врачей. Сама больница должна составить списки желающих и подготовить место для проведения вакцинации. И вот тут начинается…

Врачей вакцинируют среди рабочего дня, отрывая многих из них от приема или даже операций, при этом, сколько времени займет процесс, и на какое время приходить конкретному врачу, предугадать очень сложно (об этом ниже). Многие врачи настроены к вакцинации от ковида очень скептически, дают формальное согласие, а потом отказываются. Некоторые наоборот, не соглашаются, а потом передумывают. У кого-то срочная операция и он не может прийти вовремя…

Короче говоря, неизбежно получается так, что дозы остаются неиспользованными, а как таковых резервных списков нет. Точнее, они вроде как есть и в них, насколько я понимаю, входят люди из опорных больниц, но на практике это все равно не работает, как задумано.

Системы записи и отбора среди общественных деятелей и ЛОМов, которых разрешено "вызывать на замену", нет вовсе — ловят совершенно случайным образом того, кого накануне как-то где-то заметили (нас именно так полу-случайно и поймали).

Когда мы уже приехали в больницу, персонал, сломя голову, носился в поисках того, кто сможет "закрыть" последний флакон на 10 доз, на который нас, собственно и пригласили. В итоге вакцинировали журналиста и оператора телеканала (!), которые, вообще-то, должны были снимать на камеру нас и брать у нас интервью. Насколько это вообще соответствует правилам, я не знаю, но в итоге ни одной дозы не пропало.

При этом и персонал больницы и мобильная бригада делали все возможное и невозможное, но от них в этой ситуации зависело мало — если нет внятной системы резервной записи, то тут, как говорится, медицина бессильна. Медсестры при этом были настолько задолбаны, что их было откровенно жалко.

Формальности

Перед вакцинацией заполняется стандартная форма информированного согласия, в которой нет ничего примечательного — отвечаешь на несколько вопросов о наличии противопоказаний, хронических заболеваний, аллергии и т.п. Заполнять ее надо прямо на месте, что порядочно тормозит процесс. Почему бы местным врачам не приходить уже с заполненной — не очень понятно.

Рядом с формами согласия лежат информационные листки с описанием вакцины CoviShield и возможных побочных реакций. Написано толково и грамотно, мне понравилось.

Затем каждому пациенту измеряют температуру и давление (зачем, если он уже подписался, что здоров?), еще раз расспрашивают о возможных противопоказаниях (зачем, если уже согласие подписано, и там уже есть все эти вопросы?) и отправляют вносить данные в электронную систему HELSI.me. И вот тут наступает самая жопа, точнее сразу две …

Когда мы приехали, система HELSI.me глючила. Персонал с проклятиями бегал между двумя компьютерами, звонил куда-то наверх и искренне пытался побороть взбунтовавшуюся технику. Заняло это добрых минут 30–40. Те врачи, кто "забежал на 15 минут" забежали в итоге на намного большее время. Особо весело было тем, у кого операция вот-вот начнется — рабочий день ведь.

Но это были еще цветочки. Настоящий ад начинался тогда, когда оказывалось, что у записавшегося на вакцинацию врача, нет профиля в HELSI.me, и он не прикреплен к своему семейному врачу. Да-да, врач (!) не зарегистрирован в системе и не прикреплен к "семейнику" — вы правильно все поняли. Это, честно говоря, какой-то позор. Но главное — почему это не проверяют до вакцинации прямо по сформированному списку желающих?

Такие эксцессы выливаются в то, что нужно прямо на месте регистрировать человека в системе и вносить все его данные — просто выкинуть его из списка нельзя, ведь "скамейки запасных" тупо нет! Регистрация — это долго, занимает на глючащей системе до получаса. При этом некоторые особо одаренные медработники прямо при нас умудрились несколько раз неправильно назвать свое имя и фамилию (!), что, как вы понимаете, процесс ни разу не ускорило.

Информация о вакцинации сохраняется в личном профиле на HELSI.me. На ее основе семейный врач сможет выдать вам справку о вакцинации.

И снова, и персонал больницы и мобильная бригада выкладывались на все 110%, но несовершенная организация процесса явно играла против них.

Пространство и время

Проблемы с поиском "запасных", неоправданно большое количество подготовительных этапов и кавардак с электронной системой приводят к тому, что время ожидания вакцинации получается достаточно большим. При этом вакцинация вынужденно происходит в неподготовленном для этого помещении — все сидят в тесном больничном коридоре, без возможности организовать нормальное дистанцирование. Половина людей при этом, естественно, в неправильно надетых масках (это Украина, детка, даром что это врачи, которые должны лучше остальных соблюдать правила).

Добавьте к этому то, что после вакцинации нужно полчаса сидеть в том же коридоре на случай развития аллергической реакции или какой-то необычной побочки.

Опять же, обвинить персонал больницы тут совершенно не в чем – ну нет у них подходящих помещений… А вот маски носить могли бы свой персонал и научить за год пандемии, но это вообще глобальная проблема нашего пофигистического общества.

На следующих, более массовых этапах вакцинации, это будет представлять большую проблему — в такой сумбурной очереди на вакцинацию можно будет подхватить ковид быстрее, чем защитится от него вакциной! Не зря в ряде стран вакцинальные пункты устраивают на стадионах и в спортзалах, а не в тесных коридорах поликлиник и семейных амбулаторий.

Сама вакцинация

Введение самой вакцины происходит совершенно безболезненно и практически мгновенно. Поскольку все происходило на камеру, я не уточнял, можно ли увидеть флакон и документы на вакцину, но, думаю, тут все как обычно и по требованию их вам покажут. После этого надо полчаса посидеть в коридоре и если все нормально, то на этом все. Сам процесс ничем не отличается от любой плановой вакцинации в поликлинике. У нас никаких необычных побочек после введения препарата не было и нас отпустили домой.

В течении суток после вакцинации были обычные и уже сто раз описанные симптомы: побаливает место укола, тяжелая голова, тревожный сон, небольшой озноб. Выраженность всего этого добра сильно отличается у разных людей, но все это, по-хорошему, ерунда, не стоящая упоминания.

Вторая доза

Как нас будут отлавливать для введения второй дозы, нам не сказали, но учитывая, что все данные в системе есть, — это не проблема.

Проблема в другом: по рекомендациям нашего МОЗа вторую дозу должны вводить через 4–6 недель после первой, но эти данные уже безнадежно устарели. По результатам большого популяционного исследования, проведенного в Британии, эффективность этой вакцины максимальна, если вводить вторую дозу через 12 недель и больше, а при раннем введении – менее чем через шесть недель – она, наоборот, сильно теряет в эффективности!

Большинство стран Европы уже соответственно обновило протоколы, но что с этим у нас — непонятно. Если на вторую дозу меня пригласят через месяц, то я, скорее всего, откажусь — нет никакого смысла вводить вторую дозу так рано, чтобы испортить эффект от первой. Вместо этого вторую дозу лучше отдать кому-то из дальнейшей очереди, желательно старикам из группы риска.

О вакцине CoviShield, с ней связанных мифах и перспективах вакцинации против коронавируса в Украине, читайте здесь.

Вместо выводов

Не нужно путать непрофессионализм властей с эффективностью самой вакцины и необходимостью вакцинации как таковой. Не занимайтесь херней и не выискивайте блох там, где их нет. Как только у вас появится возможность вакцинироваться — сделайте это!

Давайте уже остановим весь этот бардак и как можно быстрее вернемся к нормальной жизни. Все усилия сейчас надо сосредоточить на том, чтобы давить на власть и заставить максимально ускорить вакцинацию.

Нужно создавать общественный прессинг и добиваться закупки вакцин на все население и максимального ускорения их введения, а не транслировать какую-то, пардон, хрень собачью про "индийский шмурдяк" и прочие бредни придурковатых антивакцинаторов и проплаченных провокаторов.

А пока что сохраняйте спокойствие и носите правильно эти чертовы маски!

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