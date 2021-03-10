Хуже Албании. Почему Украина – худшая страна ЕС по организации диагностики COVID-19

Що ви знаєте про Албанію?

Ну, окрім того, що це якась маленька дивна країна на Балканах, яка ще зовсім недавно була:

- європейською "КНДР" на чолі зі сталіністом Енвером Ходжою;

- повністю закритою від усіх країною, де ще в 70-х роках ХХ-го століття було нормою розстрілювали просто так різних інтелігентів;

- було заборонено мати автомобілі в особистому користуванні;

- у продажу був тільки один сорт пива – "пиво".

Зараз в Албанії трохи краще – вже є трохи приватних авто. Згідно Джеремі Кларкссона з Топ Гір, всі автомобілі в Албанії – це старі чорні Мерседеси, але в них усіх чомусь зламані замки водійських дверей…

…то чи може Албанія бути кращою в чомусь прогресивному та технологічному за Україну – країну, яка виробляє літаки, космічні двигуни та 101 різновид вареників?!

Виявляється може!

Албанія, колись найбідніша країна Європи, перемогла Україну, обійшовши нас у рейтингу забезпеченості країн ПЛР-діагностикою коронавірусу, піднявшись на передостанню строку.

Тепер Україна є НАЙГІРШОЮ країною Європи за організацією лабораторної діагностики ковіду! (кількість зроблених ПЛР-тестів на 1 млн населення)

Можна скільки завгодно сперечатися про велич нашої системи охорони здоров'я та називати самих себе чемпіонами боротьби з ковідом, але факт є фактом – в Україні ПЛР-тестування ковіду є непріоритетним інструментом в стримуванні захворюваності коронавірусом.

Так, Україна і українці "забили" на тестування…

…і тепер нам усім жити з розумінням того факту, що навіть Албанія краще за Україну піклується про своїх громадян і Україна – Чемпіон Європи з недіагностування ковіду.

Джерело: https://www.worldometers.info/coronavirus/

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