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Хуже Албании. Почему Украина – худшая страна ЕС по организации диагностики COVID-19

Хуже Албании. Почему Украина – худшая страна ЕС по организации диагностики COVID-19

коммерческий директор сети медицинских лабораторий Синэво Украина
10.03.2021, 11:21

К сожалению, в Украине ПЦР-тестирование на ковид – неприоритетный инструмент в сдерживании заболеваемости (укр.)

Що ви знаєте про Албанію? 

Ну, окрім того, що це якась маленька дивна країна на Балканах, яка ще зовсім недавно була: 

- європейською "КНДР" на чолі зі сталіністом Енвером Ходжою;
- повністю закритою від усіх країною, де ще в 70-х роках ХХ-го століття було нормою розстрілювали просто так різних інтелігентів;
- було заборонено мати автомобілі в особистому користуванні;
- у продажу був тільки один сорт пива – "пиво". 

Зараз в Албанії трохи краще – вже є трохи приватних авто. Згідно Джеремі Кларкссона з Топ Гір, всі автомобілі в Албанії – це старі чорні Мерседеси, але в них усіх чомусь зламані замки водійських дверей… 

…то чи може Албанія бути кращою в чомусь прогресивному та технологічному за Україну – країну, яка виробляє літаки, космічні двигуни та 101 різновид вареників?!

Виявляється може! 

Албанія, колись найбідніша країна Європи, перемогла Україну, обійшовши нас у рейтингу забезпеченості країн ПЛР-діагностикою коронавірусу, піднявшись на передостанню строку. 

Тепер Україна є НАЙГІРШОЮ країною Європи за організацією лабораторної діагностики ковіду! (кількість зроблених ПЛР-тестів на 1 млн населення) 

Можна скільки завгодно сперечатися про велич нашої системи охорони здоров'я та називати самих себе чемпіонами боротьби з ковідом, але факт є фактом – в Україні ПЛР-тестування ковіду є непріоритетним інструментом в стримуванні захворюваності коронавірусом. 

Так, Україна і українці "забили" на тестування… 

…і тепер нам усім жити з розумінням того факту, що навіть Албанія краще за Україну піклується про своїх громадян і Україна – Чемпіон Європи з недіагностування ковіду.

 

Джерело: https://www.worldometers.info/coronavirus/

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