Хуже дурака только дурак с инициативой, Или реквием по медреформе

Некомпетентность убивает. Если врач недоучка, купивший диплом, делает вам операцию, то вы можете умереть. Когда сапер самозванец пытается разминировать диван, на котором вы сидите, то вы, скорее всего, взорветесь. Когда ваш таксист купил права, то вы можете не доехать до места назначения. А когда некомпетентный президент, то вы получаете все риски одновременно. И стандартны НАТО больше не важны для армии, и медицинская реформа не нужна, да и по правилам ездить пока не нужно.

Украинский народ – мудрый. Говорили они. Украинский народ выбрал простого и недалекого хорошего парня. А еще украинский народ говорит, что хуже дурака только дурак с инициативой. Украинский народ мудрый. Он знает, что делает.

История с Зеленским напоминает арабскую сказку, где злобный визирь берет в оборот простого и недалекого парня, который хочет добра, любви и мира, и в которого влюблена принцесса, и его руками начинает творить зло. В Голливуде или в сказке парень рано или поздно понимает, что его водят за нос, и все исправляет. Визирь бежит, принцесса падает в его объятия, а страна процветает. Но так бывает только в сказках. А в жизни президент Зеленский разрушает одну реформу за другой, и пока не тронул только то, что защищено меморандумом с МВФ. Да и то благодаря вирусу. Не будь его, под нож пошли бы и независимость Нацбанка и НАБУ и что там еще было сделано.

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Вообще интересная штуковина, это голова Зеленского. Что там такого происходит, никому не понять. Это даже не туман. Как в одной голове может совмещаться ужас от состояния украинской медицины и желание не допустить изменений, сказать трудно. Но это реальность. Вирус привлек внимание инициативного президента к состоянию медицины. Которая, о чудо, почти не изменилась с советских времен. И президент потребовал, чтобы изменения отменили и все оставили как есть. И это после того, как даже критики признали успешность первого этапа медицинской реформы. Реформы первички. И тот же принцип, который сделал успешной реформу первички, должен был быть реализован и на вторичке. Но принцип верный, а реформа оказалась неправильной. Чудо. Парадокс.

Президент созвал людей, которым невыгодна медицинская реформа, которые теряют от нее деньги и попросил рекомендации. Они ему и порекомендовали. Отменить медицинскую реформу. Чтобы деньги, как и прежде, ходили за глав врачами, а не за пациентами.

Трудно ожидать другого ответа от глав врачей. А значит все останется как было. Президент увидел ужасное состояние медицины на фоне вируса и решил, что это надо законсервировать и не менять. Гениальный вывод. И если бы мы искали теорию заговора, то могли бы предположить, что власти так понравилось зарабатывать на вирусе, что они решили оставить эту возможность надолго. А пока не работает медицина – заработки будут.

Но это все пустое. Это как торговля на крови. На самом деле работает старое правило – если ты можешь объяснить что-то глупостью, то не ищи других сложных объяснений.

Всему виной некомпетентность, о которой хорошо было известно во время выборов. И отсутствие ценностей. Что тоже было известно еще во время выборов. В результате некомпетентности ты не понимаешь, что происходит.

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А в результате отсутствия ценностей ты окружаешь себя коррупционерами и совками, которые дают тебе рекомендации. И будь ты хоть сто раз хорошим парнем, ты все равно сделаешь плохо. Ты можешь кивать, когда при тебе говорят о зарплате учителей в $4 000, не понимания, что это невозможно. Точно также ты повторяешь глупость от коррупционеров об увольнении трети врачей в результате реформы. И президент не виноват в том, что он не понимает.

Но он виноват в том, что не понимая он взял на себя ответственность. Не должен учитель литературы залазить в трансформатор, даже если он видел со стороны, как это делается. Не может таксист идти и делать операцию на сердце, даже если у него есть друг акушер.

Президент собирал глав врачей и те порекомендовали ему отменить реформу медицины. Видимо, ранее, президент собирал авторитетных СБУшников и те порекомендовали ему не делать реформу СБУ и не забирать у службы полномочия по борьбе с экономикой. А еще наверняка была встреча с контрабандистами, после которой уволили Нефедова. Да и на регулярных встречах с олигархами явно обсуждают деолигархизацию.

Президент регулярно собирает людей, которые страдали от изменений, и они ему рекомендуют «вернуть как было». И президент возвращает. Сначала они делали изменения непопулярными с помощью своих телеканалов, которые смотрел в том числе и президент, а теперь, используя благодатную почву, они откатывают изменения назад. И опять отбрасывают нас назад на десятки лет. Забирают будущее. И если раньше мы отставали от Польши на 50 лет, то после Зеленского будет уже 60. А может и 70. А значит? мало кто из тех, кто живет сейчас, сможет дожить до того момента, как мы догоним сегодняшнюю Польшу. И трудно в такой момент винить людей в том, что они готовы бросать все и сваливать. Потому что отсутствие реформ в прошлом забрали у них настоящее, а откат реформ сегодня лишает их будущего.

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А в случае с медреформой, забирают жизни в прямом смысле этого слова. Потому что коррупция в медицине убивает. И сначала ты возвращаешь дух прежнего МОЗ, согласно которому откаты в 40% при закупках являются нормой, а потом отменяешь системные изменения. А значит медицины не будет. А значит медицина останется неэффективной. А значит люди продолжат умирать.

И тысячи смертей в будущие годы будут уже на совести Зеленского. Хорошего парня, которого выбрал мудрый народ. Который хочет аплодисментов. И получит их. И только вот вопрос, как много из людей, дарящих сейчас овации президенту за отмену медреформы, умрут в ближайшие годы из-за того, что украинская медицина не изменится.