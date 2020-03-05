Имитация вместо строительства.Как смена главы МОЗ повлияет на здоровье украинцев

Уявіть будинок, який будують десятиліттями, але все ніяк не можуть завершити будівництво до кінця. Наче вже є фундамент, покладено багато цеглин, є намічений план, закладено великий бюджет для успішного завершення проєкту, роками над ним працювали різні люди.

Але при цьому регулярно змінюється архітектор, бригада, яка будує цей будинок, постійно коригується і змінюється план будывництва.

З таким підходом можна довго щось будувати, але ніколи не доробляти це до кінця.

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Бо ті, хто "підтримує" таке будівництво, не мають на меті збудувати міцний будинок. Їхня мета — зберегти вічну недобудову в такому вигляді. Бо так можна продовжувати імітацію роботи, показово демонструвати, що будівництво триває, при цьому системно наживатися та збагачуватися за рахунок хаосу, нестабільності та змін.