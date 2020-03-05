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05.03.2020, 11:03

Имитация вместо строительства.Как смена главы МОЗ повлияет на здоровье украинцев

Имитация вместо строительства.Как смена главы МОЗ повлияет на здоровье украинцев
и.о. министра охраны здоровья Украины

Реформа системы здравоохранения в Украине рискует стать долгостроем. Постоянная смена "главного архитектора" ни к чему хорошему не приведет (укр.)

Уявіть будинок, який будують десятиліттями, але все ніяк не можуть завершити будівництво до кінця. Наче вже є фундамент, покладено багато цеглин, є намічений план, закладено великий бюджет для успішного завершення проєкту, роками над ним працювали різні люди.

Але при цьому регулярно змінюється архітектор, бригада, яка будує цей будинок, постійно коригується і змінюється план будывництва.

З таким підходом можна довго щось будувати, але ніколи не доробляти це до кінця.

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Бо ті, хто "підтримує" таке будівництво, не мають на меті збудувати міцний будинок. Їхня мета — зберегти вічну недобудову в такому вигляді. Бо так можна продовжувати імітацію роботи, показово демонструвати, що будівництво триває, при цьому системно наживатися та збагачуватися за рахунок хаосу, нестабільності та змін.

За місяць до старту найскладнішого етапу трансформації системи охорони здоров'я.

У надскладний момент для всієї системи, коли в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу.

У момент, коли все нездорове і жалюгідне в українській політиці об'єдналося проти реальних системних змін в медицині.

Знову відбувається чергова заміна архітектора і бригади.

Якщо ми хочемо реальних змін, нам треба припинити змінювати архітекторів. Лише так можна добудувати цей будинок.

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Теги: МОЗ, Уляна Супрун, реформа здравоохранения
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