Дайджест
Три факта о возобновлении ядерных испытаний в США. Что задумал "озадаченный Трамп"
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Президент США Дональд Трамп после заявлений России об успешных испытаниях ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем и торпедой "Посейдон" распорядился провести испытания американского ядерного оружия. Это произойдет впервые за 23 года.
Ядерные испытания для всех, кроме Северной Кореи, давно стали экзотикой. Они не имеют особого смысла для национальной безопасности США, но являются отличным способом повысить международную напряженность. Но в случае с Трампом – это не точно.
Какие испытания провела Россия, сколько ядерных боеголовок у США и Китая? LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The Atlantic, The Washington Post, The New York Times и делает три вывода о том, что может означать заявление Трампа.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)