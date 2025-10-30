Президент США Дональд Трамп после заявлений России об успешных испытаниях ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем и торпедой "Посейдон" распорядился провести испытания американского ядерного оружия. Это произойдет впервые за 23 года.

Ядерные испытания для всех, кроме Северной Кореи, давно стали экзотикой. Они не имеют особого смысла для национальной безопасности США, но являются отличным способом повысить международную напряженность. Но в случае с Трампом – это не точно.

Какие испытания провела Россия, сколько ядерных боеголовок у США и Китая? LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The Atlantic, The Washington Post, The New York Times и делает три вывода о том, что может означать заявление Трампа.