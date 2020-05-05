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05.05.2020, 19:00

Кабмин смягчает карантинные запреты, несмотря на невыполнение своих же условий

Кабмин смягчает карантинные запреты, несмотря на невыполнение своих же условий
инженер-транспортник, эксперт по транспортному анализу и планированию

Для ввода первого этапа ослабления с 11 мая, необходимо, чтобы прирост заболеваемости COVID-19 в любой день с 1 мая по 10 мая, не превышал +5% (укр)

Вітаю всіх з початком восьмого тижня карантину та його черговим подовженням до 22 травня 2020. 

На вісімнадцятому тижні пандемії коронавірусу у світі, та сьомому тижні карантину в Україні, не відбулося нічого переломного, що могло б свідчити про можливе швидке повернення до нормального життя.

З 37-ми країн, кількість захворювань на SARS-CoV-2 в яких перевищила 10 000 (сукупно складають 93,4% всіх випадків захворювання у світі), 13 країн все ще не досягли піку захворюваності. В тому числі - Україна (де, втім, приріст захворюваності уповільнився до +0,7%/тиждень).

Добряче приріс рівень захворюваності в Чилі, Бразилії, Перу, Росії та Пакистані.

Росія одразу перескочила з третього світу в перший, посівши шосте місце у світі за загальною кількістю хворих на коронавірус, та друге місце - за кількістю нових випадків (10633 осіб/добу), поступаючись лише США.

Якщо тренди не зміняться, через 10 днів Росія обжене Італію, і остання матиме чудову нагоду повернути до Росії весь раніше поставлений гуманітарний непотріб.  

Також, голові комісії із закордонних справ Сенату Італії, Віто Петрочеллі, напевно, доведеться повернути голові комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ Леоніду Слуцькому листа з проханням посприяти зняттю з Росії корисних санкцій.

ВООЗ, закономірно, не побачила у статистичних звітах ознак покращення, і 2 травня продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією SARS-CoV-2.

Уряд України теж вирішив не пасти задніх, та 4 травня, на екстреному засіданні, продовжив карантин в Україні до 22 травня 2020 року з деякими послабленнями, які розпочнуться з 11 травня.

Що відбуватиметься на 19-му тижні пандемії 5 травня по 11 травня?

Погана новина: рівень захворюваності в країнах Південної Америки, Індії, Пакистані та Росії швидко зростатиме.

Хороша новина: рівень захворюваності у Німеччині, Франції, Іспанії, Португалії та Ізраїлі суттєво скоротиться, і вони доєднаються до Австрії та Швейцарії, які демонструють істотний прогрес у боротьбі з SARS-CoV-2.

Так собі новина: в Україні відбудеться скорочення рівня захворюваності на ~10-15%. Проте, передумови для послаблення карантинних заходів, встановлені Кабміном, так і не настануть.

Встановлена урядом передумова першого етапу послаблення карантину: "Протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення утримувалось в межах 5%".

Отже, для введення в дію першого етапу послаблення карантину з 11 травня (що вже анонсовано), необхідно, щоб щоденний приріст захворюваності на SARS-CoV-2, в будь-який день, з 1 травня по 10 травня не перевищував +5% до попереднього дня. Але вже 2 травня добовий приріст рівня захворюваності склав +20,9%.;-)

Звісно, можна розпочати новий відлік 10-ти днів від 3 травня, з впровадженням 1-го етапу послаблення карантину 13 травня, якщо протягом цього тижня все буде добре.

Але добре - не буде. 

Проблема в тому, що статистичний розкид величини добових рівнів захворюваності, попри сукупне ЗНИЖЕННЯ на 10-15% за тиждень, дасть в окремі дні інтервалу ПРИРІСТ від +7,2 до +10,5% до попереднього дня.

Отже, встановлена урядом Дениса Шмигаля передумова введення першого етапу послаблення карантину НЕ БУДЕ ВИКОНАНА, а ні 10 травня, а ні 13 травня. 

Втім, карантин, очевидно, буде послаблений, адже, кому потрібно дотримуватись тих формальних передумов, коли запит суспільства на послаблення карантину стає вибухонебезпечним?

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Теги: Денис Шмигаль, коронавірус, послаблення карантину
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