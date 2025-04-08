У пациента больше шансов бесплатно получить лекарства по назначению врача, а не идти покупать их за собственные средства

Правительство в очередной раз расширило перечень медицинских товаров, которые больницы обязаны закупать через электронный каталог Prozorro Market. Это инструмент, который работает в Украине уже более 5 лет по принципу интернет-магазина для закупок за государственные средства.

Речь идёт о 27 новых позициях лекарств и 42 позициях медицинских изделий. Как это повлияет на рынок и какой эффект почувствуют участники фармацевтического рынка и непосредственно пациенты?

Быстро, надёжно и экономно

Электронный каталог Prozorro Market — это маркетплейс, где государственные заказчики могут легко, эффективно и экономно приобретать необходимые товары, а поставщики — реализовывать свою продукцию.

Какие товары можно приобрести? В э-каталоге доступны как товары широкого потребления (электроэнергия, топливо, строительные материалы, продукты и прочее), так и медицинские товары и IT-обеспечение.

Остановлюсь подробнее на медицинской части э-каталога. Её администрирует национальное агентство — Медицинские закупки Украины (МЗУ): квалифицирует поставщиков, создаёт категории и добавляет товары в ассортимент.

Этот инструмент стал обязательным для закупок определённых медицинских товаров больницами в 2023 году — как ответ на вызовы полномасштабной войны, когда появилась потребность в быстрой закупке. С тех пор Prozorro Market зарекомендовал себя как прозрачный и эффективный инструмент, поэтому его популярность ежегодно растёт, а ассортимент постоянно расширяется.

Чтобы понять масштабы использования этого маркетплейса, приведу несколько ключевых цифр: стоимость медицинских товаров, которые больницы приобрели в 2024 году через Prozorro Market, составила 16,2 млрд грн. Это в 6,5 раза (!) больше, чем в 2023 году. За счёт высокого уровня конкуренции в э-каталоге заказчикам в прошлом году удалось сэкономить более 2,7 млрд грн.

Благодаря прозрачным и конкурентным процедурам через э-каталог деньги налогоплательщиков расходуются эффективнее. Ведь сэкономленные больницами средства — это колоссальный резерв, который можно направить на другие потребности здравоохранения: закупку дополнительных медикаментов, модернизацию оборудования или повышение заработной платы медперсоналу и т. д.

Таким образом, каждая бюджетная гривна работает эффективнее, а доверие к системе медицинских закупок растёт. Именно поэтому в конце марта Правительство добавило в обязательный перечень ещё 27 позиций лекарств и 42 позиции медицинских изделий, в целом расширив его до 427 препаратов и 134 медизделий. Это означает, что начиная с 1 апреля больницы обязаны закупать эти товары исключительно через Prozorro Market. Полный перечень доступен по ссылке.

Расширенный перечень: от кардиопрепаратов до диализа

Новый обязательный каталог охватывает критически важные направления лечения: от кардиологии и неврологии до онкологии и нефрологии — чтобы нужные лекарства и материалы без задержек попадали к пациентам.

В частности, в перечень добавлены 27 лекарственных средств разного назначения, среди которых антитромботические и антигеморрагические препараты, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибактериальные и противовирусные средства (включая вакцины), противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, гинекологические, противоаллергические, психолептические, противоэпилептические, обезболивающие и психоаналептики.

Кроме того, перечень дополнен 42 позициями медизделий, которые относятся к трём ключевым группам:

Для диализа (17 наименований): Они критически необходимы для пациентов с почечной недостаточностью, которым требуется постоянная дорогостоящая заместительная почечная терапия. Включение этих товаров в э-каталог — первый системный шаг государства к обеспечению таких пациентов всем необходимым на бесплатной основе.

Для кардиохирургии (4 наименования): Жизненно важное оборудование для кардиохирургических вмешательств при неотложных операциях на сердце — кардиостимуляторы, искусственные клапаны сердца, сосудистые протезы, наборы для ангиопластики.

Для хирургии и интенсивной терапии (21 наименование): Разнообразные инструменты и принадлежности для хирургических операций, анестезиологии и реанимации — катетеры, скальпели, хирургические ножницы, зажимы, зонды, интубационные трубки и т. д.

Широкий доступ пациентов — к лечению, а бизнеса — к госзаказам

Расширение обязательного перечня напрямую влияет на доступ пациентов к лечению.

Теперь государство централизованно закупает сотни жизненно важных наименований — от препаратов против инфаркта или астмы до расходников для диализа — и тем самым заботится о том, чтобы они были в наличии там, где они нужны пациентам.

Если больница обязана закупить, скажем, определённый антибиотик через Prozorro Market, пациент, проходящий там лечение, с большей вероятностью получит его бесплатно по назначению врача, а не будет вынужден покупать за собственные деньги.

Диализные материалы — как показательный пример — теперь тоже будут закупаться планово и прозрачно, так что пациенты с почечной недостаточностью будут лучше обеспечены расходными материалами для процедуры.

В целом украинцы смогут быстрее получать лекарства и медизделия, гарантированные государством бесплатно. Ведь средняя продолжительность закупки товара через Prozorro Market составляет около 8 дней — значительно быстрее, чем открытые торги (20 дней).

Кроме того, они смогут получать качественные товары с необходимыми разрешительными документами, ведь в каталог включены только сертифицированные препараты и изделия, соответствующие требованиям действующего законодательства.

Расширение рынков сбыта для бизнеса

Новые правила также положительно влияют на участие бизнеса в публичных закупках и формирование здоровой конкуренции. Обязательность Prozorro Market для определённых категорий товаров стимулирует поставщиков активнее присоединяться к э-каталогу.

Для бизнеса это означает упрощённый доступ к госзаказам: достаточно один раз пройти квалификационный отбор, после чего компания может предлагать свои товары десяткам и сотням заказчиков по всей стране без дополнительных барьеров.

Все участники находятся в равных условиях, поскольку правила едины и конкурентны. Для сравнения: в 2024 году конкурентность в э-каталоге в среднем составила 3,21 против 1,26 на открытых торгах. Это означает, что в Prozorro Market за каждое наименование соревнуются несколько поставщиков, что создаёт высокий уровень конкуренции и выгодные цены.

В целом, привлечение бизнеса к Prozorro Market на прозрачных условиях расширяет возможности рынка медицинских товаров и стимулирует развитие системы здравоохранения в целом, ведь государственные заказы становятся доступнее, прогнозируемее и честнее.

В свою очередь, это способствует формированию зрелой конкурентной среды, в которой выигрывают и поставщики, получая расширение рынков сбыта, и пациенты как конечные потребители этих товаров и услуг.

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