Пацієнт має більше шансів безоплатно отримати ліки за призначенням лікаря, а не йти купувати їх за власні кошти

Уряд вчергове розширив перелік медичних товарів, які лікарні мають купувати через електронний каталог Prozorro Market. Це інструмент, що працює в Україні понад 5 років за принципом інтернет-магазину для закупівель за державний кошт.

Йдеться про 27 нових позицій ліків та 42 позиції медичних виробів. Як це змінить ринок та який ефект від цього відчують гравці фармацевтичного ринку й безпосередньо пацієнти?

Швидко, надійно та ощадливо

Електронний каталог Prozorro Market – це маркетплейс, де публічні замовники можуть легко, ефективно та ощадливо купувати необхідні товари, а постачальники – реалізовувати свою продукцію.

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Про які товари йдеться? В е-каталозі можна купити як товари широкого вжитку (електроенергію, пальне, будівельні матеріали, продукти тощо), так і медичні товари та ІТ-забезпечення.

Зупинюся детальніше на медичній частині е-каталогу. Її адмініструє національна агенція – Медичні закупівлі України (МЗУ): кваліфікує постачальників, створює категорії та додає товари до асортименту.

Цей інструмент став обовʼязковим до закупівель певних медичних товарів лікарнями у 2023 році, у відповідь на виклики повномасштабної війни, коли виникла потреба закуповувати швидко. З того часу Prozorro Market зарекомендував себе як прозорий та ефективний інструмент, тому його популярність щороку зростає, а асортимент постійно розширюється.

Для розуміння масштабів використання цього маркетплейсу наведу кілька ключових цифр: вартість медичних товарів, що лікарні придбали у 2024 році через Prozorro Market, становила 16,2 млрд грн. Цей показник у 6,5 раза (!) більше, ніж у 2023 році. Завдяки високому рівню конкурентності в е-каталозі замовникам торік вдалося заощадити понад 2,7 млрд грн.

Завдяки прозорим та конкурентним процедурам через е-каталог гроші платників податків витрачаються ефективніше. Адже заощаджені лікарнями кошти – це колосальний резерв, який можна спрямувати на інші потреби медицини: закупівлю додаткових ліків, модернізацію обладнання чи підвищення заробітної плати медперсоналу тощо.

Таким чином, кожна гривня бюджету працює ефективніше, а довіра до системи медичних закупівель зростає. Саме тому наприкінці березня Уряд поповнив обов'язковий до закупівель перелік ще 27 позиціями ліків та 42 позиціями медичних виробів, загалом розширивши його до 427 препаратів та 134 медвиробів.

Це означає, що, починаючи з 1 квітня, лікарні мають купувати ці товари виключно через Prozorro Market. Повний перелік цих товарів можна переглянути за посиланням.

Розширений перелік: від кардіопрепаратів до діалізу

Новий обов’язковий каталог охоплює критично важливі напрями лікування: від кардіології та неврології до онкології і нефрології – щоб потрібні ліки та матеріали без затримок потрапляли до пацієнтів.

Зокрема, до обов'язкового переліку додано 27 лікарських засобів різного призначення, серед яких антитромботичні та антигеморагічні препарати, ліки для лікування серцево-судинних захворювань, антибактеріальні та противірусні засоби (включно з вакцинами), протипухлинні та імуностимулятори, гінекологічні, протиалергічні, психолептичні, протиепілептичні, знеболювальні та психоаналептичні препарати.

Крім того, перелік доповнено 42 позиціями медичних виробів, що належать до трьох ключових груп:

Для діалізу (17 найменувань): Вони є критично необхідними для пацієнтів із нирковою недостатністю, які потребують постійної дорогої замісної ниркової терапії. Включення цих товарів до е-каталогу – перший системний крок держави в забезпеченні таких пацієнтів усім необхідним на безоплатній основі.

Для кардіохірургії (4 найменування): життєво важливе обладнання для кардіохірургічних втручань при невідкладних операціях на серці – кардіостимулятори, штучні клапани серця, судинні протези, набори для ангіопластики.

Для хірургії та інтенсивної терапії (21 найменування): різноманітні інструменти та приладдя для хірургічних операцій, анестезіології й реанімації – катетери, скальпелі, хірургічні ножиці, затискачі, зонди, інтубаційні трубки тощо.

Ширший доступ пацієнтів – до лікування, а бізнесу – до держзамовлень

Розширення обов’язкового переліку безпосередньо впливає на доступ пацієнтів до лікування.

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Тепер держава забезпечує централізовану закупівлю сотень життєво важливих найменувань – від препаратів проти інфаркту чи астми до витратних матеріалів для діалізу – і в такий спосіб піклується, щоб вони були у наявності там, де потрібні пацієнтам.

Якщо лікарня зобов’язана закупити, скажімо, певний антибіотик через Prozorro Market, пацієнт, що лікується в цій лікарні, має більше шансів безоплатно отримати цей антибіотик за призначенням лікаря, а не йти купувати його за власні кошти.

Діалізні матеріали як показовий приклад – тепер також закуповуватимуться планово і прозоро, тож пацієнти з нирковою недостатністю будуть краще забезпечені витратними матеріалами для процедури.

Загалом українці зможуть швидше отримати ліки та медвироби, що гарантуються державою безоплатно. Адже середня тривалість придбання товару через Prozorro Market становить близько 8 днів – значно швидше, ніж відкриті торги (20 днів).

Крім того, вони зможуть отримати якісні товари з необхідними дозвільними документами, адже до каталогу включені лише сертифіковані препарати та вироби, які відповідають вимогам чинного законодавства.

Розширення ринків збуту для бізнесу

Нові правила також позитивно впливають на участь бізнесу в публічних закупівлях та формування здорової конкуренції. Адже обов’язковість Prozorro Market для певних категорій товарів стимулює постачальників активніше долучатися до е-каталогу.

Для бізнесу це означає спрощений доступ до державних замовлень: достатньо один раз пройти кваліфікаційний відбір, після чого компанія може пропонувати свої товари десяткам і сотням замовників по всій країні без додаткових бар’єрів.

Усі учасники перебувають у рівних умовах, оскільки правила є єдиними та конкурентними. Для порівняння: у 2024 році конкурентність в е-каталозі у середньому становила 3,21 проти 1,26 у відкритих торгах. Це означає, що в Prozorro Market за кожне найменування змагаються кілька постачальників, що створює високий рівень конкурентності та вигідні ціни.

Загалом залучення бізнесу до Prozorro Market на прозорих умовах розширює можливості ринку медичних товарів і стимулює розвиток сфери охорони здоров'я загалом, адже державні замовлення стають доступнішими, прогнозованішими та чеснішими.

Своєю чергою, це сприяє формуванню зрілого конкурентного середовища, у якому виграють і постачальники, бо отримують розширення ринків збуту, і пацієнти, як кінцеві споживачі цих товарів та послуг.

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