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03.03.2020, 18:50

Коронавирус в Украине. Вы не заразитесь, если будете следовать этим правилам

Коронавирус в Украине. Вы не заразитесь, если будете следовать этим правилам
министр здравоохранения Украины

Успешность в борьбе с коронавирусом в Украине зависит непосредственно от каждого из нас. Призываю всех не поддаваться панике и не верить фейкам

В Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – у жителя Черновцов, который заболел после посещения Италии. Учитывая тот факт, что коронавирус уже зафиксирован в целом ряде европейских стран, которые украинцы посещают регулярно, это было ожидаемо. Мы готовились к его появлению на территории нашей страны.

Хочу заверить сограждан, что ситуация под полным контролем, и риск распространения болезни от первого заболевшего по территории Украины минимален.

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И украинские медики, и сам заболевший показали, что и как нужно делать при выявлении коронавирусной инфекции. Все действовали согласно четким алгоритмам. При пересечении границы, у заболевшего признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не было. Но получив информацию о необходимости самоизоляции в случае появления симптомов, этот мужчина и его жена действовали добросовестно – не контактировали с людьми, находясь дома. И при появлении первых симптомов, сразу обратились к медикам.

Учитывая тот факт, что мужчина менее чем 14 дней назад прибыл из Италии, врач решил его госпитализировать. Специальная медицинская бригада, оборудованная всеми средствами защиты, выехала к пациенту домой и забрала в больницу, где он находится в изоляции под наблюдением медиков.

Также, согласно алгоритму, под наблюдение врачей изолировали его жену, поскольку она была контактным лицом. На сегодня симптоматики коронавируса у нее не обнаружили. Проверяется также пограничник, который контактировал с заболевшим во время въезда в страну.

Коронавирусную инфекцию у жителя Черновцов выявила референс-лаборатория Центра общественного здоровья. Украина имеет все необходимые инструменты для выявления этого заболевания.

Всемирная организация охраны здоровья передала нашей стране 30 тест-систем, каждая из которых может делать 100 исследований. Также достигнута договоренность о том, что при необходимости Украина получит больше тест-систем. Наше министерство находится в постоянном контакте с экспертами ВОЗ. 

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Украина готова к тому, чтобы эффективно противостоять коронавирусу. В нашем распоряжении есть более 2 000 боксов и около 12 000 коек в инфекционных больницах, более 1 000 врачей-инфекционистов и 5 000 квалифицированных медицинских работников, которые знают, как оказать квалифицированную помощь в случае заболевания. 

Только в инфекционных больницах есть в наличии 605 аппаратов искусственного дыхания, и этого количества достаточно. В случае необходимости, их привлекут из других больниц.

Как и раньше, призываю всех – не поддаваться панике и не верить фейкам, которые, вне сомнений, сейчас появятся в соцсетях и некоторых безответственных медиа. 

Специально для того, чтобы украинцы узнавали самую актуальную информацию о коронавирусе в Украине, уже создан сайт, который будет регулярно обновляться. Также создана страница с информацией о коронавирусе на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Еще раз о симптомах

Самыми распространенными симптомами этого заболевания являются кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. В некоторых случаях - диарея или конъюнктивит. Главная опасность коронавируса в том, что он может вызвать тяжелую форму пневмонии. Именно для этого необходимо своевременное диагностирование.

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Мы все должны помнить: успешность в борьбе с распространением коронавируса в Украине зависит непосредственно от каждого из нас.

Рекомендации врачей просты, но эффективны:

- Тщательно следите за гигиеной, мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или спиртосодержащими антисептическими средствами. Не касайтесь грязными руками своих глаз, носа и рта.

- Укрепляйте иммунитет и следите за самочувствием – собственным и своих родных и близких. Термически обрабатывайте продукты, не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

- Избегайте контактов с людьми с симптомами ОРВИ. С теми, кто имеет симптомы простуды, минимальная дистанция 1,5 метра. Вирус не умеет перемещаться на дальние расстояния. Он существует только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Поэтому расстояние - ваша гарантия безопасности.

- В случае появления первых симптомов ОРВИ, немедленно обращайтесь к своему семейному врачу.

- Не создавайте искусственный дефицит медсредств, например, масок. Медицинская маска помогает ограничить распространение вируса, только если вы заболели. 

- Если вы в течение последних 14 дней вернулись из страны, в которой зафиксированы случаи заболевания COVID-19 или общались с инфицированным человеком, обратитесь к врачу и сообщите ему об этом.

- Следите за инструкциями и рекомендациям Министерства охраны здоровья и ВОЗ. 

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Давайте следовать голосу разума и указаниям медиков. Тщательное выполнение рекомендаций врачей, забота о своем здоровье и профилактические меры не дадут коронавирусу шансов на распространение в Украине. 

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Теги: МОЗ, Зоряна Скалецкая, коронавирус 2019-nCoV﻿, профилактика коронавируса
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