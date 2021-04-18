Между Pfizer и AstraZeneca началась "первая тромбозная война". Это ожидаемо

Опубликованный на днях препринт (пока еще не статья) ученых из Оксфорда, знаменует собой начало ожесточенного взаимного поливания грязью между производителями векторных и мРНК вакцин. Он, совершенно однозначно, является "ответом Чемберлену" на тромбозную истерию, из-за которой ряд стран уже отказались от вакцины AstraZeneca.

Если коротко, то в препринте анализируется информация о случаях возникновения тромбозов вен мозговой оболочки (тех самых) у 513 000 больных ковидом и 490 000 вакцинированных мРНК вакцинами (Pfizer и Moderna). Самое главное, что сделано сравнение с частотой этого осложнения после AstraZeneca.

Вот что получилось:

У переболевших ковидом частота тромбоза мозга 39 на миллион.

У вакцинированных мРНК вакцинами – 4,1 на миллион.

У вакцинированных AstraZeneca – 5 на миллион.

Общее значение по популяции – 0,41 на миллион.

Из этого сразу же следуют несколько важных выводов:

- Pfizer и AstraZeneca дают одинаковый риск возникновения тромбоза мозговой оболочки.

При столь небольшой инцидентности, когда речь идет о штуках на миллион, разница в единичку в пользу Pfizer с запасом укладывается в рамки 95% доверительного интервала (все эти цифры есть в статье, тут я даю только их интерпретацию).

- Риск тромбоза при ковиде почти на порядок (в восемь раз) выше, чем при вакцинации любой вакциной. Это, естественно, не считая рисков всех других осложнений.

В качестве мощного ответного бортового залпа по позициям мРНК-вакцин приводится анализ другого типа тромбоза – тромбоза воротных вен:

- После перенесенного ковида – 436 на миллион.

- После вакцины Pfizer – 44,9 на миллион.

- После вакцины AstraZeneca – 1,6 на миллион.

То есть Pfizer в 30 раз (!!!) увеличивает риск тромбоза воротных вен по сравнению с AstraZeneca. Шах и мат файзероверы!

В статье не делается никакой разбивки случаев тромбозов по полу и возрасту, поэтому она не дает ответа на вопрос, есть ли какая-то разница между разными вакцинами в плане риска для разных групп людей.

Опосредованный вывод, который можно сделать: любая вакцина, основанная на S-белке коронавируса, будет повышать риск тромбозов просто потому, что это, по-видимому, специфическое свойство взаимодействия S-белка с иммунной системой.

С самого начала истории с тромбозами никто не мог внятно объяснить, что же такого особенно крамольного есть в вакцине AstraZeneca, чего нет у Pfizer. Судя по всему, ничего крамольного и нет, а есть только агрессивный черный пиар и война между производителями за рынки сбыта.

Теперь начинается ответный черный пиар в сторону Pfizer в виде тромбоза воротных вен, можно запасаться попкорном.

Очередной раз хочется надеть белое пальто, брезгливо оттопырить губу и напомнить, что основывать глобальные управленческие решения на анекдотических наблюдениях – это идиотизм.

Особо забавно будет сейчас пронаблюдать за реакцией Дании, которая уже официально отказалась от дешевой AstraZeneca в пользу дорогого Pfizer-а. Обидно, знаете ли, получить те же самые тромбозы в том же самом количестве, но дороже в четыре-пять раз, но за популизм и поспешность надо платить.

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