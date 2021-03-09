О вакцине CoviShield против коронавируса и вакцинации в Украине

Сейчас ведется совершенно беспрецедентная медийная кампания по дискредитации закупленной Украиной вакцины CoviShield. Это, совершенно очевидно, намеренная кампания запугивания и дезинформации, а не спонтанно возникшая массовая истерия.

Кто заказал этот шабаш — непонятно. Извлечь из этого выгоду может кто угодно, начиная от российских пропагандистов (неконтролируемая эпидемия — идеальная почва для дестабилизации), и заканчивая самим МОЗом (искусственно создав иллюзию отсутствия спроса, можно продать "излишки" вакцины частникам и хорошо наварить на этом).

Могли и какие-то политические оппоненты нынешней профнепригодной власти подлить маслица в огонь (срыв вакцинации в разгар коллапса больниц — это гарантированное обрушение рейтинга соперников).

Политика — не мой профиль, но факт остается фактом: истерика вокруг вакцины CoviShield раздута искусственно. Естественно, это никак не отменяет факта мутных посредников при закупках этой вакцины, несвоевременности самих закупок и мизерного количества полученных вакцин. Все это – на совести, прости Господи, министра здравоохранения Максима Степанова и окружающих его профанов. Но сама вакцина, как медицинский препарат, не имеет ко всей этой мутной возне никакого отношения.

Развенчиваю сновные мифы и страшилки о вакцине CoviShield:

- Вакцина является полным аналогом "оксфордской" вакцины компании AstraZeneca и производится по лицензии в Индии.

В условиях, когда нужны миллиарды доз вакцины, вполне естественно, что производство отдается на аутсорс — ни один западный фармпроизводитель физически не имеет таких гигантских производительных мощностей.

Так что никакой "зрады" в этом нет, а есть, наоборот, прагматичная логика. Если бы не Индия, являющаяся крупнейшим в мире фармпроизводителем, мы бы своей очереди ждали еще несколько лет.

- CoviShield — это просто торговое название и не означает каких-то отличий от "оригинала", да и само слово оригинал тут неуместно так как и то, и другое — один и тот же препарат, произведенный на разных заводах.

- Индийский производитель Serum Institute — фармацевтический гигант, производящий множество вакцин в больших объемах. Никаких вопросов к их продукции никогда не было, Всемирная организация здравоохранения их вакцину одобрила.

- Нет никаких оснований считать, что вакцина CoviShield, закупленная Украиной, и CoviShield, закупленная Канадой или Британией, — это разные вакцины. Страшилки про "отсутствующую в названии букву S, маркирующую смертельно опасный шмурдяк" — не более, чем голословные измышления провокаторов и антивакцинаторов.

- Уже всех задолбавшая "страшная опасность вакцины для людей старше 65 лет" — это вообще смесь тупого фейка с бюрократической дуростью.

Ноги растут из того, что в Германии местные бюрократы в начале вакцинации не разрешили использование вакцины AstraZeneca для стариков по чисто формальному критерию — в предварительных клинических исследованиях стариков было меньше, чем необходимо по их инструкциям.

Тролли и полоумные антиваксы тут же сделали из этого страшилку "эта вакцина убивает стариков!", хотя этому нет и не было ни единого доказательства.

На днях Германия сняла запрет — теперь там можно применять вакцину от AstraZeneca без ограничений по возрасту. В Британии ею уже вакцинировали миллионы пожилых людей без каких-либо негативных последствий.

Мое резюме

Нормальная вакцина, уже проверенная на практике на миллионах людей всех возрастов во многих странах мира, включая богатые страны Европы. Вопросов к вакцине как таковой нет.

Вопросы есть к профнепригодным чиновникам, организующим ее закупки, но сам препарат-то не виноват, что у нас вместо министра — Степанов. Поэтому, как только у вас появится возможность, вакцинируйтесь и не ведитесь на деструктивную дезу и антивакцинаторскую истерику в соцсетях. Все это — какая-то грязная политика, не имеющая отношения к эффективности вакцины и необходимости вакцинации.

Перспективы

Вакцинация в Украине наконец-то началась и это не может не радовать. К сожалению, увиденное не добавило мне особого оптимизма.

Даже самый первый этап с вакцинацией врачей четко показывает слабые места системы: отвратительную организацию процесса на уровне МОЗа и излишнюю сложность самой процедуры на местах, которая очень сильно снижает пропускную способность мобильных бригад, а в будущем, и обычных пунктов вакцинации в поликлиниках.

Во-первых, хочу обратится в Департамент Здравоохранения КМДА, который, как я понимаю, отвечает за кампанию вакцинации в Киеве:

- Пожалуйста, возьмите на вооружение опыт Одессы и других регионов: наладьте хотя бы простейшую систему записи на вакцинацию остаточными дозами для общественных деятелей, публичных персон, волонтеров, активистов и блогеров —всех тех, кто может сильно помочь вам в борьбе с беспрецедентной антивакцинаторской истерией.

Для этого не нужно делать ничего сложного — просто создайте простейшую Google-форму и опубликуйте ссылку на нее. В конце концов, такую форму могу даже я вам сделать и помочь в ее распространении — дело не хитрое.

Если как сами лидеры мнений, так и обычные граждане будут видеть, что система работает прозрачно и справедливо, то доверие к вакцинации будет значительно расти.

Во-вторых, нужно как можно быстрее упростить процедуру вакцинации для "конечного пользователя". С тем, что есть сейчас, мы банально не сможем обеспечить сколько-нибудь высокий темп вакцинации населения на следующих этапах! Ну нельзя возиться с каждым вакцинируемым по 20–25 минут, как мы наблюдали на собственном опыте. И это еще врачи, а что будет с обычными бабушками в поликлинике? С такой пропускной способностью процесс растянется на долгие годы.

Что можно сделать

Пациент должен приходить с уже заполненным информированным согласием. Нужно сделать его электронным в том же приложении Дія. Для тех, кто им не пользуется, должны лежать бланки в свободном доступе в каждой поликлинике. Не надо повторно переспрашивать пациента о том, что уже и так есть в форме информированного согласия. Не надо мерить давление тем, у кого оно сроду не повышалось. Семейный врач прекрасно знает, кому его мерить надо, а кому нет, пусть ставит пометки в системе, кого можно пропускать по упрощенной процедуре. Нужно позволить вакцинироваться тем, кто не заключил декларацию с семейным врачом, без необходимости прямо на месте вбивать их в систему HELSI.me. Берите у них копию паспорта и пусть специальный человек потом вносит их в систему постфактум где-то в другой день и в другом кабинете. Нужно по возможности выносить пункты вакцинации из тесных поликлиник и больниц в большие помещения — спортзалы, стадионы, крупные торговые и выставочные центры. Когда придет черед массовой вакцинации населения, тесные коридорчики могут дать сильный всплеск заболеваемости и подкинуть лишний повод сомневающимся в целесообразности прививки как таковой.

В-третьих, нужно срочно пересмотреть очередность вакцинации. Если вот это все творится в больницах, то что будет твориться при вакцинации, например, сотрудников МВД или МЧС? Да там такой ад и бардак будет, что вы просто выльете в унитаз тысячи дефицитных доз, а "на замену" в режимные учреждения никого не вызовешь, как в больницу.

Приоритеты должны быть срочно смещены в сторону пожилых людей и хроников, а не в сторону каких-то профессиональных групп. Третья волна нас накрыла уже, а уязвимые старики дождутся своей очереди хорошо, если к лету. Дождутся далеко не все...

Даже на текущем этапе нужно разрешить прививать остатками не только блогеров и политиков (хотя и это важно), а в первую очередь стариков. Я бы с радостью отдал доставшуюся мне дозу родителям, но нельзя — Степанов не позволяет…

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.