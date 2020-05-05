Отмена медреформы командой Зеленского - заигрывание с электоратом перед выборами

Після рішучої перемоги над коронавірусом, Міністерство охорони здоров’я взялося за згортання другого етапу медичної реформи. План простий - повернути бюджетну "зрівняйлівку" замість принципу "гроші за послугу". Привід - медійний негатив через те, що частина лікарень почали отримувати менше фінансування, коли гроші "пішли за пацієнтом", і виплачуються за реально зроблені послуги.

За формою це буде нова система. За змістом - стара.

Національна служба здоров’я залишиться. Але вона навряд чи погодиться з таким підходом. Тому для неї готують екстрену заміну керівника.

"...Ми проводимо аудит й напрацювали низку рішень... Щоб не було руйнування, звільнення працівників та в жодному разі закриття лікарень. Такі завдання переді мною ставив, в тому числі, й глава держави", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Перекладу для вас: ми зупинимо реформу і законсервуємо систему, як була.

Звичайно, це не вирішить ні проблем лікарень, ні, особливо, проблем пацієнтів. Але вирішить проблеми міністра.

Головна проблема - восени місцеві вибори. Саме тому "в тому числі й глава держави" доручив. Тут же і "напрацювали низку рішень". Перше рішення у "низці" - вернути все взад (а насправді - в зад).

Тобто забрати кошти у понад тисячі ефективних лікарень, які підготувалися до реформи. Які надають реальну допомогу людям і тому заробили більше грошей після квітня.

Наприклад, заберуть у пологового будинку №1 в Одесі, який, завдяки переходу на тарифи НСЗУ, почав надавати повністю безоплатні пологи.

І передадуть, наприклад, онкодиспансеру у Білій Церкві (на фото нижче), який опромінює живих людей апаратом-ровесником Хрущова. Головне, щоб не закривали лікарні. Принаймні, до місцевих виборів.

Заради того, щоб такі заклади продовжували імітувати роботу до осені, постраждають, в першу чергу,якісні пологові будинки, інфарктні та інсультні центри, сильні міські та районні лікарні.

Стара добра економічна політика, яка служить політичній економії.

Що буде далі? А нічого. Все знову стане спокійно та стабільно. Стабільно погано для пацієнтів. Стабільно добре для медичних "еліт".

Не буде руйнування, звільнення працівників. Правда, і медицини в нас теж і далі не буде.