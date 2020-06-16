Проходите 10 000 шагов в день, Или как рождаются правила ЗОЖ

Мы все много раз читали/слышали рекомендацию: каждый день пройди 10 000 шагов и здоровье будет в норме. И многие на этом строят свой фундамент здорового образа жизни (ЗОЖ).

Недавно в США закончили проводить два масштабных эксперимента, где замеряли, сколько шагов люди делали в день, и как это влияло на их доровье.

В первом участвовали женщины старше 60-ти лет - более 17 000 человек. Во втором - люди обоих полов старше 40 лет - 4000 участников. Все делали просто - каждому раздали браслет Fitbit и замеряли показатели. Оказывается, похожие исследования проводились и ранее, но там люди сами говорили, сколько шагов в день они сделали, и им верили на слово.

Оба исследования показали, что много ходить, - полезно. Но после 7500 шагов польза уже не добавляется. По данным второго, чем больше ходишь, тем лучше (после 12 000 в день, кстати, уже вредно!). Но польза практически прекращается расти задолго до 10 000 шагов.

Вы спросите - а откуда же возникло это "правило 10 000 шагов"?

В 1965 году японская фирма Yamasa выпустила на рынок педометр (устройство для измерения количества шагов). И назвала его Mainpokei, что в переводе означает "измеритель 10 000 шагов". Маркетологи компании заметили, что японский иероглиф, обозначающий цифру 10 000 выглядит примерно, как шагающий человек. И дали такое название педометру. Молодцы маркетологи - только, конечно, науки тут мало.

А вот еще есть известные правила:

1. Надо пить 2,5 литра жидкости в день.

Нашли его происхождение - из американской рекомендации 1945 года! Их просто переписали и используют, как великую научную мудрость для ЗОЖ. Забывают только сказать, что дальше было другое предложение: "Большинство необходимой жидкости находится в еде."

2. Морковь полезна, поскольку улучшает зрение.

Это просто отрывок из госпропаганды Британии времен Второй мировой войны, поскольку с едой были проблемы, надо было продвигать то, что было дешево и много. Такой нехитрой пропагандой решили народу продать морковку.

3. И еще есть легенда о полезности шпината. Много лет назад во время исследования полезных веществ в шпинате, из-за неточности оборудования ученый перепутал цифры в 100 раз. И возникла легенда.