Скандал с ПЦР-тестами: почему в Украине не будет пика заболеваемости на COVID-19

Я дуже помилявся з приводу Зеленського та його команди. І мені соромно. Але про все по-порядку.

Отже, поки Росія стрімко наближається до другої позиції в світі за кількістю хворих на коронавірус, а в Україні магічним чином швидкість приросту хворих практично не змінюється, що свідчить про перевантаженість системи тестування, ми продовжуємо спостерігати за цирком із виробництвом вітчизняних тест-систем.

Коротко нагадаю попередні серії:

1. Зеленський в 20-х числах березня пообіцяв, що в Україну завезуть мільйони тестів на коронавірус. Де вони? 12 травня вже! Невже збрехав? Не може бути. Дива не сталося, мільйонів тестів немає, але добре, що РНБО заздалегідь занепокоїлося розгортанням виробництва ПЛР-тестів в Україні.

2. РНБО поставило завдання Інституту молекулярної біології та генетики розробити ці ПЛР-системи.

3. Інститут розробив скількись сотень штук і навіть передав їх в Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

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4. Потім виявилося, що Інститут за це не отримав грошей, та й взагалі співробітники Інституту у відпустках за власний рахунок, бо не підписали бюджетну програму.

5. Піднявся публічний скандал, замміністри поїхали в Інститут, а депутати почали писати запити. Інституту дали грошей за вже вироблені тести, співробітникам повернули їхні зарплати, але... більше тестів не замовляли і не давали грошей.

6. Натомість, раптово Зеленський на своїй сторінці у Facebook переможно сповістив, що вітчизняні тест-системи готові. Виявилося, що величезні партії почала поставляти українська компанія Укргентех.

7. Оскільки я не спеціаліст, але чув тільки позитивні відгуки про компанію, я написав, що в мене від серця трохи відлягло і припустив, що лажі бути не повинно.

Хоч і здивувався, чому Інститут молекулярної біології і генетики не задіяли.

8. Минуло два тижні, і на сторінці Інституту молекулярної біології і генетики з'явився допис, що МОЗ поновило переговори з Інститутом про виробництво тест-систем, що ніби натякало на якісь проблеми з тими, що вже виробляються.

9. І дійсно виявилося, що тести не годяться.

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Я щиро помилився у своєму прагненні сприймати хоч якісь дії нинішньої влади як такі, що не приречені на провал.

Сьогодні Укргентех вийшов з заявою, що ЦГЗ не мав повноважень тестувати їхні тести, результати центру є сумнівними. Тому Укргентех звернувся до незалежних лабораторій та лабораторії ВООЗ. Ба більше, на своїй сторінці у Facebook, Укргентех пише, що назви того, що вони виробляють, та того, що тестував ЦГЗ, - не збігаються.

Чекаємо на результати незалежних лабораторій. Поки ж єдина очевидна річ - хтось цинічно бреше.

Тобто прямо зараз ми з вами, під час епідемії коронавірусу, стаємо свідками протистояння систем, які мали б співпрацювати задля охорони здоров'я українців.

З одного боку - це Офіс президента, який переможно заявив про вітчизняні тест-системи. З іншого - державна установа з орбіти Міністерства охорони здоров'я.

Мені одному тут незрозуміло, де в цій системі місце для пацієнтів?

Тому, я можу абсолютно упевнено сповістити, що Скалецька, що її наступник (вибачте, я забув його прізвище), що Степанов - абсолютно жалюгідні міністрішкі охорони здоров'я, які своїми планомірними діями та бездіяльністю вперто штовхали і штовхають країну до катастрофи.

(Якщо сюди ще додати тотальну брехню Степанова і Ко про медреформу, можна лише поспівчувати нам самим, бо це наша система охорони здоров'я і наші життя залежать від рішень цих людей).

Для того, щоб ви адекватно уявляли, який фон у всієї історії по боротьбі з коронавірусом в Україні: один з фондів, що збирав з українських підприємців гроші на оце все свято боротьби, належить пану Борису Бауму.

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Я дуже стомився від цієї історії з ПЛР-тестами. Я дуже стомився від усієї дічі, яку чинить нинішня влада.

Я дуже стомився від утримання без звинувачень людей під вартою за справою Шеремета п'ятий місяць підряд, залякування українців прогулянками в парках, майнення криптовалют на атомних станціях.

Я стомився, але я усвідомлюю, що стоп-слова тут немає.

Минулого року я писав, що від вибору Зе є і позитив - це щеплення українського виборця від подібних кроків у майбутньому, але де ж я думав, що буде така побічка?

Тому і тут забираю свої слова назад - плюсів немає. Так і померти недовго.

Телепні, поверніть Супрун і більше нічого в МОЗ не чіпайте.

Спостерігаємо далі.

Вибачте, забув додати, що історія про невиплату лікарям надбавок у 300%, як обіцяли, - це взагалі на грані фантастики.

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