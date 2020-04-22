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22.04.2020, 11:02

Скованны карантином: замкнутое пространство, агрессия, стресс. Что с этим делать

Скованны карантином: замкнутое пространство, агрессия, стресс. Что с этим делать
психолог

Карантин могут продлить еще почти на месяц, но вы больше не можете сидеть в четырех стенах, чувствуете нарастающую агрессию и приближающийся стресс

Карантин и самоизоляция на время пандемии – вынужденные меры. Главная их цель – ограничить перемещение граждан и снизить количество одновременно заболевших, что бы уменьшить нагрузку на больницы.

Всем хочется пожелать здоровья, и не хочется, чтобы врачи принимали решение, кого отключить от ИВЛ, как это было в европейских странах, а кому дать шанс выжить. В этом и кроется суть карантина.

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Вместе с карантином многие столкнулись с новыми для них проблемами и вызовами. Оказывается, члены семьи никогда так долго не находились вместе в одном закрытом помещении и наедине. Иногда приходится заново выстраивать взаимоотношения, чтобы не разрушить их, учитывать интересы и потребности всех членов семьи и помнить о личном пространстве.

Правильная организация пространства

Чтобы снизить уровень стресса, вам необходимо правильно распланировать все действия и скоординировать их с членами семьи. Если позволяют жилищные условия, у каждого должна быть своя территория, свой угол, где можно уединиться на какое-то время, побыть наедине с собой, своими мыслями.

Если жилплощадь не позволяет, договоритесь о выделении такого места в квартире, доме и о графике его посещения. Учитесь выстраивать дистанцию и здоровые границы в замкнутом пространстве. Мы не можем все время быть "прилеплены" друг к другу. 

При длительном нахождении в одном пространстве у людей может повышаться уровень агрессии. Если ситуация была непроконтролирована и началась фаза "конфликтов", психология рекомендует конфликт погасить.

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Для этого есть множество методов, но я приведу самые простые:

- доносить партнеру о его неправоте через свои чувства, "Я-Сообщения";
- не возвращаться в прошлое и не вспоминать ворох прошедших событий, не притягивая их в качестве примера;
- общение лучше перевести из формата претензий в формат просьб, если вы это еще не сделали;

Если в семье есть дети, помните, что они сложнее адаптируются к стрессам и изменениям режима. Если дети ходили в детский сад, школу, организуйте им планировку дня в таком же формате, без изменений времени подъема и отхода ко сну.

Помните, что их образование – ваша прямая обязанность, а не государства. Принимайте в этом процессе участие как ментор и наставник, который всегда поможет и подскажет, и поддержит.

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Начните практиковать новые семейные ценности в вашей семье, попробуйте совместные игры, где дети будут равными участниками и одинаковы с вами в правах.

Карантин это - не навсегда, и поэтому проведите это время с пользой для себя и своей семьи. Ведь, возможно, раньше вы мечтали уделить больше времени своим родным и близким. Бинго! Реализовывайте!

Правильная организация обязанностей и рабочих процессов

У всех нас, в наших семьях, раньше были определенные моционы, утренние ритуалы, которые мы привычно выполняли, и нам казалось это стабильным и понятным процессом, к которому мы привыкли. Нарушение порядка, режима, состояние неопределенности – самые сложные для восприятия человека. Поддержите себя сейчас своими привычными действиями.

Распределите обязанности среди всей семьи и придерживайтесь их. Правила должны быть понятными, простыми и обязательны к выполнению всеми членам семьи, и их не должно быть много, пять-шесть будет достаточно.

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Можно составить расписание, схожее с вашим рабочим и придерживаться его. 

Если вы работаете дома, то:

- просыпайтесь утром, как до карантина;
- не хватайтесь первым делом за гаджеты, а просто полежите, поразмышляйте о планах на день, и что вы собираетесь сделать;
- одевайтесь в ту одежду, которую вы носите на работу, это придаст вам рабочее настроение;
- если позволяют условия и соблюдение техники безопасности – перед началом рабочего дня можно выйти на улицу и пройтись, будто вы "уехали" на работу и "вернулись" домой вечером;
- в течение рабочего дня отвлекайтесь от работы, делая небольшие паузы, например для легкого фитнеса или выхода на свежий воздух/балкон/лоджию;
- планируйте ваш день, составляя список задач и дел, это придаст процессам смысл и содержание.

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Многие "сидельцы" на карантине говорят, что сложно сконцентрироваться в закрытом помещении и в изоляции. Как решение – предложите себе механическую деятельность. Можно навести порядок в вещах, разгрести завалы на балконе, в кладовках, шкафах, и так далее.

Структурируя пространство, избавляясь от ненужного и хлама, вы понемногу структурируете себя, ваши мысли.

Конечно же, мы не будем жить вечно в изоляции и в карантине, это явление временное и нет нужды учиться жить с этим навсегда. Вспомните, сколько кризисов мы проходили уже. Да, не в такой длительной изоляции, как теперь, но тем не менее, похожий опыт был, и нам есть на что "опереться".

И сейчас нас пугают больше двойные стандарты, которые нам транслируют разные источники. Например, нет четкой и ясной позиции, как вести себя в карантине и какие меры предосторожности нужны на самом деле. И от этого, наш градус тревог может тоже увеличиваться.

Сложнее всего перестраиваться, выходить из зоны комфорта, получать новые навыки и приспосабливаться.

Нужно помнить, что с каждым новым днем наша жизнь не будет прежней. А наши привычки формируются окружающей средой. Психика человека гораздо адаптивней, чем мы предполагаем.

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Теги: агрессия, стресс, карантин, коронавирус
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