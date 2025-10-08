Стресс под контролем: как оставаться эффективным лидером
Лидер – это человек, который ежедневно балансирует между десятками задач: принимает решения, отвечает за результаты команды, одновременно планирует будущее и решает текущие кризисы. Со стороны может показаться, что сильные руководители способны выдержать любую нагрузку. Однако организм подчиняется другой логике: стресс накапливается и постепенно разрушает внутренние системы.
Хронический стресс запускает цепную реакцию. Сначала страдает нервная система, затем возникают гормональные сбои, а впоследствии повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это не только вопрос физиологии, но и реальная угроза карьере и жизни.
