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Топ-вопросы о COVID-19: паспорт вакцинации, поездки в Египет и антитела после вакцины

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Топ-вопросы о COVID-19: паспорт вакцинации, поездки в Египет и антитела после вакцины

детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей
08.06.2021, 16:31

Ущемляет ли паспорт вакцинации права тех, кто не привился? Безопасно ли ездить в Египет в отпуск? Зависит ли количество антител от реакции на вакцину

В целом к "паспорту вакцинации" я отношусь неплохо. Но меня действительно смущает другое — что я имею счастье жить в стране, где такой "паспорт" с большой долей вероятности будут продавать направо и налево невакцинированным людям. Поэтому я бы сначала победил коррупцию, а потом уже вводил "паспорта вакцинации".

И еще такой момент: мы прививаем в Украине людей китайской вакциной CoronaVac, в России прививают Спутником, а европейское агентство, которое занимается такими "паспортами", вдруг не утвердит эти вакцины?

Они же утверждают список "правильных" вакцин, в который очень возможно из-за каких-то недоговоренностей не попадут и российские, и китайские вакцины. Причем не по медицинским, а по политическим причинам и мотивам. А простые люди будут страдать из-за этого?

Сначала надо с этими вопросами — политическими и коррупционными — разобраться, а потом уже говорить о нарушении прав невакцинированных.

А вообще это нормально — иметь "паспорт вакцинации", который показывает, что перед вами цивилизованный человек из цивилизованной страны.

Зависит ли количество выработанных антител от реакции на вакцину?

Научных работ о том, что такая зависимость четко существует, я не встречал. Ни по коронавирусу, ни по вакцинам от других болезней.

Это принципиально два разных звена иммунитета: универсальное реагирование организма высокой температурой на любую инфекцию и конкретный специфический ответ организма на введение конкретной вакцины.

У людей более молодого возраста реакция на иммунизацию может быть сильнее, поэтому, например, в США производят для пожилых вакцину от гриппа с увеличенной дозой антигена, чтобы стимулировать иммунный ответ. 

Но в целом удается определить среднестатистическую дозу, которая не будет ни у кого вызывать слишком сильную реакцию на прививку.

Что рискованнее: полететь на отдых в Египет или провести все праздники в большом городе?

Все зависит от того, что вы вкладываете в фразу "просидеть все праздники в Киеве". Если вы сидите на даче под Киевом и гуляете в лесу, то это абсолютно безопасно. Если же вы ходите по Киеву, перемещаетесь в городском транспорте, посещаете супермаркеты, то, конечно, риск больше. 

Естественно, я бы предпочел, чтобы на праздники вы поехали куда-нибудь в загородный дом под Киевом, где занимались бы садом-огородом, и это было бы абсолютно безопасно. 

Но если вы собираетесь гулять по городу, ездить в общественном транспорте и ходить в торговые центры, но у вас есть альтернатива в виде пляжа на Красном море, то, конечно, лучше полететь в Египет.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
комаровский паспорт вакцинации антитела против коронавируса реакция на прививку
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