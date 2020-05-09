В мире создают армии шпионов за контактными с COVID-19. Украина пока не спешит

Одним із ключових елементів протидії коронавірусу у багатьох країнах є швидке та надійне виявлення осіб, що близько контактували з нововиявленими хворими. В Україні відслідковування контактів теж відбувається. Проте його місце у планах влади з приборкання вірусу наразі невідоме і майже не обговорюється публічно.

Ставку на визначення контактів інфікованих (англ. "contact tracing") зробило чимало країн, які значно сповільнили або майже повністю зупинили поширення вірусу - зокрема, Тайвань, Південна Корея, Гонконг, Нова Зеландія та індійський штат Керала. Над розвитком такого механізму працюють десятки інших країн, в яких вірус завдав більше шкоди.

Адже чим швидше вдається встановити та ізолювати осіб, які близько контактували з нововиявленим інфікованим, тим вища ймовірність того, що вони не інфікують ще когось.

Частина з країн при цьому не закривала економіку та всю країну на замок і може бути зразком того, як виглядатиме життя - та протидія вірусу - після послаблення карантину.

Не технологіями єдиними

Коли згадують про встановлення контактів, передусім говорять про використання застосунків для смартфонів. На перший погляд, такі програми дозволяють швидше та надійніше відстежити контакти, про які хворий може просто не пам’ятати.

Так, наприклад, програми можуть "запам’ятовувати" всі телефони поруч за допомогою Bluetooth і повідомляти їхніх власників про ризик інфікування у випадку контакту з хворим.

Проте наразі їхня роль досить обмежена. Щоб вирішити ряд проблем, потрібен цінний час. І справа не лише у безпеці персональних даних.

Провідний розробник Сінгапурської програми відстеження контактів TraceTogether Джейсон Бей каже: "Якщо ви запитаєте мене: чи готова будь-яка програма відстеження контактів на базі Bluetooth замінити ручне встановлення контактів фахівцями, я без жодних сумнівів відповім: ні, не зараз, і навіть за використання штучного інтелекту, не у найближчому майбутньому".

Зокрема, застосунки для смартфонів можуть фіксувати чимало помилкових контактів: при перебуванні в одній черзі в магазині чи на одній вулиці телефони можуть "запам’ятати один одного" навіть якщо відстань між ними значно більша умовно безпечних двох метрів.

Як пише видання The Verge, наразі є мало доказів того, що телефони якісно відстежують контакти - натомість багато свідчень того, що це вдається людям.

"Ручне" відстеження фахівцями полягає у детальних розмовах із хворим або/та його близькими про всі тривалі контакти напередодні появи симптомів. Далі зв'язуються із контактними особами і повідомляють про ризик та необхідність ізоляції чи тестування.

Якщо хворий користувався громадським транспортом, працював у великому колективі, відвідував велелюдні зустрічі, це стає справді детективною роботою. Проте, як зазначає Джейсон Бей, на відміну від програм фахівці не обмежені алгоритмами і можуть краще враховувати різноманітні нюанси при визначенні контактів.

Гонки наввипередки з вірусом: армії відстежувачів контактів

Центр з контролю та профілактики захворювань у США підкреслює: збільшувати кількість підготовленого персоналу потрібно негайно.

За оцінками Університету Джона Гопкінса у США, країна потребуватиме близько 100 000 працівників. Наразі окремі штати та міста залучають до роботи бібліотекарів, державних службовців, студентів тощо. Штату Массачусетс допомагає організація Partners in Health, яка проводила епідеміологічні розслідування у Руанді, Перу та Гаїті.

Велика Британія тестує застосунок з відстеження для смартфону, але також анонсувала набір 18 000 осіб: 3 000 медиків та 15 000 працівників для здійснення дзвінків контактним особам. У Бельгії оголосили про набір 2 000 працівників.

У Франції створюють мобільні групи епідеміологічних детективів - так ресурси швидко спрямовуватимуть туди, де вони найбільш потрібні.

Зазвичай робота епідеміологічних слідчих вимагає серйозної підготовки, яка, наприклад, у США триває рік. Проте помітних результатів можна досягти швидко.

Наприклад, у Новій Зеландій централізований центр встановлення контактів створили 24 березня. А вже на початку квітня 200 працівників щодня здійснювали дві тисячі дзвінків контактам інфікованих.

Працівники не мали спеціального професійного досвіду і працювали під керівництвом кваліфікованих медиків.

Як виглядає встановлення контактів в Україні?

В ідеалі 80% близьких контактів потрібно повідомити про ризик хвороби впродовж 24 годин або принаймні в межах 2-3 днів після виявлення нового випадку. Згідно із українськими Стандартами медичної допомоги до контактів належать зокрема всі особи, що впродовж 15 хвилин перебували на відстані менше 1 метру від хворого чи подорожували з ним у одному транспортному засобі.

В Україні до встановлення контактів на допомогу лабораторним центрам МОЗ залучають сімейних лікарів, поліцейських тощо. Як розповідає керівник управління охорони здоров'я Львівської Міської Ради Володимир Зуб, "ідеться про сотні людей. Сімейні лікарі тільки те і роблять, що говорять по телефону, бо потрібно всіх попередити".

Очевидно, що це тимчасове рішення і що персоналу для встановлення контактів бракує. Лікарі та поліцейські багато часу витрачають на роботу, яку можуть виконати менш кваліфіковані працівники. І при цьому не можуть виконувати основні професійні обов’язки.

Проте наразі механізм встановлення контактів, його підсилення чи реформування, не є предметом публічного обговорення чи складовою оголошених планів уряду щодо виходу з карантину.

Що далі?

Слід відповісти на запитання: яка роль встановлення контактів інфікованих у протидії епідемії в Україні? Як його змінити та краще інтегрувати з іншими процесами - наприклад, тестуванням? Скільки додаткових працівників необхідно залучити і як їх підготувати? Яка роль цифрового та ручного відстеження і як їх поєднати? Як забезпечити довіру та співпрацю людей?

Виявлення контактів не є панацеєю і є лише одним із елементів стримання вірусу. Його ефективність зокрема залежить від доступної та швидкої діагностики.

Але якщо воно працюватиме, можна сподіватися на більш точкову ізоляцію випадків інфікування і нижчу ймовірність таких "драконівських" заходів, як закриття цілих сіл, міст чи всієї країни на жорсткий карантин.

Більше про виявлення контактів хворих розповідає текст на сторінці аналітичної платформи VoxUkraine