ОПК Украины на "низком старте" к мировому рынку вооружений. Или потеряет до 500 предприятий
Валентин Бадрак
директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения
Напряжение на оборонном рынке в конце 2025 года выросло до пикового уровня. Некоторые специалисты выступили с довольно неутешительным прогнозом: если не позаботиться именно сейчас, на фоне вероятного прекращения "горячей фазы" войны (хотя она может продолжаться еще много месяцев) почти сразу "упадет" около 70% национальной оборонки. То есть в один день вдруг 400–500 предприятий окажутся без заказов.
И хотя часть отечественного ОПК, где-то до 40–45 наиболее прозорливых и технологичных предприятий Украины, уже присутствует на мировом рынке оборонных технологий, общий удар может быть ощутим на всей экономике государства.
