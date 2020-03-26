Вакцина и лекарства от коронавируса: когда они появятся. Цена вопроса $2 млрд

В последние недели я - как, уверена и вы – видела много рекламных материалов и советов, как же лучше уберечься от вируса. Некоторые политики даже рекомендовали определенные препараты, которые якобы помогут избежать инфекции или вылечить ее.

У меня на это есть два ответа. Первый: на вас просто хотят заработать. Второй: что бы вы ни прочли или увидели - лекарств и вакцин от COVID-19 пока не существует, как и любых профилактических препаратов!

Основа медицинской системы всех ведущих стран мира - это доказательная медицина. Доказательная означает, что определенный препарат или курс лечения прошли все необходимые лабораторные исследования, клинические тестирования и в течение многих лет подтвердили свою эффективность.

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Выпуск новых лекарств на рынок является очень длительным и сложным процессом. Многолетние научные исследования, проверка на животных, и лишь затем - разрешение испытывать новый препарат на людях. Это тоже очень сложный процесс, ведь нужно несколько групп волонтеров, а потом некоторое время, чтобы оценить: насколько препарат действенный и не наносит ли организму человека больше вреда, чем пользы.

То же касается производства вакцины. Сейчас над поиском вакцины от COVID-19 работают более 50 фармацевтических и исследовательских компаний, еще около 20 работают над разработкой лекарств. На прошлой неделе в США впервые протестировали вакцину на людях, но не стоит рассчитывать на быстрый результат.

Чтобы создать вакцину, нужно 1,5 года и около $2 млрд только для одной компании. Даже если процесс запуска максимально ускорить - это все равно будет продолжаться как минимум год, да и то в случае, если испытания будут успешными.

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Следующий вопрос: будут ли способны фармкомпании выпустить достаточное для всего мира количество вакцин?

Все расчеты показывают, что эту пандемию уже не остановить. Вакцина скорее будет полезна для сдерживания новых вспышек в будущем.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) однозначно говорит, что ни специального лечения, ни прививки от коронавируса пока не существует. Именно поэтому была объявлена ​​пандемия: вирус новый, еще не изучен, распространяется быстро и мы пока не имеем от него лекарств, как и профилактических медикаментов.

Обычные противовирусные препараты не уберегут вас от нового коронавируса. Единственная действенная профилактика распространения эпидемии - это своевременное обращение к врачу, ограничение контактов, строгая гигиена и укрепление иммунитета. А именно: здоровый сон, полноценное питание, физические упражнения.

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А вот лук, чеснок, мед, имбирь, лимон, сало и водка – ни от каких респираторных инфекций вас не уберегут. Поэтому заботьтесь о себе и близких, доверяйте только доказательной медицине, и если и прислушиваетесь советов - то только ВОЗ и профильного министерства.

Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

Оригинал материала вышел на телеканале СТБ в программе Вікна.