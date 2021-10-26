Вакцинируйтесь. Лучше провести пару дней не лучшим образом, чем три недели кошмара

Не хочу ввязываться в вакциносрач, это "не моя война". Но не могу не отметить несколько пунктов.

Как ученый, начинавший карьеру в биофизике, а также "вдумчивый" пациент, вынужденный вот уже больше 20-ти лет лечить собственную иммунную систему, должен сказать, что вакцина – совершенно научный, доказанный, эффективный метод профилактики многих болезней.

Вполне естественно, что иммунная система, которая уже сталкивалась с подобием заразы, вырабатывает против нее антитела гораздо быстрее, чем та, которая с этой заразой не сталкивалась вообще. Например, именно из-за отсутствия иммунитета к дизентерии и некоторым другим болезням, колонизация Америки и ряда островов сопровождалась массовой смертельной эпидемией среди туземцев, которая унесла на порядок больше жизней, чем зверства колонизаторов (тоже имевшие место).

Понятно, что ни одно лекарство не дает стопроцентной гарантии, и вакцины тут не исключение – они только резко снижают риск и смягчают последствия инфекции. Но как же тогда удалось победить оспу и полиомиелит?

Эпидемия – это цепная реакция, в которой важнее всего коэффициент размножения: если он больше единицы – атомная бомба взрывается, если меньше – реакция затухает, и ничего не происходит.

Соответственно, если популяция имеет коллективный иммунитет (произведение доли не иммунизированных особей и коэффициента заразности меньше единицы), то эпидемия затухает. Такой иммунитет может возникнуть естественным путем – если достаточный процент потенциальных носителей переболеет (при этом, естественно, часть умрет или останется калеками), а можно его создать искусственно, с меньшими потерями, путем вакцинации. Именно поэтому важна массовость.

Непривитые тоже получают блага от коллективного иммунитета ("на халяву"), но только до тех пор, пока их достаточно мало, чтобы эпидемия затухала. Если их становится больше критического числа, описанного выше, то эпидемия получает возможность распространяться, причем заражается и какая-то часть привитых, пусть и небольшая. Плюс, чем больше вирус размножается, тем больше он мутирует – и это происходит в организмах больных людей.

Таким образом, антипрививочники создают для остальных отрицательные внешние эффекты. Это – хрестоматийный пример оправданного государственного вмешательства, как ни прискорбно об этом говорить.

Но люди терпят государственное насилие по самым разным поводам – почему именно по отношению к антиковидным вакцинам возник такой срач? Как я понимаю, главная проблема в случае с ковидом – это сугубо неадекватные действия правительств (не только нашего, увы), которые на корню подорвали доверие к любым их призывам и мерам.

После искусственного нагнетания истерики (а именно для этого были предназначены, как оказалось, идиотские и вредные меры, вроде закрытия парков или, в некоторых странах, комендантского часа, запрета выходить из дому, и т.д.) те же люди, а в Украине и вовсе тот же самый Виктор Ляшко, теперь требуют тотальной вакцинации? А фиг им! Не верим! Это они реализуют чьи-то грязные интересы!

В общем-то, нельзя не признать, что именно эти правительства и отдельные чиновники вполне заслужили такое отношение к себе. Доверия к ним нет. И руки на эпидемии нагрели – если не они, то кто-то с ними связанный. (Впрочем, тут нужно различать тех, кто "зарабатывали" на откатах, и тех, кто смог выгодно продать свои инновационные разработки: в последнем случае, речь идет о нормальной рыночной прибыли).

Кроме того, вызывают справедливое недоумение явно неадекватные подходы, как-то вакцинирование, не смотря на наличие собственного иммунитета (почему-то по результатам иммунного теста никакие паспорта не выдают), или, например, ПЦР-тест признается действительным в течение 72-х часов, а иммунный - только 48 часов, хотя заразиться за три дня очень даже можно успеть, а вот растратить имеющиеся антигены – никак.

В общем, "непоняток" хватает с головой, и с ними нужно бороться – но "назло отцу отморожу уши" в этой борьбе плохой помощник...

Поэтому, как бы лично мне не было противно государственное принуждение и все упомянутые выше глупости и преступления, сделанные якобы во имя борьбы с пандемией, но необходимую пару укольчиков я таки сделал, ибо болел год назад, и, скорее всего, уже растерял иммунитет, а повторять этот опыт категорически не хочу. И всем рекомендую сделать также, если еще не успели. Потому что пока что среди моих родственников-друзей-знакомых тенденция почти однозначная: невакцинированные массово болеют, а из привитых переболела только одна пара (после китайской вакцины, которая снижает риск только наполовину), и то относительно легко, а, главное, без последствий.

Да, вакцина тоже может иметь последствия (и сам после прививки на следующий день был "не очень"), но куда лучше провести пару дней не лучшим образом, чем три недели кошмара, а потом пару месяцев страшной слабости. Собственно, в отношении других, худших, последствий прививки или болезни – соотношение выгод и затрат примерно такое же.

Я был и остаюсь убежденным либералом, мне противно подчиняться принуждению со стороны государства. Но, все же, не делать правильные вещи "из принципа", только потому, что их заставляет делать государство, и за них агитируют неправильные люди, – не только себе дороже, но и измена принципам рациональности. Нужно думать своей головой и отвечать перед самим собой.

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