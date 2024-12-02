Как выбрать психолога для персонала
Комфортный психологический климат и взаимопонимание в коллективе уменьшают напряженность и конфликты, что в свою очередь снижает текучесть кадров и повышает производительность труда.
Лидерами по внедрению корпоративной психологии являются IT и финансовый сектор. Около 60-70% компаний этих отраслей имеют программы поддержки психического здоровья, что подтверждается нашим опытом работы с IТ-компаниями.
В зависимости от потребностей организации компании могут выбирать между внутренним психологом или внешним провайдером психологических услуг. Оба варианта имеют свои преимущества. Однако выбор между внутренним корпоративным психологом и услугами стороннего провайдера может оказывать значительное влияние на эффективность процесса психологической поддержки.
Итак, на какие основные критерии следует обратить особое внимание, выбирая между "собственным" и "посторонним", вовлеченным со стороны психологом?
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