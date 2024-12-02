В умовах війни така психологічна підтримка є особливо важливою. Вона може бути власною, та залученою зі сторони

Згідно з дослідженням ВООЗ, майже 60% населення світу зайнято у трудовій діяльності. Працюючи 8 годин на день, ми проводимо близько 90 000 годин на роботі, що еквівалентно приблизно 1/3 всього життя.

Gallup виявив, що американські працівники дедалі більше відокремлюються від своїх роботодавців, водночас співробітники повідомляють про меншу чіткість ролі, меншу задоволеність своєю організацією та менший зв’язок із місією чи метою своїх компаній. Співробітники також рідше відчувають, що хтось на роботі піклується про них.

Так, у першому кварталі 2024 року показник залученості співробітників впав до 30% як серед працівників, які зайняті повний, так і неповний робочий день. Це падіння є найнижчим рівнем залученості за останні 11 років у США. Схожі тенденції спостерігаємо і в Україні. Окрім зазначеного вище, на залученість до роботи дуже впливають стреси внаслідок воєнних дій, часті відключення електроенергії, емоційне виснаження та брак мотивації тощо.

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Турбота про ментальне здоров'я працівників допомагає бізнесу не просто залишатись ефективним, але й сприяє його масштабуванню у сучасних умовах. Комфортний психологічний клімат та взаєморозуміння в колективі зменшують напруженість і конфлікти, що своєю чергою знижує плинність кадрів та підвищує продуктивність праці.

Можливість опрацювати стрес чи особисті проблеми на зустрічі з психологом допомагає людям знайти емоційну рівновагу. У кризових ситуаціях, особливо в умовах війни, це стає важливою опорою. Завдяки цьому співробітники краще зосереджуються на робочих процесах, мінімізуючи відволікання.

Чого потребують українські працівники?

Особливо в умовах війни психологічна підтримка українських співробітників стала важливим аспектом стратегій успішних компаній.

Лідерами у впровадженні корпоративної психології є IT і фінансовий сектор. Близько 60-70% компаній з цих галузей мають програми підтримки психічного здоров'я, що підтверджується нашим досвідом роботи з ІТ-компаніями.

Залежно від потреб організації, компанії можуть вибирати між внутрішнім психологом або зовнішнім провайдером психологічних послуг. Обидва варіанти мають свої переваги. Однак вибір між внутрішнім корпоративним психологом і послугами стороннього провайдера може значно впливати на ефективність процесу психологічної підтримки.

Отож на які основні критерії слід звернути особливу увагу, обираючи між "власним" та "стороннім", залученим з боку, психологом?

1. Інформаційна безпека та конфіденційність

Внутрішній психолог часто зустрічається з упередженнями працівників, які можуть побоюватися, що інформація про їхні звернення стане відомою керівництву чи іншим співробітникам. Це особливо актуально в Україні, де тема психічного здоров’я все ще не завжди сприймається відкрито. І хоча діяльність усіх психологів регулюється стандартами етики, страх розголошення конфіденційної інформації може впливати на рівень довіри, а отже, і на частоту звернень.

Провайдер психологічних послуг викликає більше довіри щодо конфіденційності завдяки зовнішньому розташуванню та незалежному статусу. Співробітники мають більше впевненості, що їхні звернення конфіденційні, а це стимулює людей звертатися по допомогу.

2. Довіра та залученість

Внутрішній психолог повністю інтегрований в культуру компанії, тісно співпрацює з HR і може надавати безперервну підтримку працівникам, швидко реагувати на потреби співробітників. Серед його переваг те, що він добре знає і розуміє всі процеси зсередини, хоча деякі люди можуть остерігатися такого тісного контакту.

Послуги від провайдера є більш гнучкими та масштабованими без необхідності тривалих зобов’язань. Створюється відчуття нейтралітету та захищеності. Згідно з дослідженнями, компанії, які використовують незалежні послуги, повідомляють про більше залучення співробітників, особливо у разі проведення анонімних опитувань.

3. Різноманітність послуг

Внутрішній психолог має можливість "бачити зсередини", які проблеми виникають в компанії, та здатен вирішити локальні кризові чи конфліктні ситуації. Проте він може не мати достатніх ресурсів або навичок для покриття усіх потреб співробітників.

Наприклад, не кожен психолог може провести тренінги зі стрес-менеджменту, трансформаційну психологічну гру чи реонбординг ветеранів.

Провайдери пропонують широкий спектр послуг: від індивідуальної терапії та ведення тематичних груп емоційної підтримки до програм особистісного розвитку, тренінгів з комунікації в команді, розвитку лідерських якостей, марафонів здорового способу життя тощо. Це дозволяє компаніям створювати комплексні проєкти, застосовувати найсучасніші методи та технології, які відповідають різноманітним потребам співробітників.

4. Аналітика та звітність

Внутрішні психологи оперують меншою кількістю даних, можуть робити швидкі експрес-тести та надавати конкретні рекомендації. Проте вони часто обмежені в можливостях для глибокої аналітики, можуть не мати відповідних інструментів або систем аналізу даних. Крім того, у невеликих компаніях існують ризики упередженості, впливу особистісних симпатій чи антипатій під час звітності.

Провайдери надають аналітичні послуги, використовуючи стандартизовані методи вимірювання ефективності, що дозволяє побачити реальні показники психічного здоров’я. Їхні звіти містять об’єктивні дані, що дозволяють компаніям виявити основні проблеми й розробити індивідуальні практичні рішення.

У провайдера зазвичай є технологічна можливість для вимірювання власної ефективності — це платформи для організації масштабного тестування серед працівників компанії. Крім цього, провайдер оперує не лише даними досліджень конкретної організації, але й має внутрішню статистику результатів тестувань багатьох своїх клієнтів і доступ до всеукраїнських досліджень.

5. Можливість вибору

Важливу роль відіграє також пошук саме "свого" психолога у компанії. Внутрішній психолог може бути такою людиною, але не для всіх.

Серед пропозицій провайдера (здійснених на основі психологічного портрета організації із врахуванням особливостей та потреб працівників) співробітнику важливо зробити власний вибір. Оскільки власний вибір вже наперед формує довіру до фахівця, кожен повинен мати можливість вибрати, виходячи зі своїх вподобань та запиту. Саме тому в команду психологів підбирають різних фахівців — жінки і чоловіки, експерти різного віку, різноманітних напрямів психотерапії, щоб максимально покрити запити.

Також позитивним моментом є те, що у разі розбіжностей з психологом (а таке трапляється, і це нормально), у провайдера є можливість змінити психолога на іншого, з яким людина буде почуватися комфортно і відчуватиме покращення.

6. Економічна вигода та зручність

Наявність штатного психолога передбачає не тільки витрати на його зарплату та податки, а й на забезпечення його робочого місця, навчання, підвищення кваліфікації, створення відповідних умов для роботи. У більшості випадків внутрішній психолог може бути не повністю завантажений, а тому витрати на утримання такого фахівця можуть не бути повністю виправданими для компаній малого розміру.

Зовнішній психологічний провайдер дає можливість компаніям платити лише за реальні послуги, водночас має доступ до ширшого спектра фахівців з різними кваліфікаціями та досвідом. Це дає можливість економити ресурси компанії, а також масштабувати підтримку залежно від потреб — чи то консультації для кількох ключових працівників, чи то комплексні програми для усього колективу.

Ще один важливий момент: у провайдера майже завжди вже є готова платформа, на якій може бути розміщена регулярна інформаційна психологічна підтримка, у вигляді інформаційних дописів, відео, корисних книжок, посилань на цікаві й корисні ресурси, доступ до кризової допомоги з ефективними вправами для зниження стресу та тривоги. Доступ до платформи надається прямо з телефону, тобто підтримка віртуального психолога стає доступною на відстані "простягнутої руки".

Які висновки можна зробити: що краще і на що орієнтуватись

На рішення між внутрішніми корпоративними психологами та провайдерами психологічної підтримки впливає багато чинників: від індивідуальних уподобань та переваг працівників до загальної політики компаній.

Загалом компанії, що ставлять своїм пріоритетом тісну інтеграцію та наявність підтримки на постійній основі, можуть віддати перевагу внутрішньому фахівцю. Натомість якщо потрібна більша гнучкість, різноплановість послуг і високий рівень довіри, аутсорсинг може стати оптимальним вибором.

Для багатьох українських компаній зовнішні психологічні послуги є більш вигідним і ефективним вибором ще й тому, що вони дозволяють отримати індивідуальний підхід до психологічної підтримки, адаптувати послуги до конкретних потреб організації та отримати можливість масштабувати ці послуги залежно від ймовірних змін у бізнесі.

Сьогодні, під час війни, люди стикаються з численними зовнішніми викликами та внутрішніми переживаннями, що неминуче впливає на їхнє самопочуття та робочу продуктивність. Турбота про ментальне здоров’я співробітників — це не просто корисний крок для бізнесу, а й людяна, тепла, іноді просто життєво необхідна підтримка у складні часи.

Комплексний підхід допоможе розв'язувати особисті проблеми, сприятиме емоційній стійкості, покращить взаєморозуміння в колективі та підвищить ефективність роботи всієї компанії. Незалежно від обраного формату підтримки, сам факт, що ви дбаєте про своїх працівників, уже робить вашу організацію сильнішою та стійкішою.

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