Во Львовской области растет заболеваемость на COVID-19. Что происходит

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив стрімкий ріст нових випадків COVID-19 у Львівській області тим, що "було усунено велику чергу з громадян, які очікували тестів".

Насправді ця версія не витримує перевірки фактами. Нижче пояснюю чому.

Нижче - два графіки про динаміку тестування, залишки тестів та ріст нових випадків у Львівській області.

У мене до них є вісім питань. Якщо Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я України, або хтось інший дасть на них відповіді - тоді я повірю у версію про усунення черги з громадян.

Питання: 1. Добре видно, що кількість нових випадків у Львівській області почала рости ще коли залишки там були. Як це можна пояснити? 2. Чітко видно, що залишки не тестували поступово. Між 10 та 11 червня вони просто зникли. Куди? 3. Лише у Львівській області кількість залишків часто вимірюється круглими цифрами. Їх було 2400, потім 2000, потім 1500 кудись зникло і стало 500. Потім знову 500, 900 та 600. Справа в особливій упаковці? 4. Залишки 10 червня зникли, а кількість тестів не змінилася (аж по сьогодні). Тести і далі проводить лише один заклад - обласний лабораторний центр. Якщо хтось і робив дослідження із залишків, то це робили не у Львівській області. Де їх робили? 5. Якщо їх робили деінде, і потроху (а можна тільки потроху, бо у всіх свої дуже обмежені потужності), то кому тепер потрібні результати тестів, які ще з початку червня лежали заморожені у обласному лабцентрі? 6. Що сказали людям, чиї зразки взяли бозна коли і потім зробили десь не у Львівській області тижня через два-три? 7. Надмірних залишків немає у Львівській області ще з 10 червня. Зниклі в цей день 1500 тестів мали б уже поступово закінчити тестувати. Як пояснити різкий стрибок у нових випадках аж 21 та 22 червня (200 та 240 випадків відповідно - найбільше за весь період спалаху covid в усій країні)? 8. Залишки накопичилися не лише у Львівській області. Станом на вчора їх було 8384 тисяч по країні (Графік 2). Зокрема, у Сумській області - 1941 зразок, у Дніпропетровській - 1788 зразків, у Донецькій - 1038 зразків. Треба чекати наступних спалахів там, чи ні? Приймаються відповіді від уповноважених осіб та будь-які інші версії.

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