Мир пережил самый длительный период без войн между великими державами, но трещины в хрупкой стабильности уже становятся опасными. На фоне ядерных угроз, геополитического перераспределения сил и реваншистских амбиций человечество стоит на пороге третьей мировой войны.

США предстоит переосмыслить свою роль в мире, поскольку их сила уже не является неоспоримой. Об этом пишут профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон и бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов (2011-2015), глава Консультативного совета по разведке при президенте Джо Байдене (2022-2025) Джеймс Виннефельд-младший в Foreign Affair. LIGA.net пересказывает коротко.