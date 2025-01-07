Метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Антитела IgG класса против HMPV обнаруживают у 100% лиц с повторным заражением, у детей до 10 лет серопозитивность составляет почти 100%.

В настоящее время, по данным ЦОЗ, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше.

Заражение происходит капельным путем, эпизоды могут повторяться в течение жизни. Заболевание чаще является легким (насморк, кашель), но может быть тяжелым с развитием фульминантной (быстро прогрессирующей) дыхательной недостаточности. Последний вариант ранее наблюдался у пациентов с ослабленным иммунитетом, после трансплантации легких.

Ориентировочный инкубационный период – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весны.

Рентгенологические изменения неспецифичны: "матовое стекло", ателектазы, гиперраздутые легкие, иногда – консолидация. Чаще двусторонние поражения.

В мире тяжелым больным применяют ингаляционный рибавирин (заметьте – эмпирически, поскольку доказательств нет по понятным причинам). В нашей стране такая форма рибавирина не зарегистрирована, а таблетированная вряд ли будет эффективна, опираясь на наш опыт.

Почему сложилась такая ситуация с этим заболеванием?

На мой взгляд, это отражение процессов эволюции и адаптации микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом вследствие пандемии коронавирусной болезни 2019, которая, по сути, является системной иммунной болезнью.

Также отрицательно повлияли на нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями длительные массовые локдауны, мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты.

Первая волна расплаты за это началась в позапрошлом году с трагической вспышки RSV-инфекции в мире, мы об этом неоднократно рассказывали на своих мероприятиях. Так, отделение неотложной помощи в США сезона 2023–2024 гг. были переполнены больными детьми до 1 года этим заболеванием, мы также наблюдали его рост у пожилых людей.

Поскольку HMPV является "братом" RSV, настал его черед. Кстати, отечественные специалисты, например профессор Волянский прогнозировали вспышки обычных респираторных болезней после завершения ограничительных мер. Что мы сейчас наблюдаем.

Что нам делать?

Во-первых, не паниковать. Еще раз, фактор времени – решающий для тактики ведения больных. При возникновении респираторного заболевания, особенно у групп риска, желательно его подтвердить.

Среди всех ОРВИ наиболее опасными были грипп и COVID-19, сейчас к тестированию нужно добавлять и метапневмовирус, особенно у госпитализированных больных, ресурс есть. Если вы заболели – измеряйте правильно сатурацию крови пульсоксиметром.

Во-вторых, – обычная профилактика инфекции заключается во избежании/уменьшении рисков воздушно-капельной передачи (ограничение контактов с больными респираторными заболеваниями, особенно группами риска, мытье рук, проветривание помещений, влажная уборка). Все это, конечно, не предохраняет от заражения, но мы помним, что все дело в дозе возбудителя, что на вас "нападает": чем она меньше, тем больше шансов иметь нетяжелое заболевание.

В-третьих, – общая рекомендация. Следите за своим здоровьем, своевременно диагностируйте патологию (например синдром инсулинорезистентности, патологию щитовидной железы), принимайте витамины, особенно Д (по назначению врача), у многих есть его недостаточность или дефицит, а он, в т.ч. является гормоном иммунной системы.

Просьба к врачам – не медлите с госпитализацией, если больной ежедневно прогрессирует. Помните, что тяжесть течения оценивается не только и не столько по показателям температуры, как по общему состоянию больного, особенно у групп риска.

Считается, что сопутствующие инфекции с другими вирусами или бактериями могут являться триггером тяжелого течения заболевания, поэтому применение эмпирической противовирусной терапии препаратами широкого спектра действия может быть обосновано.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net