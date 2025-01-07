Метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV). Антитіла класу IgG проти HMPV виявляють у 100% осіб із повторним зараженням, у дітей до 10 років серопозитивність складає майже 100%.

Натепер, за даними ЦГЗ, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, звичайно, реально їх більше.

Зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватись протягом життя. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким із розвитком фульмінантної (та, що швидко прогресує) дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легенів тощо.

Орієнтовний інкубаційний період – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найактивніший в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Рентгенологічні зміни неспецифічні: "матове скло", ателектази, гіперроздуті легені, іноді – консолідація. Частіше двобічні ураження.

В світі тяжким хворим застосовують інгаляційний рибавірин (зауважте – емпірично, оскільки доказів немає із зрозумілих причин). В нашій країні така форма рибавірину не зареєстрована, а таблетована навряд чи буде ефективна, спираючись на наш досвід.

Чому склалася така ситуація із цим захворюванням?

На мій погляд, це відображення процесів еволюції та адаптації мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019, яка, по суті, є системною імунною хворобою.

Також негативно вплинули на нашу толерантність до інфікування багатьма широко поширеними збудниками тривалі масові локдауни, ми не контактували один з одним, а імунні реакції починаються із місцевих факторів захисту.

Перша хвиля розплати за це почалася позаминулого року із трагічного спалаху RSV-інфекції в світі, ми про це неодноразово розповідали на своїх заходах. Так, відділення невідкладної допомоги в США сезону 2023-2024 рр. були переповнені хворими дітьми до 1 року на це захворювання, ми також спостерігали його зростання у людей похилого віку.

Оскільки HMPV є "братом" RSV, настала його черга. До речі, вітчизняні фахівці, наприклад, професор Волянський прогнозували спалахи звичайних респіраторних хвороб після завершення обмежувальних заходів. Що ми зараз і спостерігаємо.

Що нам робити?

По-перше, не панікувати. Ще раз, фактор часу – вирішальний для тактики ведення хворих. В разі виникнення респіраторного захворювання, особливо у груп ризику, бажано його підтвердити.

Серед усіх ГРВІ найнебезпечнішими були грип та COVID-19, зараз до тестування треба додавати і метапневмовірус, особливо у госпіталізованих хворих, ресурс є. Якщо ви захворіли – вимірюйте правильно сатурацію крові пульсоксиметром.

По-друге, – звичайна профілактика інфекції полягає в уникненні/зменшенні ризиків повітряно-краплинної передачі (обмеження контактування із хворими на респіраторні захворювання, особливо груп ризику, мити руки, провітрювання приміщень, волога уборка). Все це, звичайно, не убезпечує від зараження, але ж ми памʼятаємо, що уся справа в дозі збудника, що на вас "нападає": чим вона менше, тим більше шансів мати нетяжке захворювання.

По-третє, – загальна рекомендація. Слідкуйте за своїм здоровʼям, своєчасно діагностуйте патологію (наприклад, синдром інсулінорезистентності, патологію щитоподібної залози), приймайте вітаміни, особливо Д (за призначенням лікаря), в багатьох є його недостатність або дефіцит, а він, у т.ч. є гормоном імунної системи.

Прохання до лікарів – не зволікайте з госпіталізацією, якщо хворий щоденно прогресує. Памʼятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки і не стільки по показниками температури, як по загальному стану хворого, особливо у груп ризику.

Вважається, що супутні інфекції з іншими вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання, тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектру дії може бути обґрунтовано.

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