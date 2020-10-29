Вторая волна COVID-19: Франция и Германия вводят карантин. А чего ждет украинская власть

Это очень важно. Вчера во Франции выступал президент Эммануэль Макрон и объявил, что с пятницы, 30 октября, по всей стране вводится режим карантина. По его словам, вторая волна эпидемии коронавируса будет намного тяжелее первой и может унести больше жизней.

Кроме того, он озвучил, что идея "коллективного иммунитета" была полностью отвергнута правительством Франции, так как, по оценкам профильных экспертов, подобная стратегия могла бы привести к смерти более 400 000 французов.

Во время карантина будет ограничено передвижение между различными регионами. "Вместе с тем, вы сможете выйти из дома, чтобы поехать на работу или посетить врача, подышать свежим воздухом или сделать необходимые покупки", – сказал Макрон.

Не будут работать кафе и рестораны. При этом продолжат работать учебные заведения, включая детские сады, школы, колледжи, вузы. Предприятиям рекомендовано перевести работников на удаленную работу, если это позволяет производственный процесс.

Схожий карантин водится и в Германии. Эти меры крайне не популярны среди населения, но это делается, чтоб снизить рост количества заболевших и нагрузку на медицинские системы этих стран. Задача – спасти как можно больше жизней. А что же у нас?

Я понимаю, что у президента Владимира Зеленского профильные эксперты – это глава ОП Андрей Ермак, лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Но если он не осознает всю опасность, которую несет COVID-19 украинцам, и не начнет в ближайшее время вводить меры, не создаст программы финансовой помощи и поддержки населения и бизнеса на период карантина, и не перестанет тратить деньги из фонда COVID-19 на дороги, то каждый умерший украинец, которому не смогут помочь врачи из-за отсутствия мест в больнице или отсутствия аппарата ИВЛ, будет на его совести.

Это он своим бездействием снижает их шансы на спасение. И времени у Зеленского все меньше и меньше.

Хотя президент может подумать, что 400 000 жизней украинцев – это не такая уж и большая цена вопроса, а Украина – не Франция и можно реагировать не как Макрон. Выбор останется за Зеленским. Но от этого зависит спасение жизни реальных людей. Наших сограждан. И промедление действительно будет смерти подобно. Для многих.

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