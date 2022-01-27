"Его травили, вынашивал обиду два месяца". В Днепре срочник убил 5 человек: что известно

Сегодня ночью нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал с оружием. Утром его задержали. Первые версии: неуставные отношения или проблемы с психикой

Ночью в Днепре на заводе "Южмаш" срочник Артемий Рябчук расстрелял караул Нацгвардии и сбежал с оружием. Он убил пятерых, еще пятерых – ранил. Стрелка задержали утром в тот же день. Он сдался самостоятельно. Мотивы его действий устанавливаются, но в МВД рассматриваются версии о неуставных отношениях или психических отклонениях.

В любом случае, Рябчука ждет строжайшее наказание. "Будет сидеть всю жизнь", – сказал LIGA.net советник главы МВД Антон Геращенко.

Что известно о расстреле на Южмаше и что дальше – разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 27 января в 03:40 на заводе Южмаш солдат-срочник Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял из автомата Калашникова караул военных Нацгвардии, после чего сбежал с автоматами и патронами. Он убил четверых сослуживцев и одну гражданскую женщину.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент происшествия.

ОСТОРОЖНО, ВИДЕО 18+

Его задержали в 09:20 недалеко от Днепра – в Подгороднем. Оружие было при нем. Он сам связался с правоохранителями. "Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении", - отметили в теруправлении ГБР в Полтаве.

После задержания Рябчук рассказал хронологию событий правоохранителям. На видео допроса солдат внешне выглядит спокойным, иногда улыбается. "Я сижу в тревожной группе. У нее есть автоматы, хранящиеся в маленьком ящичке, который запирается. Я взял автомат. У нас подсумки бежевого цвета, там два магазина по 10 патронов. Заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум в комнате хранения оружия... Один срочник старшего призыва умудрился убежать", – говорит он.

По его словам, оператор в комнате должна была связываться с воинской частью каждые 30 минут для доклада обстановки, – и, "чтобы она не доложила, пальнул по ней". После Рябчук забрал из сейфа все автоматные рожки, которые мог, и убежал. На выходе с территории завода он столкнулся с охранницей, которая отказывалась выпускать Рябчука.

"Я говорю: "Откройте, надо срочно выйти". Она отвечала: "Не могу, не могу, не могу". Я выстрелил ей в голову. После я открыл одну из дверей и начал палить по дверному замку, надеясь, что он вылетит и можно будет пройти. Ничего не получилось", – рассказывает Рябчук.

Он походил по территории, нашел место, через которое мог перепрыгнуть. Перерезал проволоку и сбежал. Ходил по жилым районам в поисках убежища. "Потом вышел на трассу и поймал машину. Женщина подкинула меня до левого берега. Я пошел, куда глаза глядят", – говорит Рябчук.

Погибшая гражданская женщина была сотрудницей вневедомственной охраны, сидела на проходной, стрелок ее не знал, сказал LIGA.net советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, всего на месте происшествия находились более 20 человек: "Это казарма. Там пункт постоянной охраны – целая система охраны огромного предприятия".

Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, жизни двух других – вне опасности. "22-летняя военная в тяжелейшем состоянии. У нее пули в животе, бедре и плече", – говорит Геращенко.

Рябчук родился в 2001 году в Измаиле Одесской области. "Вырос без отца, есть две сестры. Служил полгода. В его функции входила охрана территории в составе наряда. Он не был допущен к гостайне", – утверждает Геращенко.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сейчас основных версий трагедии – две: неуставные отношения или психические отклонения. Следствие по делу ведет ГБР. Открыто дело по статье об умышленном убийстве.

"Если это были неуставные отношения, то зачем было расстреливать женщину, которая была на проходной? Он ее даже не знал... Зачем было стрелять в 22-летнюю военную НГУ, с которой он служил?.. Другого парня он застрелил спящего. Какие тут неуставные отношения? Если бы он застрелил обидчиков – это логично. Пока все версии изучаются", – рассказывает Геращенко.

Если выяснится, что мотив – неуставные отношения, то к ответственности "должны быть привлечены лица, которые допустили это", – объясняет советник главы МВД: "Командиры, которые были обязаны следить за психологическим состоянием бойцов и которые должны были знать о конфликте. Он ведь начался, скорее всего, не в 03:40, а заранее. Командиры должны быть проверены, опрошены оставшиеся в живых военные, кто его знал. Взяты характеристики с места жительства, учебы, предыдущей работы для понимания психологического портрета".

"Два месяца назад он разнял драку между военными, затем уведомил о происшествии руководство. Там никак не отреагировали, зато его начали травить свои же и называть стукачом", – говорит LIGA.net член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык (фракция СН).

По ее словам, предварительную информацию по делу ей передали правоохранители, которые принимали участие в задержании.

"Что именно там происходило – остается за кадром, не могу рассказать. Но, конечно, он затаил обиду. Вынашивал ее почти два месяца, пока ему не предоставили допуск и разрешение на использование оружия, и не произошли эти события", – рассказывает нардеп.

Также будет изучено, как Рябчук проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему предоставили право доступа к боевому оружию.

Для расследования всех обстоятельств будет создана комиссия, говорит министр внутренних дел Денис Монастырский: "Она изучит обстоятельства, которые могли привести к таким действиям солдата. Будет изучаться, как Рябчук проходил военную медкомиссию, его психическое состояние на момент допуска к оружию. Будут сделаны выводы, в том числе кадровые".

Монастырский хочет проанализировать, как устроена срочная служба, какие ее преимущества и недостатки, что надо кардинально менять.

СПРАВКА. Расстрелы сослуживцев происходят по причине неуставных отношений, психологических расстройств из-за физических нагрузок, посттравматического синдрома, недостатка контроля со стороны руководства. Такие трагедии бывают во многих странах мира:



В 2009 году в американском штате Техас на военной базе Форт-Худ военный убил 13 сослуживцев, ранив еще 32.



В 2014 году на той же базе произошел аналогичный инцидент: солдат застрелил троих сослуживцев и ранил 16. Затем покончил с собой.



В 2014 году турецкий солдат на границе с Сирией убил двух коллег и покончил с собой.



В 2015 году в городе Славянске (Донецкая область) военный убил троих сослуживцев, двое получили ранения. Его убили на месте.



В 2020 году под Воронежем (РФ) срочник расстрелял сослуживцев: восемь человек погибли, двое ранены. Его посадили на 25 лет.



В 2021 году в Армении военный убил троих сослуживцев-срочников. Ему грозит пожизненное заключение.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Меру пресечения Рябчуку будут избирать в Кировском районном суде Днепра, сказал LIGA.net спикер полтавского теруправления ГБР Александр Билка. Время заседания еще неизвестно.

"Его ждет только пожизненное... Я бы хотел посмотреть на судью, который даст ему не пожизненное. Такие люди должны быть изолированы от общества навсегда", – утверждает Геращенко.

Если психиатрическая экспертиза признает его невменяемым, то Рябчука все равно изолируют: "Мы же не хотим, чтобы он еще кого-то убил".

В рамках следствия будут проверяться действия руководства НГУ – "как он там готовился, получал доступ к оружию и так далее", говорит Геращенко.

ГБР уже открыло дело против Нацгвардии. Там допускают, что чиновники НГУ в условиях особого периода небрежно относились к воинской службе во время организации охраны важных гособъектов, а также к обеспечению несения службы на этих объектах. Санкция статьи предварительной квалификации предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы.

На следующей неделе планируют провести внеочередное заседание и комитет по вопросам правоохранительной деятельности, говорит Янченко: "Вызовем туда представителей НГУ, ГБР, МВД, чтобы выяснить, были ли там другие случаи". По информации ее источников, в Днепропетровской области были и другие случаи неуставных отношений между военными.

Кадровых решений по факту расследования ждет и президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и заявил, что должны быть максимально детально проанализированы мотивы стрелка и то, как такое стало возможным. "Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил Зеленский.

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