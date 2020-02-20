Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

Сегодня в Украину прилетел самолет с украинцами из китайского города Ухань, где в конце декабря 2019 года подтвердили появление коронавируса COVID-19. Привезли только здоровых людей. Эксперты говорят - для волнений нет причин. Однако в некоторых регионах украинцы организовывали блокпосты и перекрывали въезды в больницы, чтобы не пустить эвакуированных. Тем временем в мире эпидемия распространения вируса пошла на спад. Все детали рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Украину из Китая вылетели только те, кто согласился провести две недели в карантине (50 человек). Также, по просьбе других государств, Украина разместит здоровых иностранцев, эвакуированных вместе с украинцами. На борт самолета пустили 73 человека. Были не допущены три украинца и одна иностранка. Одна украинка отказалась от эвакуации: ей не разрешили взять с собой ее собаку.

Персонал медцентра, куда привезли людей, заменили врачами-добровольцами, которые будут дежурить круглосуточно и без выходных

19 февраля самолет вылетел в Китай, а сегодня вернулся и приземлился в Харькове. Пассажиры прошли весь контроль у трапа, не заходя в терминал, а затем борт продезинфицировали. После всех людей отправили в медцентр Нацгвардии в Новые Санжары (Полтавская область). Тем временем в некоторых областях начались протесты в Тернопольской, Винницкой и Львовской областях, куда якобы могли привезти эвакуированных. Также протесты начались в Новых Санжарах. На место приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и депутаты Слуги народа, чтобы успокоить местных жителей.

Персонал медцентра, куда привезли людей, заменили врачами-добровольцами, которые будут дежурить круглосуточно и без выходных. Отмечается, что в здании изолированная система канализации, а все отходы подлежат обеззараживанию. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что эвакуированных нельзя размещать в больницах, поскольку это здоровые люди, а сейчас идет сезон гриппа: "Нельзя здоровых людей размещать в инфекционных больницах". По его словам, они нуждаются именно в изоляции для наблюдения.

Рейс обеспечила авиакомпания SkyUp. "Бортпроводники, пилоты и сопровождавшие медики - все добровольцы, которые полетели забирать своих", - сообщил журналист Александр Махов с борта самолета. "Мы сразу отозвались на просьбу правительства. Я очень благодарен команде за поддержку этого решения и горжусь каждым, кто согласился принять участие", - прокомментировал генеральный директор компании Евгений Хайнацкий.

Все пилоты добровольно согласились лететь. При этом из всех, кто согласился, отобрали 17 членов команды. Все сопровождавшие рейсы были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, а все члены экипажа были застрахованы компанией на случай потери трудоспособности. Было сформировано три экипажа: шесть пилотов, 10 бортпроводников и один техник. От Минздрава - два врача и одна медсестра. От МВД - один представитель.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Многие страны вывезли своих граждан из Китая еще в конце января. Президент Зеленский попросил не забывать о том, "что все мы люди и все мы - украинцы", а также привел в пример отношение людей в других странах к тем, кого вывезли из зоны поражения вирусом: "Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации". По его словам, в Казахстане, где самолет с украинцами из Уханя садился на дозаправку, все радовались и не было никаких протестов и блокировок: "К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией".

Поводов для переживаний нет, поскольку были эвакуированы только граждане без признаков инфицирования COVID-19, а значит нет и угрозы распространения вируса

По словам эксперта UIF Игаря Тышкевича, даже Ливия, где идет гражданская война, завершила эвакуацию 4 февраля. "Эффективность работы правительства - это, среди всего прочего быстрая реакция на кризисы, которая демонстрирует работу институтов в государстве", - выражает мнение эксперт.

Более того, поводов для переживаний нет, поскольку были эвакуированы только граждане без признаков инфицирования, а значит нет и угрозы распространения вируса. По данным экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Украинцев из Уханя на две недели разместят под наблюдение. Будет обеспечен строгий режим санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. По словам Зеленского, в медцентре будут беспрецедентные меры безопасности. "В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - резюмировал президент.

Следует поблагодарить Китай, поскольку они предприняли мощные усилия для изоляции распространения болезни по стране и всему миру

В Кабмине говорят, что эвакуированные люди будут наблюдаться в индивидуальных помещениях с надлежащим уровнем комфорта для проживания. В случае, если у кого-то из них обнаружится подозрение на коронавирус, срок пребывания под наблюдением увеличится на 14 дней с момента изоляции. Украинцы и иностранцы, у которых не будет симптомов заболевания, вернутся домой после успешного прохождения обсервации.

Инфекционист Сергей Крамарев в комментарии LIGA.net назвал "нагнетание паники" вокруг ситуации с эвакуированными украинцами "искуственным". Отвечая на вопрос об общей оценке ситуации вокруг распространения коронавируса, Крамарев заявил: "Следует поблагодарить Китай, поскольку они предприняли мощные усилия для изоляции распространения болезни по стране и всему миру". По его словам, именно противоэпидемические меры, которые были предприняты в Китае, привели к тому, что сейчас наблюдается тенденция спада при распространении коронавируса. 18 февраля ВОЗ действительно отметила спад темпов распространения коронавируса.

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